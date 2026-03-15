16-22 Mart Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Baş döndürücü gündemiyle kripto paralar dalgalanmaya devam ediyor ve önümüzdeki günlerde çok fazla önemli gelişme var. Geride bıraktığımız 2 haftada istihdam ve enflasyon noktasında görmemiz gereken tüm güncel raporları gördük. İran savaşı bu süreçte makro cephede görünümü değiştirdi ve artan gerilim merkez bankalarını daha temkinli hareket etmeye zorlayacak. Peki bizi neler bekliyor?

Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Her hafta olduğu gibi kripto paralarda yatırımcıları bekleyen önemli gelişmeleri ele alıyoruz. Hem kripto paralar özelinde hem de makro cephede gündem oldukça yoğun. Öncelikle bizi bekleyen bir Fed toplantısı var ve son 2 ayda 2026 için faiz indirim görünümü büyük ölçüde değişti. Herkes yılın ilk yarısında en az 1 indirim beklerken şimdi 2026’nın tümü için tek bir indirimden kesin olarak bahsetmek bile güç.

Gün ve saat detayıyla yaklaşan önemli gelişmeler özet haliyle aşağıdaki gibi.

16 Mart Pazartesi

07:00 Bessent , Çinli Lifeng ile bir araya gelecek (Tüm gün)

, Çinli Lifeng ile bir araya gelecek (Tüm gün) 15:30 New York Fed İmalat Endeksi (Beklenti: 3,9 Önceki: 7,1)

16:15 ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Beklenti: 0,1% Önceki: 0,7%)

18:00 Nvidia Yapay Zeka Konferansı

17 Mart Salı

18:00 Nvidia Yapay Zeka Konferansı

OpenVPP 2.0 Snapshot

18 Mart Çarşamba

13:00 Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti ve Önceki: %1,9)

15:30 ABD ÜFE (Yıllık) (Önceki: %2,9)

ABD Çekirdek ÜFE (Önceki: %3,6)

21:00 Fed Ortalama Faiz Oranı Tahmini (Beklenti: 3,37% Önceki: 3,62%)

Fed Nokta Grafiği

Nokta Grafiği Fed Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)

21:30 Powell’ın Basın Açıklaması

19 Mart Perşembe

06:30 Japonya Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)

16:15 Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)

Chia Network Mainnet Yıldönümü Etkinliği

20 Mart Cuma

20:30 – ECB’den Nagel Konuşacak

ZRO Kilit Açılışı (%5,64)

21 Mart Cumartesi

Bitcoin Cash Meetup

Kripto Para Tahminleri

Bu hafta makro cephede karar haftası. Japonya, Avrupa ve ABD merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak. Dahası İran’a saldırıların küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dair geniş yorumlar göreceğiz. Petrol fiyatındaki dalgalanma savaşın uzaması halinde enflasyonda orta vadeli ciddi baskı oluşturabilir. Yetkililerin bu konuda ciddi uyarılar yaptığını görebiliriz ve bu durum risk piyasaları olumsuz etkileyebilir.

Fed üyelerinin önümüzdeki döneme dair faiz beklentileri de Çarşamba günü yayınlanacak. Muhtemelen baskın görüş indirimden kaçınılması, güvercin görüşse 2026 yılında maksimum 1 faiz indirimi yapılması yönünde olacak. Trump yanlısı üyelerin 2 faiz indirimi için duruşlarını koruması olası.