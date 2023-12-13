3 Analistin LINK Coin Yorumu, Chainlink 2024 Ocak Ayı Hedefi

Yazı hazırlandığı sırada BTC fiyatı yeniden yönünü yukarı çevirdi ancak önümüzdeki birkaç saat boyunca yüksek volatilite sürecek. Fed akşamları birkaç toplantıdır beklendiği kadar heyecanlı olmuyordu ancak bugün açıklanacak kararlar çok önemli. Peki bu ortamda Chainlink için beklentiler ne yönde?

Chainlink (LINK)

Ekim ayından bu yana haftalık grafikte LINK Coin uzun vadeli yatay direnç alanından kurtuldu. Ralli yakın zamanda 17,32 dolar zirvesini doğurdu. RWA alanındaki artan ilgi ve dün Coinbase borsasının da bu alanda adım atması LINK Coin’in önümüzdeki yıl da büyümesine devam edebileceğini gösteriyor.

Fakat kısa vadeli grafiklerde sürekli yükselişler olmaz ve zirvenin ardından LINK Coin fiyatının bir miktar düşüş yaşadığını gördük. RSI nötr bölgenin üzerinde ve fiyat eğer BTC 42.000 dolar üzerinde kalabilirse yeniden ralliye devam edebilir.

Popüler kripto analisti Steve önemli bir uzun vadeli yatay seviyenin üzerine çıkıldığı için LINK Coin fiyatının 50 doları aşacak fiyat yolculuğuna başladığını söylüyor.

Halving öncesi güçlü genel piyasa düzeltmesi bekleyen RektCapital ise şunları yazdı;

“Chainlink formasyonundan çıktı, şimdi kopuşu tam olarak doğrulamak için formasyonun tepesini yeniden test etmek istiyor Ayrıca formasyonun tabanını aşağı yönlü bir fitil aracılığıyla destek olarak tutuyor Yeniden testin başarılı olması için formasyonun tepesini tutması gerekiyor”.

InmortalCrypto isimli analist ise yükselişin devamını bekliyor.

LINK Coin Fiyat Tahminleri

BTC 42.000 dolar üzerinde oyalanırken LINK Coin fiyatı 14,5 dolarda bulunuyor. Elliot dalga sayımı mevcut grafikte net hedefler veriyor. Haziran ayında 5 dalgalı yukarı yönlü bir hareket başladığını görüyoruz. Bu hareketin dördüncü dalgasında olan LINK Coin şimdilik düzeltici hareketin içinde. Üçüncü dalganın ardından bu normal karşılanıyor.

Eğer BTC anormal biçimde piyasayı yukarı itmezse LINK Coin fiyatı yeni zirveden evvel 12,75 dolarda bir süre oyalanabilir. LINK kanaldan ayrılırsa, %20 düşebilir ve dördüncü dalganın dibi 11,4 dolara çekilir.

Düşüş riskine rağmen kanaldan yukarı kırılan fiyat beşinci dalganın hızla başlamasına ve fiyatın 27 dolardaki sonraki büyük dirence koşmasına yardımcı olur.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.