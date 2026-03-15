16-22 Mart Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

  • İran saldırıları üçüncü haftasına giriyor ve petrol fiyatındaki dalgalanmanın enflasyon üzerindeki etkilerinden piyasa daha fazla endişelenecek.
  • ABD, Japonya ve Avrupa Merkez Bankası yetkileri savaşın enflasyonist etkisiyle ilgili bu hafta faiz kararıyla birlikte açıklamalar yapacaktır.
  • NVIDIA AI konferansı bu hafta yapay zeka hisselerini destekleyebilir.,
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Baş döndürücü gündemiyle kripto paralar dalgalanmaya devam ediyor ve önümüzdeki günlerde çok fazla önemli gelişme var. Geride bıraktığımız 2 haftada istihdam ve enflasyon noktasında görmemiz gereken tüm güncel raporları gördük. İran savaşı bu süreçte makro cephede görünümü değiştirdi ve artan gerilim merkez bankalarını daha temkinli hareket etmeye zorlayacak. Peki bizi neler bekliyor?

İçindekiler
1 Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
1.1 16 Mart Pazartesi
1.2 17 Mart Salı
1.3 18 Mart Çarşamba
1.4 19 Mart Perşembe
1.5 20 Mart Cuma
1.6 21 Mart Cumartesi
2 Kripto Para Tahminleri

Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Her hafta olduğu gibi kripto paralarda yatırımcıları bekleyen önemli gelişmeleri ele alıyoruz. Hem kripto paralar özelinde hem de makro cephede gündem oldukça yoğun. Öncelikle bizi bekleyen bir Fed toplantısı var ve son 2 ayda 2026 için faiz indirim görünümü büyük ölçüde değişti. Herkes yılın ilk yarısında en az 1 indirim beklerken şimdi 2026’nın tümü için tek bir indirimden kesin olarak bahsetmek bile güç.

Gün ve saat detayıyla yaklaşan önemli gelişmeler özet haliyle aşağıdaki gibi.

16 Mart Pazartesi

  • 07:00 Bessent, Çinli Lifeng ile bir araya gelecek (Tüm gün)
  • 15:30 New York Fed İmalat Endeksi (Beklenti: 3,9 Önceki: 7,1)
  • 16:15 ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Beklenti: 0,1% Önceki: 0,7%)
  • 18:00 Nvidia Yapay Zeka Konferansı

17 Mart Salı

  • 18:00 Nvidia Yapay Zeka Konferansı
  • OpenVPP 2.0 Snapshot

18 Mart Çarşamba

  • 13:00 Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti ve Önceki: %1,9)
  • 15:30 ABD ÜFE (Yıllık) (Önceki: %2,9)
  • ABD Çekirdek ÜFE (Önceki: %3,6)
  • 21:00 Fed Ortalama Faiz Oranı Tahmini (Beklenti: 3,37% Önceki: 3,62%)
  • Fed Nokta Grafiği
  • Fed Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)
  • 21:30 Powell’ın Basın Açıklaması

19 Mart Perşembe

  • 06:30 Japonya Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)
  • 16:15 Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)
  • Chia Network Mainnet Yıldönümü Etkinliği

20 Mart Cuma

  • 20:30 – ECB’den Nagel Konuşacak
  • ZRO Kilit Açılışı (%5,64)

21 Mart Cumartesi

  • Bitcoin Cash Meetup

Kripto Para Tahminleri

Bu hafta makro cephede karar haftası. Japonya, Avrupa ve ABD merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak. Dahası İran’a saldırıların küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dair geniş yorumlar göreceğiz. Petrol fiyatındaki dalgalanma savaşın uzaması halinde enflasyonda orta vadeli ciddi baskı oluşturabilir. Yetkililerin bu konuda ciddi uyarılar yaptığını görebiliriz ve bu durum risk piyasaları olumsuz etkileyebilir.

Fed üyelerinin önümüzdeki döneme dair faiz beklentileri de Çarşamba günü yayınlanacak. Muhtemelen baskın görüş indirimden kaçınılması, güvercin görüşse 2026 yılında maksimum 1 faiz indirimi yapılması yönünde olacak. Trump yanlısı üyelerin 2 faiz indirimi için duruşlarını koruması olası.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
