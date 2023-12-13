CHAINLINK (LINK)

3 Analistin LINK Coin Yorumu, Chainlink 2024 Ocak Ayı Hedefi

Özet

  • LINK Coin fiyatı 14,5 dolar seviyesinde oyalanıyor ancak BTC 42.000 doları aştığı için dipten dönebilir.
  • Olası düşüş senaryosunda 12,75 dolar dip olabilir.
  • LINK Coin en olası Elliot dalga sayımına göre dibin ardından beşinci dalgada 27 dolar direncini hedefleyebilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yazı hazırlandığı sırada BTC fiyatı yeniden yönünü yukarı çevirdi ancak önümüzdeki birkaç saat boyunca yüksek volatilite sürecek. Fed akşamları birkaç toplantıdır beklendiği kadar heyecanlı olmuyordu ancak bugün açıklanacak kararlar çok önemli. Peki bu ortamda Chainlink için beklentiler ne yönde?

Alt Başlıklar
Chainlink (LINK)LINK Coin Fiyat Tahminleri

Ekim ayından bu yana haftalık grafikte LINK Coin uzun vadeli yatay direnç alanından kurtuldu. Ralli yakın zamanda 17,32 dolar zirvesini doğurdu. RWA alanındaki artan ilgi ve dün Coinbase borsasının da bu alanda adım atması LINK Coin’in önümüzdeki yıl da büyümesine devam edebileceğini gösteriyor.

Fakat kısa vadeli grafiklerde sürekli yükselişler olmaz ve zirvenin ardından LINK Coin fiyatının bir miktar düşüş yaşadığını gördük. RSI nötr bölgenin üzerinde ve fiyat eğer BTC 42.000 dolar üzerinde kalabilirse yeniden ralliye devam edebilir.

Popüler kripto analisti Steve önemli bir uzun vadeli yatay seviyenin üzerine çıkıldığı için LINK Coin fiyatının 50 doları aşacak fiyat yolculuğuna başladığını söylüyor.

Halving öncesi güçlü genel piyasa düzeltmesi bekleyen RektCapital ise şunları yazdı;

“Chainlink formasyonundan çıktı, şimdi kopuşu tam olarak doğrulamak için formasyonun tepesini yeniden test etmek istiyor Ayrıca formasyonun tabanını aşağı yönlü bir fitil aracılığıyla destek olarak tutuyor Yeniden testin başarılı olması için formasyonun tepesini tutması gerekiyor”.

InmortalCrypto isimli analist ise yükselişin devamını bekliyor.

BTC 42.000 dolar üzerinde oyalanırken LINK Coin fiyatı 14,5 dolarda bulunuyor. Elliot dalga sayımı mevcut grafikte net hedefler veriyor. Haziran ayında 5 dalgalı yukarı yönlü bir hareket başladığını görüyoruz. Bu hareketin dördüncü dalgasında olan LINK Coin şimdilik düzeltici hareketin içinde. Üçüncü dalganın ardından bu normal karşılanıyor.

Eğer BTC anormal biçimde piyasayı yukarı itmezse LINK Coin fiyatı yeni zirveden evvel 12,75 dolarda bir süre oyalanabilir. LINK kanaldan ayrılırsa, %20 düşebilir ve dördüncü dalganın dibi 11,4 dolara çekilir.

Düşüş riskine rağmen kanaldan yukarı kırılan fiyat beşinci dalganın hızla başlamasına ve fiyatın 27 dolardaki sonraki büyük dirence koşmasına yardımcı olur.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

738 Milyon Dolarlık Hamle LINK Coin Fiyatını Yükseltiyor

Kısa Süre İçinde 2x Yapan Bu Altcoin’e Dikkat! Daha Büyük Kazançlara Göz Kırpıyor!

Yatırımcısını Sevindiriyor! Bu Altcoin Formundan Vazgeçmedi

2024 Yıldız Kripto Para Adayları: 20 Dolar Rüyadan Gerçeğe Dönüşebilir

Dikkat! Balinalar Harekete Geçti! Chainlink’e (LINK) Akın Başladı!

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Ethereum Kurucusu Vitalik Buterin Konuştu! ETH Geleceği İçin Yeni Gelişme
Bir Sonraki Yazı Binance Research Raprouna Göre 25 Milyar Dolar Olacak! Yeni Bir Dünyanın Kapıları Kapanmamak Üzere Açılıyor Mu?
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Binance Research Raprouna Göre 25 Milyar Dolar Olacak! Yeni Bir Dünyanın Kapıları Kapanmamak Üzere Açılıyor Mu?
Play to Earn
Ethereum Kurucusu Vitalik Buterin Konuştu! ETH Geleceği İçin Yeni Gelişme
Ethereum (ETH)
Starknet Web3 Cüzdan Sağlayıcı Argent X’ten Airdrop İması: STRK Token İçin Son Bir Hafta
BLOCKCHAIN
Yüzde 63’lük Artış Sonrası Bu Altcoin’de Yeni Gelişme! Milyar Dolarlar Konuşuyor
Cardano (ADA)
Lost your password?