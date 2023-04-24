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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen haftanın başından bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 27.300 dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasası da bu süreçte düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan piyasadaki bu düşüş devam ederken CoinShares de dijital fonlarındaki nakit akışlarına ilişkin son durumu haftalık raporunda derledi.

Piyasa Haftaya Düşüş ile Başladı

Bitcoin (BTC), geçen hafta başından bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve 27.300 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde de değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1850 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyesine geriledi. Öte yandan piyasadaki bu düşüş devam ederken CoinShares de haftalık raporunda dijital fonlarındaki nakit akışlarına ilişkin son durumu değerlendirdi ve güncel verileri paylaştı.

CoinShares Raporu

CoinShares raporunda paylaşılan verilere göre 2023’ün başlarından bu yana XRP odaklı yatırım ürünlerinde yaklaşık 3 milyon dolarlık bir nakit girişi kaydedildi. Ancak geleneksel yatırımcıların XRP’ye olan bu yaklaşımı, son haftalarda büyük ölçüde tersine döndü. CoinShares, raporunda XRP odaklı yatırım ürünlerinde geçen hafta yaklaşık 400.000 dolarlık bir nakit çıkışının kaydedildiğini belirtti. XRP’deki bu nakit çıkışının olası nedenlerini değerlendiren CoinSahres, raporunda şu ifadelere yer verdi:

“Muhtemel sebepler arasında bu tersine dönüşün iki ana sebebi vardı. İlk olarak, Bitcoin (BTC) gibi piyasa değeri bakımından büyük kripto para birimleri, 30.000 dolarlık kritik psikolojik eşiğe ulaştı ve bu da bir kar alma ve satış hissi dalgasına ve geniş bir piyasa düzeltmesine yol açtı. Daha spekülatif olan ikinci faktör, SEC’nin Ripple aleyhindeki davasında XRP’nin menkul kıymet olup olmadığını belirleyecek bir kararın olmaması. Yatırımcılar, baharda açıklanması beklenen davanın sonucu beklentisiyle XRP odaklı yatırım ürünlerine yönelmeye başlamıştı. Ancak, sezon başından beri bu karar hala beklemede. Bu, piyasanın gelecekteki yönü hakkındaki belirsizlikle birleştiğinde, bu durum muhtemelen bazı yatırımcıları XRP pozisyonlarından çekilmeye motive etti.”

Ayrıca CoinShares, dijital varlık yatırım ürünlerinde geçen hafta toplamda 30 milyon dolarlık bir nakit çıkışının kaydedildiğini de raporunda belirtti:

“Genel olarak, dijital varlık yatırım ürünleri geçen hafta toplam 30 milyon dolarlık çıkış gördü ve altı haftalık giriş akışına son verdi. Bu, dijital varlık piyasasındaki yatırımcılar arasında temkinli bir duyarlılığın işareti olarak görülebilir.”

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.