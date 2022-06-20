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3 Uzman CNBC’ye Konuştu: Bitcoin’de Yükseliş Sürer mi?

Bitcoin (BTC), hafta sonu boyunca keskin bir satışın ardından Pazartesi günü %10 artış kaydetti. Ancak, sektörün önde gelenleri yükselişin kısa vadeli olabileceğini düşünüyor.
14:30
20 Haziran 2022
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Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Bitcoin (BTC), hafta sonu boyunca keskin bir satışın ardından Pazartesi günü %10 artış kaydetti. Ancak, sektörün önde gelenleri yükselişin kısa vadeli olabileceğini düşünüyor.

”Ölü Kedi Sıçraması”

Hafta sonu boyunca, Bitcoin 17.601 dolara kadar düştü. BTC, geçen yıl Kasım ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %70 değer kaybetti, Lider kripto para birimi, sene başından bugüne %57 düştü. BTC, 20.000 doların üzerinde ikna edici bir şekilde tutunamadığı için, uzmanalr rallinin kısa ömürlü olabileceğini belirtti. Kripto para borsası Luno’da başkan yardımcısı olan Vijay Ayyar, CNBC’ye şunları söyledi:

 Bitcoin fiyatı günlük zaman dilimi bazında 23.000 doların üzerine çıkmadıkça, bugünkü toparlanma büyük olasılıkla ”ölü kedi sıçraması” olacak.

Kripto para piyasası, son haftalarda bir dizi sorunla karşı karşıya kaldı. Dikkatler, kullanıcılara kripto paralarını yatırmak için yüksek getiri vaat eden kripto kredi şirketlerine çevrildi. Geçen hafta, 1,7 milyon müşterisi ve yönetimi altında yaklaşık 12 milyar dolarlık kripto varlığı olan Celsius, müşteriler için para çekmeyi durdurdu ve iflas ettiğine dair endişelere yol açtı. Kripto para şirketleri, piyasadaki düşüşün ortasında işten çıkarmalara başladı. Coinbase, geçen hafta çalışanlarının %18’ini işten çıkaracağını duyurdu. BlockFi adlı bir kredi şirketi, geçen hafta çalışanlarının beşte birini işten çıkaracağını söyledi.

Resesyon Riski, Devam Ediyor

Yüksek enflasyon ve ABD Merkez Bankası’ndan gelecek faiz artırımları gibi makroekonomik faktörler de piyasaya baskı uyguluyor. CryptoCompare CEO’su Charles Hayter CNBC’ye şunları söyledi:

 Enflasyon gerçeği varken ve faiz artışları yaklaşırken, ufukta yüksek bir resesyon riski var. Bununla birlikte, kripto para ekosistemindeki sert düşüş, sektördeki bir dizi sistematik sorunu ortaya çıkardı.

Son birkaç hafta içinde kripto para fiyatlarındaki büyük düşüş göz önüne alındığında, bazı gözlemciler piyasanın dip seviyesinin yakın olabileceğini söyledi. Bitcoin Suisse direktörü Giles Keating, Pazartesi günü CNBC’nin “Squawk Box Europe”a yaptığı açıklamada, kaldıraçların bir kısmının sistemden atıldığı ve bir dip oluşmaya başlayabileceği bir noktaya yakın olduğumuzu söyledi. Keating, daha fazla likidasyon riski olduğunu ancak satışın büyük bölümünün sona erdiğini düşündüğünü ifade etti ve şunları ekledi:

  Bitcoin’de, özellikle de Ethereum’da gördüğümüz çift haneli kayıplar göz önüne alındığında, bence bu, gerçekten büyük tasfiyelerin çoğunun şimdi yapıldığının ve taban fiyata yaklaştığımızı gösteren bir işaret.

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