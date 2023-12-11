Wikipedia’nın Kurucusu Konuştu Ortalık Kızıştı! XRP’nin Avukatı ve Dogecoin’in Kurucusu Sessiz Kalmadı!

Wikipedia’nın kurucusu JimmyWales yakın zamanda başlattığı bir tartışmayla tüm odağı üzerine topladı. Kısa bir süre önce sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, bankaların güvenilirliği ile Bitcoin‘in işlevselliği arasında bir karşılaştırma yaptı ardından hararetli bir tartışma başlattı. Bu arada tartışmaya katılanlar arasında, XRP Avukatı John Deaton ve Dogecoin kurucusu Billy Markus gibi kripto dünyasının önde gelen isimleri de bulunuyordu.

Önemli İsimlerden Kritik Yorumlar

Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales büyük tartışmalara yol açabilecek bir tartışma başlattı. Buna sebep olan ise bankalarla Bitcoin ile karşılaştıran açıklamaları oldu. Bu durum kripto topluluğu içinde yankı uyandırdı. Wales’ın yaptığı açıklamalara cevap Ripple-SEC davasının önde gelen savunucularından XRP Avukatı John Deaton’dan geldi. Deaton, Wales’in yapmış olduğu açıklamaya karşı kişisel bir tutum takındı.

Bu arada Deaton konuyu bir örnek üzerinden açıkladı. Geçmişte bir bankada gerçekleşen 19.000 dolar nakit çekme girişimini anlatan Deaton, banka veznedarı tarafından müdürün olmaması sebebiyle önemli gecikmelere maruz bırakıldığından bahsetti. Deaton, beklediği süre boyunca Bitcoin’in 144 blok daha ürettiğini de sözlerine ekledi.

Bunun yanı sıra, X Shibetoshi Nakamoto kullanıcı adına kullanan Dogecoin kurucusu Billy Markus da eleştiride bulundu. Jimmy Wales’in Wikipedia platformu adına sürekli finansal talepte bulunduğunu belirterek suçlamada bulundu.

Bitcoin Vs Banka Tartışmasına Tepki

Wales’in gönderisine eleştiri yapanlar bununla sınırlı kalmadı ve kripto dünyasının önde gelen isimlerinden de eleştiriler aldı. Kripto para borsası ShapeShift’in CEO’su Erik Voorhees, Wikipedia’nın bağış modelini eleştirdi ve şirket tarafından 10 yıl önce Bitcoin’e yatırım yapılmış olması durumunda bu tarz beklentilere hiç gerek kalmamış olacağını belirtti.

Öte yandan, kripto takipçisi YouTuber Wendy O, Bitcoin’in temelinde yer alan kişinin kendi kendini hesap verebilirliğini överken eleştirisini bir adım ileriye taşıdı ve bankaların günlük hırsızlık yaptığı görüşünü belirtti. Bunun ardından Bitcoin’in ahlakını savundu.

Wikipedia’nın kurucusunun görüşlerine karşı John Deaton ve Billy Markus gibi kripto savunucularının sahip olduğu bakış açısı, geleneksel bankacılığın güvenilirliğinin sorgulanmasının yolunu açarken kripto para birimlerinin potansiyelini çevreleyen devam eden söyleme karşı destek sağlıyor. Bu doğrultuda finansal yapıda yaşanan gelişim, gelecek adına özerklik, verimlilik ve hesap verebilirlik gibi kavramların şekillenmesine katkıda bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.