Binance Research Raprouna Göre 25 Milyar Dolar Olacak! Yeni Bir Dünyanın Kapıları Kapanmamak Üzere Açılıyor Mu?

Kripto para dünyasında oyunlar, blockchain sektöründe en hızlı büyüyen endüstri katılımcılarından birisi haline geldi ve yıllar içinde yaşanan büyümeyle birlikte meraklıların da büyük ilgisine tanık oldu. Oyun içinde bulunan varlık ve eşyaların merkeziyetsizlik çerçevesinde elde edilmesi ve bunların oyun dünyası dışında ticaretinin gerçekleştirilmesi ihtimali, şu anda var olan en heyecan verici teknoloji sektörlerinden bir tanesine yeni bir soluk getirdi.

Oyunlarda Genişleme Beklentisi

Binance Research tarafından yakın bir zamanda açıklanan rapora göre, blockchain oyun pazarında 2023 yılında 7,8 milyar dolarlık gelir sağlandı. Sektörün 2025 yılına kadar %70,3’lük yıllık bileşik büyüme oranıyla CAGR) birlikte 22 milyar doların üzerini hedefleyeceği tahminleri yapılmakta.

Bu rakamlar ilk bakışta bile gerçekten etkileyici görünse de sektörün henüz daha bebek adımları aşamasında olduğu gerçeği de unutulmamalıdır. Yukarıda bulunan grafiğe de yansıdığı üzere, blockchain oyunlarından elde edilen gelirler, geleneksel video oyun endüstrisinin elde ettiği gelirlerin minicik bir bir kısmına eşitti.

Aradaki farkın anlaşılması adına, tüm zamanların en çok satan video oyunu olan Minecraft’taki her 1000 oyuncunun yeri, blockchain oyun sektörünün önde gelenlerinden olan Alien Worlds’te aktif olan sadece 1 oyuncuya eşitti.

Bununla birlikte, on-chain oyun geliştiricileri, kripto ile bağlantılı oyunların bilinirliğini artırmak adına geleneksel rakiplerine göre göreceli avantajlar üzerine neler yapılabileceği hakkında kafa yoruyormuş gibi görünüyor.

Web2 Oyunlarına Göre Avantajlar

Bahsedilen raporda belirtildiği üzere, merkeziyetsiz yapı, oyunun yapım ekibinin iflasında bile oyun içi varlıkların var olmaya devam etmesinin önünü açacaktır. Bu durum resmen devir niteliğinde kabul edilebilir.

Merkezi bir yönetime sahip kuruluşun başarısız olması durumunda oyunun bir bütün olarak sona ermesi anlamına geldiği Web2 oyunlarının aksine web3 tarafında gerçekleşecek oyunlar sonsuza kadar ayakta kalabilme potansiyeline sahip olabilirler.

Daha da ötesi ileride sağlanabilecek birlikte çalışabilirlik özelliği, kullanıcıların x bir oyunda kazandıkları eşyaları veya ödülleri transfer ederek başka oyunlarda, hatta oyun dünyasının dışında bile kullanabilme imkanı tanıyabilir. Geleneksel düzende kişiler eşyalarını sadece o oyun özelinde kullanabilmektedir.

Oyun Pazarının Mevcut Durumu

DappRadar verilerini sağladığı bilgilere göre, Blockchain oyunlarının merkezi olmayan uygulama (dApp) dünyası üzerindeki hakimiyeti sürüyor. Yazım saati itibariyle 1,16 milyon tekil aktif kullanıcıya sahip olan sektör, dApp pazarının %33’ünü hakimiyeti altına almış görünüyor. Daha da ilginci ise yaklaşık 10,33 milyon işlemlik hacimle, DeFi kategorisini bile geride bırakarak en yoğun dApp oldu.

Bunlar piyasanın geleceği açısından cesaret verici belirtiler olsa da, en azından şimdilik gerçeklerin bundan biraz farklı olduğunu söylememiz pek de yanlış olmaz. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir haberde bu alanda geliştirilen oyunların ne sıklıkla iflas ettiğinden bahsettiğimiz yazımız hala sıcaklığını koruyor ve piyasanın durumuna ışık tutmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.