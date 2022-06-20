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Altcoin Adeta Uçtu: Kripto Kışında %100’den Fazla Yükseldi!

Layer 2 ölçeklendirme çözümü Synthetix, Curve Finance ile işbirliği yaparak yatırımcıların synth'leri token'a dönüştürmesine imkan sağladı. Haberin ardından altcoin'in fiyatı sert yükseldi.
14:00
20 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Layer 2 ölçeklendirme çözümü Synthetix, yakın zamanda likidite sağlayıcısı Curve Finance ile sETH /ETH, sBTC/BTC ve sUSD/3CRV’de Curve havuzları oluşturmak için işbirliği yaptı ve yatırımcıların sETH gibi synth’leri ucuz bir şekilde Ether’e (ETH) dönüştürmelerine imkan sağladı.

Fiyat Hızla Yükseldi

Synthetix protokolü, yatırımcıların ilgili varlıklara sahip olmadan, eş değerleri olan synth varlıkları tutmak yerine doğrudan varlığı tutma isteği göz önüne alındığında 1.02 milyon doların üzerinde işlem ücreti alarak Bitcoin‘in (BTC) günlük performansını beş kat geçerek gölgede bıraktı.

Ethereum tabanlı merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü olan Synthetix, affı olmayan bir ayı piyasasının arasında ticaret faaliyetlerinde ani bir artışa ve şirket içi tokeni SNX’in eşi görülmemiş bir yükselişine tanık olunmasının ardından kripto para piyasasında büyük ses getirdi. Muazzam işlem hacimlerinin doğrudan bir sonucu olarak, CoinMarketCap’in verilerine göre SNX token’ının değeri yüzde 105,81 gibi muazzam bir oranda anlık yükseliş kaydetti ve altcoin’in fiyatı 3 doların üzerine çıktı.

Geliştirme hakkındaki düşüncelerini paylaşan Synthetix’in kurucusu Kain Warwick, fiyat daha da düşerse DeFi protokollerinin Bitcoin’in volatilitesini emmedeki zorluğunu vurgulayan bir blog yazısı yayımladı. Warwick, blog yazısında “Bunu anlamak çok önemli, Synthetix aşırı teminatlı kripto para destekli bir stabilcoin paketidir ve çökebilir.” notunu düştü. Bununla birlikte, Synthetix‘in son başarısını, topluluğun zorlu koşullara karşı olan duyarlılığına ve istikrarı sağlamak için yeni mekanizmaları deneme konusundaki istekli davranmasına bağladı.

Warwick, 31 Mayıs’ta SNX token‘larının toplam likit portföyünün yüzde 99’una katkıda bulunduğunu açıklamıştı.

Borsalardaki Short Pozisyonlar Hızla Arttı

Öte yandan, zincir üstü (on-chain) ölçümler, çok sayıda borsada SNX token’ında short pozisyonların hızla arttığını ortaya koyuyor. Twitter’daki kripto para topluluğundan @napgener, 15 milyon SNX token’ının Binance, FTX, ByBit ve OKX dahil olmak üzere popüler borsalarda short pozisyon aldığını açıkladı. Şu anda kripto para borsalarında yalnızca 20 milyon SNX token’ı bulunuyor.

Twitter kullanıcısı, ayrıca iflasın eşiğindeki Celsius Network‘ün, SNX varlıklarını short’lamak için kullanıcılara yüzde 300 APR (Yıllık Yüzde Getiri Oranı) sunduğunu iddia etti.

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