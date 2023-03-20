Makro gurusu ve Real Vision CEO'su Raoul Pal, en büyük altcoin ile en büyük kripto parayı karşı karşıya getirerek fiyatta yaşanmasını beklediği büyük kırılıma dikkat çekti.

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Makro gurusu ve Real Vision CEO’su Raoul Pal, Ethereum‘un (ETH) teknik ve temel özelliklerinin, en büyük kripto paranın önümüzdeki döngüde Bitcoin’den (BTC) büyük ölçüde daha iyi performans gösterebileceğine dikkat çekerek fiyatta yaşanmasını beklediği büyük kırılıma işaret etti.

ETH/BTC İşlem Çiftinde Büyük Kırılma Hazırlığı

Kripto odaklı YouTube kanalı Altcoin Daily’ye röportaj veren Raoul Pal, gözünün Bitcoin (ETH/BTC) karşısında Ethereum grafiğinde olduğunu belirtti. Makro gurusuna göre, ETH/BTC işlem çifti bir takozun içine girmiş durumda ve bu takozun direnç çizgisinde yaşanacak bir kırılma BTC’yi ETH karşısında geride bırakan bir ralliye neden olabilir.

Pal, beklentisine ilişkin yaptığı yorumda “Ethereum’un Bitcoin’e karşısında dikkat çeken bir grafik var. Bu müthiş bir kama. Eğer bu kamanın direnci kırılacak olursa gerçekleşirse ETH’nin tek bir seferde BTC karşısında değerini 1x, 2x, 3x, 4x veya 5x arttırdığını görmemiz gerekiyor. Ve ETH muhtemelen Bitcoin karşısında en iyi performans gösteren altcoin’de olmayacak.” dedi.

Pal’a göre, ETH/BTC işlem çiftinde kırılımın teyiti için 0.077 BTC (2 bin 115 dolar) civarındaki direnci geçmesi gerekiyor. Bu yazının yazıldığı sırada ETH/BTC işlem çiftinin 0.06362 BTC seviyesinde bulunduğu görülüyor.

“Ethereum’un Toplam Adreslenebilir Pazarı Bitcoin’inkinden Çok Daha Büyük”

Teknik analizin ardından Ethereum’un temellerine geçen makro gurusu, en büyük akıllı sözleşme platformunun toplam adreslenebilir pazarının Bitcoin‘inkinden çok daha büyük olduğuna inandığını belirterek şunları söyledi:

Ethereum, üzerine daha fazla şey inşa edebileceğimiz, daha geniş tabanlı bir mimari protokoldür. Bitcoin bunu yapamıyor. Farklı bir kullanım alanı var. Bu yüzden o kadar büyük olması pek mümkün değil. İnternet altından daha mı değerli? Evet, bu kadar basit ve buradaki tartışma da temelde tam olarak bu.

En büyük altcoin ETH, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 0,16 düşüşle bin 766 dolardan işlem görüyor.