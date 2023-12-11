11 Aralık FTM, AVAX ve SOL Coin Güncel Tahmin ve Yorumlar

Kral kripto para birimi beklenen fiyat düzeltmesini yaptı ancak 40.000 dolar bölgesini korudu. Peki popüler altcoinlerde son durum ne? Yatırımcılar Aralık ayının sonuna yaklaştıkça piyasalardaki güçlü yükseliş hissiyatını devamını bekliyordu ve bu yüzden haftalardır ralli sürüyor. Ancak makro cephedeki yoğun gündem ve belirsizlik kar satışlarını beraberinde getirdi.

FTM Coin Yorumları

2023 başından bu yana popüler altcoin azalan direnç trend çizgisinin altında hareket ediyordu. Ekim ayındaki 0,17 dolar dibine kadar da bu devam etti. Sonrasındaki genel piyasa hissiyatıyla toparlanan Fantom (FTM) fiyatı geçtiğimiz hafta trend çizgisini kırdı. Ancak şimdi de BTC fiyatındaki volatilite nedeniyle risk altında.

Geçtiğimiz hafta direnci aşan fiyat 0,37 dolar direncinin üzerinde kapanışlar yapamadı. Bu bölgede gelecek tepki sonraki hedef için yolu çizecek. Başarılı bir kırılma 0,57 dolarlık sonraki dirence yüzde 55 artış doğurabilir.

Ancak tersi senaryoda 0,31 doların test edildiği ve fiyatın yüzde 15’ten fazla düştüğünü görebiliriz.

Solana (SOL) Yorum

Haftalar önce SOL Coin fiyatının 80 dolar direncini hedeflediğinden ve üç haneli fiyatlara dönebileceğinden bahsediyorduk. Eğer BTC bu haftaki düşüşüne başlamasaydı mevcut ivmeyle birlikte SOL Coin fiyatının 80 ve 100 doları aştığını görebilirdir. Ancak ne yazık ki kripto sürprizlerle dolu ve sürekli yükselişler bu alanda alışıldık bir şey değil.

9 Aralık tarihide 78 dolara kadar tırmanan SOL Coin fiyatı şimdi 69,7 dolarda bulunuyor. BTC eğer 42.450 dolar altında oyalanmaya devam ederse daha büyük kayıplar gelebilir ve bu durum altcoinleri de aşağı çekme potansiyeline sahip.

SOL Coin özelinde 69 dolar altı kapanışlar 58 dolara kadar düşüşü tetikleyebilir. Bu bölgenin altındaysa 53 ve 48 dolar seviyeleri bulunuyor.

Avalanche (AVAX) Coin Yorum

37 doları aşan AVAX Coin fiyatı geçtiğimiz hafta devasa bir yükseliş mumu oluşturdu. Ancak bu hafta kazançlarının bir bölümü iade etti. İçindeki bulunduğumuz haftanın mumundaki uzun kuyruk olası BTC düzeltmesinin derinleşmesi halinde gelecek kar satışlarının riskini net biçimde gösteriyor. AVAX için 30 dolar üstü kapanışlar pozitif.

Eğer bu hafta 30 dolar üzerinde kapanış yapabilirse fiyatın 38 ve 52 dolar arasında yeni bir zirve yaptığını görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.