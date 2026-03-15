Bitcoin’de Haftalık Düzeltme Sonrası Gözler 75.000-80.000 Dolar Direncinde

Kripto para piyasalarında tanınan analist Michaël van de Poppe, Bitcoin’in haftaya başlarken yaşadığı fiyat geri çekilmesini değerlendirdi. Hollanda merkezli yatırımcı ve piyasa yorumcusu Van de Poppe, özellikle sosyal medyada teknik analiz ve piyasa görüşleriyle öne çıkıyor.

Hafta Sonu Düzeltmesinin Nedeni

Van de Poppe’ye göre, Cuma günü gözlenen Bitcoin fiyatındaki düşüş, piyasada yapısal bir değişiklikten çok hafta sonu öncesi risk azaltma eğiliminden kaynaklandı. Likiditenin genellikle düşük olduğu hafta sonlarına hazırlık amacıyla birçok yatırımcının pozisyon küçülttüğü ya da kapattığı belirtildi. Bu durumda büyük bir yön değişikliği ya da temel bir bozulmadan söz etmek mümkün görülmüyor.

Analist, hafta boyunca kısa vadeli bir geri çekilme olabileceğini ama CME vadeli işlemlerinde oluşan boşluğun (gap) kapatılması ile bu sürecin sınırlı kalacağını düşünüyor. Van de Poppe, bu tür fiyat boşluklarının özellikle hafta sonlarında oluştuğunu ve genellikle takip eden haftanın başında piyasada ilgili seviyelerin test edildiğini hatırlattı.

Fiyat Grafiği ve Temel Seviyeler

Ocak ve şubat aylarında yaşanan sert satış dalgası sonrasında Bitcoin fiyatı 65.117 dolara kadar gerilemişti. Bu seviye analist tarafından “yükselen dip desteği” olarak işaret ediliyor. O tarihten bu yana gelen kademeli toparlanma ile 76.604-80.646 dolar arasındaki direnç bölgesi öne çıkıyor. Analizin teknik kısmında ayrıca, 86.549 dolar ve 91.892 doların üzerinde yer alan 100.739 doların, piyasanın yeniden güçlenmesi için geçilmesi gereken kritik seviyeler olduğuna dikkat çekiliyor. Bu seviyelerin üzerinde büyük çapta satış emirleri ve kısa pozisyonların bulunduğu, dolayısıyla bir yükseliş hamlesinin bu likiditeyi tetikleyebileceği belirtiliyor.

Van de Poppe, “65.117 dolar seviyesi ana destek olarak korunur ve fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece toparlanma yapısı sürüyor. Bu desteğin altına inilmesi ise aşağı yönlü trendin devamına işaret edebilir” ifadelerini kullanıyor.

İlk ana hedef 75.000-80.000 dolar bandı biçiminde gösteriliyor. Bu bölge, güncel satış baskısının yoğunlaştığı ve yeni alıcıların karşılanacağı direnç alanı olarak dikkat çekiyor. Fiyatın kalıcı şekilde bu eşiği aşması, sırasıyla üst dirençlere ulaşılması için yeni fırsat yaratacak gibi görünüyor.

Kısa Vadeli Piyasa Mekanizması

Hafta sonu olası fiyat gerilemesinin CME boşluklarının doldurulma isteğinden kaynaklanmasının tipik bir piyasa davranışı olduğu vurgulanıyor. Bu tür geçici geri çekilmelerin, genel toparlanma eğilimini bozacak nitelikte olmadığı; daha ziyade piyasanın bir formasyonu tamamlaması olarak görülüyor.

Bitcoin’in yılın başındaki zirveden itibaren gelen düzeltme ve ardından yükselme sürecinde, piyasadaki önemli göstergeler de yapısal desteğin sürdüğüne işaret ediyor. Uzun vadeli yatırımcıların hareketliliğini ve borsalardaki arzın 2017’den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş olmasını Van de Poppe, piyasa zemininin güçlü kalmasına bağladı.

ETF’lere haftalık bazda net girişlerin sürmesi ve balina oranındaki yükseliş, piyasadaki risk iştahının korunduğunu gösteren diğer etkenler arasında sayılıyor. Böylece analistin teknik analizinde dikkat çektiği seviyeler, mevcut piyasa dinamikleriyle de uyumlu görünüyor.

Önümüzdeki günlerde fiyatın 75.000-80.000 dolar bandına ne kadar sürede yaklaşacağı ise makroekonomik gelişmelere ve ABD Merkez Bankası’nın yaklaşan toplantısının etkilerine bağlı olarak şekillenebilir.