ABD Mahkemesi, Binance Hakkındaki Toplu Davanın Tahkim Yerine Mahkemede Devamına Karar Verdi

New York’ta görev yapan federal yargıç Andrew L. Carter Jr., Binance borsasının uzun süredir devam eden menkul kıymetler davasında işlemleri özel tahkimde yürütme talebini reddetti. Bu kararla birlikte, ABD’li kullanıcıların platformda kayıt dışı dijital varlıkların satıldığı iddiasıyla başlattığı toplu dava mahkemede görülmeye devam edecek.

Mahkeme, Sözleşme Değişikliklerini Yeterli Bildirim Kabul Etmedi

Binance, 2019 yılında hizmet şartlarını güncelleyerek tahkim şartı ve toplu dava kısıtlaması eklemişti. Ancak mahkeme, kullanıcıların bu değişikliklerden yeterince haberdar edilmediğini tespit etti. Davacıların hesabını güncel şartlardan önce açtığı ve yeni koşullar hakkında özel bir bildirim almadıkları belirtildi. Sadece internet sitesine yeni koşulların eklenmesi yeterli bir bildirim sayılmadı.

Yargıç, kullanıcıların şirketin tek taraflı olarak yaptığı sözleşme değişikliklerini düzenli olarak takip etmekle yükümlü olmadığını vurguladı. Ayrıca, tahkim maddesinin geriye dönük olarak uygulanamayacağı sonucuna varıldı. Buna göre, şirketin toplu dava feragatine dair sözleşmede yer alan başlık belirtilse de, bu feragatin kapsamı ile ilgili metnin muğlak olduğu ve Binance aleyhine yorumlanması gerektiği kaydedildi.

Davada Menkul Kıymet Niteliği Tartışılacak

Davacıların Kaliforniya, Nevada ve Teksas’tan olduğu bu dava, kripto para borsaları ve token ihraççılarına yönelik 2020’de başlayan çok sayıda davanın bir parçası olarak biliniyor. İlk olarak alt mahkemede reddedilen dosya, üst mahkeme kararıyla tekrar gündeme geldi. İkinci Daire Temyiz Mahkemesi, ABD menkul kıymetler mevzuatının Binance üzerinde geçerli olabileceğine hükmetti. ABD Yüksek Mahkemesi ise bu kararı incelemeyi reddetti.

Sonuç olarak davanın, platformda listelenen bazı token’ların iştirak edilen dönemde menkul kıymet olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışmalarıyla devam etmesi bekleniyor. Davacı taraf ayrıca, 2019 sonrası faaliyetleri için ileri sürdükleri iddialardan feragat etti ve davayı yalnızca önceki token işlemleriyle sınırlandırdı.

ABD’li Senatörlerden Binance Hakkında Yeni Soruşturma Talebi

Binance, hukuki süreç devam ederken Washington’da da yeni incelemelerle karşı karşıya. ABD Senatosu’ndan 11 senatör, ilgili yetkililerden şirketin yaptırımlar ve kara para aklamayla mücadele yükümlülüklerine uygunluğunun incelenmesini talep etti. Senatörler, platform üzerinden İran bağlantılı adreslere ciddi miktarda dijital varlığın transfer edildiğine dair iddiaları gündeme getirdi. Son dönemde geliştirilen ödeme araçları aracılığıyla yapılan işlemlerin de yasaları ihlal edebileceği konusunda uyarılar paylaşıldı.

Kamuoyuna yansıyan bu iddiaların ardından Connecticut senatörü Richard Blumenthal, Binance’in uyum kontrollerine ilişkin belge incelemesi başlattı.

Binance ise bu iddiaları reddettiğini, şüpheli işlemleri ilgili makamlara bildirdiğini ve İranlı kullanıcıların platforma erişiminin engellendiğini açıkladı. Ayrıca, medyada çıkan İran ile bağlantılı transferlere dair haberleri ve çalışanların bu işlemleri gündeme getirdikleri için işten çıkarıldığı yönündeki iddiaları doğru bulmadıklarını belirtti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu geçen yıl şirket hakkındaki kendi soruşturmasını sonlandırırken, devam eden sivil toplu dava süreci etkisini koruyor.