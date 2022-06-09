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Bu Blockchain NFT Alanında İkinci Sırada Yerini Sağlamlaştırıyor!

Ronin, tüm zamanların satış hacmine göre Ethereum'un hemen arkasında ve onu takip ediyor. NFT alanında ise yeni bir dönüm noktasına ulaştı.
16:00
9 Haziran 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ronin Blockchain, Tüm Zamanların NFT Satış Hacminde 4 Milyar Doları Aştı

Ronin, genel olarak düşüş gösteren NFT pazarına rağmen yeni bir dönüm noktasına ulaştı.

Ronin İçin Veriler Ne Diyor?

Blockchain, bu yıl aylık satış hacminde 150 milyon dolardan az bir hacim kaydetti. Kombine satış hacmi ise 2022’de yaklaşık 4 milyar dolara ulaştı. Ronin, dijital koleksiyonların satın alınmasını, tutulmasını ve satılmasını içeren oyna-kazan oyunları söz konusu olduğunda en popüler blok zincirlerinden biridir.

Be[In]Crypto’nun yaptığı araştırmaya göre, Ronin’in toplam satış hacmi 5 Haziran itibariyle yaklaşık 4.07 milyar dolar.

Bu, kripto coini RON’un Mayıs ayındaki piyasa çöküşünde yeni en düşük seviyelere düşmesinden sonra tüm Ronin ekosistemine büyük bir destek olarak görülüyor. Bu, piyasa değerinin 70 milyon doların altına düşmesine neden oldu.

Bu dönüm noktası Ronin’i Solana, Flow, Polygon, WAX, Avalanche, Immutable X, Palm, Tezos, Panini ve Binance Smart Chain’in (BSC) önüne koyuyor.

Ronin Satış Hacmindeki Artışa Ne Sebep Oldu?

Ağustos ayından itibaren benzersiz alıcı sayısındaki artışa bakıldığında, satışlardaki artış, 305.127 benzersiz alıcı ve 1.853.437 işlemle zincirin toplam işlem sayılarının hızla yükselmesine neden oldu.

Aynı dönem, yaklaşık 848,24 milyon dolar ile Ronin’in aylık satış hacminde tüm zamanların en yüksek seviyesiydi.

Bu hacmin çoğu, en büyük oyna-kazan oyunu olan Axie Infinity’den geldi. Ronin satışlarına önemli katkı sağlayan diğer aylar Temmuz (666,17 milyon $), Eylül (518,87 milyon $), Ekim (545,79 milyon $) ve Kasım 2021 (754,76 milyon $) oldu.

RON Fiyat Tepkisi

RON, Ocak 2022’de bir kripto alım satım varlığı haline geldi. 27 Ocak’ta 3.56 dolardan açıldı, aynı gün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.32 dolara (ATH) ulaştı ve 27 Mayıs’ta 0.4275 doları test etti.

Yazma sırasında, kripto varlığın fiyatı 0,4700 dolardı. Genel olarak, bu, 2022 boyunca %87’lik bir düşüşe eşit anlamına geliyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir

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