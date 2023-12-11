Son Düşüşe Direnen Altcoin’in Yıldızı Parladı! Yükseliş Devam Edecek Mi?

Stake ödülleri ve topluluk oylamasıyla bilinen merkezi olmayan bir varlık ihraç protokolü olan Synthetix, geçtiğimiz hafta SNX fiyatlarının yaklaşık yüzde 12 artmasıyla kayda değer bir yükseliş yaşadı. Kripto paranın borsalardaki arzı Pazartesi günü yüzde 2,59’a düştü. Bu durum SNX üzerindeki satış baskısını hafifletti. Bu nedenle fiyat kripto para piyasasındaki düşüşten çok etkilenmedi. Ancak başka faktörlerin olması da dikkat çekti.

Yatırımcı Coşkusu ve Balinaların Stratejisi

Santiment’in zincir üzerindeki verileri incelendiğinde, bireysel yatırımcıların borsalardaki token arzının azaldığı dönemlerde stratejik olarak kripto para SNX piyasasına girdiği görülüyor. Yatırımcıların arz düşükken altcoin SNX satın aldığı bu dinamik, çeşitli kripto platformlarında satış baskısının azaldığını göstererek genellikle bir yükseliş eğilimine işaret ediyor.

Özellikle, 100 ila 10 bin SNX token arasında değişen varlıklara sahip yatırımcılar 20 Kasım’dan bu yana pozisyonlarını sürekli olarak artırdı. Buna karşılık, 10 bin ila 1 milyon SNX token’a sahip daha büyük cüzdan sahipleri, aynı zaman diliminde varlığa olan yönelimlerini azaltmayı tercih etti. Bu durum, sürekli SNX fiyat artışlarının genellikle perakende odaklı ralliler tarafından yönlendirildiği teorisiyle uyumlu.

SNX Ekosistem Güncellemeleri: Yükseliş Momentumunu Besliyor

Synthetix ekosistemi, protokol genelinde kapsamlı güncellemelere hazırlanıyor ve bu durum olumlu ivmeyi daha da artırıyor. Synthetix V3, platformun yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan bir genişleme hamlesi olan Coinbase‘in Layer 2 zincirinde piyasaya sürülecek.

Buna ek olarak Synthetix ekibi, kullanıcılara sorunsuz bir alım satım deneyimi sunma konusunda merkezi borsalarla rekabet etme stratejik hedefiyle Base‘de kullanılmak üzere aktif olarak yeni bir ön uç geliştirmekte.

Yeni Bir Mekanizma

Yaklaşan Synthetix V3 sunumundaki önemli bir gelişme, Base zincirinde elde edilen gelirin yarısının SNX sahiplerine bir “al ve yak” mekanizması aracılığıyla dağıtılmasını içeriyor. Geçtiğimiz 90 gün içinde protokol 8 milyon 200 bin dolar ücret toplayarak güçlü finansal performansını ortaya koydu.

Bu yazının yazıldığı sırada SNX, gün içinde yaklaşık yüzde 4’lük bir artışla 4,60 dolardan işlem görüyor. Synthetix ekosistemini geliştirmeye devam ederken ve borsalardaki SNX arzı azalırken, kripto para mevcut piyasa ortamında sürdürülebilir pozitif performans için iyi konumlanmış görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.