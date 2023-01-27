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Chainlink (LINK), en sonuncusu Elure Labs ile olmak üzere yeni ortaklıklar kurmaya devam ediyor. 13 Ocak tarihinde resmi yapılan açıklamalara göre, Elure Labs teminatlandırma oranlarının piyasa verilerine göre hesaplanmasını sağlamaya yardımcı olmak için Chainlink Price Feeds’e entegre etti.

LINK’de Geliştirme Faaliyeti!

Yeni entegrasyonun yanı sıra LINK, balinalar için en iyi seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. Balina etkinliğiyle ilgili güncellemeleri yayınlayan popüler bir Twitter hesabı olan WhaleStats, 26 Ocak’ta LINK’in en büyük 100 Ethereum balinası arasında satın alınan ilk 10 token listesinde yer aldığını ortaya koydu. Bununla birlikte LINK’de yaşanan fiyat artışı yatırımcılarını sevindirdi. Kripto para biriminin fiyatı son yedi gün içerisinde %11 oranının üzerinde arttı ve yazı kaleme alındığında, 3,6 milyar doların üzerinde piyasa değeriyle 7,16 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirilen birkaç ölçüm LINK lehine hareket ederken, geri kalanının düşüş ibareleri gösterdiği belirtiliyor. CryptoQuant verilerine göre, LINK’in döviz rezervi arttı ve bu da daha yüksek satış baskısı olduğunu gösterebilir. Benzer şekilde aktif adresler ve transfer hacmi de düşüş kaydetti.

Santiment Verileri!

Veri analiz firması Santiment’in grafiğine göre, LINK’in DyDx fonlama oranı geçtiğimiz hafta içerisinde düşüş kaydetti ve bu durumda vadeli işlem piyasasında daha az talep olduğunu gösterebilir. Ayrıca token’ın geliştirme etkinliği önemli ölçüde arttı.

Öte yandan kripto para biriminin sosyal hacmi sürekli olarak yüksek kaldığı için popülaritesi de yükseliş gösterdi. Yukarıda belirtilen yükseliş duruşunu ileriye taşıyabilecek olan LINK’in üstel hareketli ortalaması (EMA), 20 günlük EMA’nın 55 günlük EMA’dan daha yüksek olması nedeniyle alıcıların piyasalardaki avantajını ortaya çıkarabilir. Göreceli güç endeksi (RSI), yükseliş eğilimi gösteren nötr bölgenin yakınlarında. Ayrıca Chaikin Para Akışı (CMF) hafif bir düşüş kaydetmesine rağmen hala nötr seviyenin oldukça üzerinde ve bu da fiyat artışının devam etme ihtimalini daha da arttırabilir.