Bitmine ve Strategy’nin Kripto Varlık Portföylerindeki Kayıp Detaylandı

28 Şubat 2026 tarihinde yayınlanan Artemis verilerine göre, dünyanın en büyük dijital varlık hazinesi konumundaki Bitmine ve Strategy şirketlerinin, toplamda 15,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmemiş zarar taşıdığı görülüyor. Bu zararın, söz konusu kuruluşların alım maliyetlerine göre hesaplandığı aktarılıyor.

En Büyük Kayıplar Bitmine ve Strategy’de

Artemis’in açıkladığı Unrealized P&L DATs grafiği, dijital varlıkları bilançosunda tutan şirketlerin, pozisyonlarında ne denli kârda ya da zararda olduğunu gözler önüne seriyor. Grafikte, bir yıl boyunca en yüksekten en düşüğe doğru şirketler sıralanıyor ve en çok zarar yazan iki şirket dikkat çekiyor. Bitmine, 8,4 milyar dolarla listenin başında yer alırken, onu 7,5 milyar dolarlık kayıpla Strategy takip ediyor. Listenin geri kalanı, Twenty One Capital, Bitcoin Standard Treasury, Sharplink Gaming ve Metaplanet gibi isimlerle devam etse de hiçbirinin zararı bu iki şirketin düzeyine yaklaşmıyor.

Strategy ve Bitmine’ın Portföyü

Strategy, son yıllarda yaptığı toplu Bitcoin alımlarıyla dikkat çekiyor. Şirketin elinde 499.000’den fazla Bitcoin olduğu biliniyor. Alımların büyük kısmı ise farklı dönemlere, özellikle 2024 ve 2025 yıllarındaki yükseliş dalgalarına denk geliyor. Bitcoin’in fiyatı şu anda 60.000 dolar bandında seyrettiği için, Strategy’nin yakın zamanda yaptığı bazı alımlar maliyetinin altında bulunuyor. Bitmine’ın zararı ise Strategy’den daha yüksek seviyede, bu da ya portföy büyüklüğünün ya da ortalama alış fiyatının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Her iki şirket de sahip oldukları Bitcoin’leri henüz satmadı. Her ikisi de uzun vadeli biriktirme stratejileri izlediklerini ve geçici fiyat düşüşlerinde satış yapmadıklarını kamuoyuna açıklamıştı. Ancak bilanço üzerinde mark-to-market muhasebe uygulanıyorsa, piyasa fiyatındaki bu kayıplar şirketlerin bilançosunda potansiyel bir baskı oluşturuyor. Yine de bu kayıplar, satış yapılmadığı sürece nakit kaybına dönüşmüyor.

Piyasanın Genel Görünümü

Artemis’in grafiğinde Bitmine ve Strategy dışında Metaplanet, The Ethereum Machine, Solana Company, Nakamoto Holdings, DeFi Development Corp ve Hyperliquid Strategies gibi şirketler de yer alıyor. Grafiğe dahil edilen tüm şirketlerin son bir yıl içinde gerçekleşmemiş zarar pozisyonunda olduğu göze çarpıyor. Dijital varlık piyasasının genel tablosunda, özellikle 2024 ve 2025 yıllarındaki zirvelerde varlık toplayan kurumların, mevcut fiyat seviyelerinde maliyetlerinin altında kalmaya devam ettiği görülüyor.

En yüksek zararların, en büyük iki şirket olan Bitmine ve Strategy’de yoğunlaşması, kurumsal Bitcoin rezervlerinin bu kuruluşlarda toplandığını gösteriyor. Kayıpların büyük kısmı, bu iki aktörde birikmiş durumda.

Yatırımcı Baskısı ve Gelecek Belirsizliği

Toplamda 15,9 milyar dolara ulaşan bu gerçekleşmemiş zararın, ilgili şirketlerin yatırımcıları tarafından dikkatle izlendiği ifade ediliyor. Özellikle Strategy’nin hisse fiyatı, geçmişte defter değerine kıyasla daha yüksek seviyelerde işlem görmesiyle biliniyor. Bitcoin fiyatındaki bu gerileme, şirketin net varlık değerinde bir daralma yaratırken, hissedarlara olan baskıyı artırıyor ve sermaye yapısına ilişkin yeni soru işaretleri gündeme getiriyor.

Söz konusu zararların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise Bitcoin fiyatındaki olası toparlanma ve kurumsal politika tercihlerine bağlı. Şu aşamada zararlar henüz kâğıt üzerinde duruyor.