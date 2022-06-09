PeckShield'e göre, Wintermute Trading için basılan 20 milyon Optimism (OP) token'ının hack'lenmesinin ardından hacker'lar, bu token'ların 1 milyonunu Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin'in cüzdanına gönderdi.

Okuma Süresi: 2 Dakika

PeckShield’e göre, Wintermute Trading için basılan 20 milyon Optimism (OP) token’ının hack’lenmesinin ardından hacker’lar, bu token’ların 1 milyonunu Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin’in cüzdanına gönderdi.

874 Bin Dolar Vitalik Buterin’e Aktarıldı

Etherscan‘dan alınan veriler, transferin TSİ 03.26’da gerçekleştirildiğini ve hacker’ların yaklaşık 874 bin dolar değerinde token’ı Vitalik Buterin‘in cüzdanına aktardığını gösteriyor. Daha önce çaldıkları token’ların büyük bir kısmını satan hacker’ların token’ları Buterin’in cüzdanına neden gönderdikleri belli değil. Uzmanlar, token için likiditenin çok az kalmış olması ve şu anda çok fazla alım satım olmamasından dolayı transferle token’ların merkeziyetsiz borsalardan uzaklaştırılmış olabileceği üzerinde duruyor.

Hacker’lar, ayrıca 1 milyon token için oy haklarını Ethereum Vakfı’nın güvenlik araştırmacısı Yoav Weiss’e devretti. Buterin, bundan önce Optimism AirDrop’undan aldığı 1.746 OP token’ını Weiss’a devretmişti. Weiss, hacker’in kendisini olmadığını tweet’ledi, ancak kişinin beyaz şapkalı bir hacker olabileceğini öne sürdü.

Optimism Token Hack’inin Detayları

Saldırı, Wintermute tarafından yapılan bir hatadan dolayı gerçekleştiği ortaya çıkmıştı. Kripto para piyasası yapıcı, Optimism’den 20 milyon OP token hibesi almış ve bu hibeyi Optimism ağında henüz kurulmamış olan çok imzalı bir Ethereum adresine sağlamıştı.

Bu hata, Hacker’ların Optimism’de konuşlandırılmamış adresi talep etmesine ve böylece tüm fonları çekmesine izin verdi. Wintermute, hack’in ardından hacker’lar tarafından hemen satılan 1 milyon token’ı geri satın aldığını söyledi.

Wintermute, hacker’dan sorumlu olduğu varlıklar için danışmanlık rolü sunarken çalınan OP token‘larını iade etmesini talep etti. Hacker’ların Wintermute’un talebine yanıt vermek için bir haftası var, ancak cüzdanlarında çaldıkları 20 milyondan 18 milyon OP kaldı.

Öte yandan, altcoin Optimism (OP), hack’in yaşanmasının ardından yüzde 30 değer kaybetmiş, 0,90 dolar seviyelerinden 0,70 dolar seviyelerine doğru hızla düşmüştü. Bu düşüşün ardından bir miktar toparlanan altcoin, yazım sırasında 0,8691 dolardan işlem görüyor.