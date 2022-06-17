X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Piyasaya Güncel Bakış: Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) Son Durum!

Kripto para piyasası, Bitcoin'in kritik fiyat seviyelerine gerilemesi ile birlikte yeniden güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı.
10:01
17 Haziran 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisinde güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı ve kaydettiği son düşüş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 20.700 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, hafta içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), son 24 saatte kaydettiği değer kayıplarının ardından 1.090 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 938 milyar dolara geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Solana (SOL)

Hafta içerisinde 26 dolar seviyelerine kadar gerilemesinin ardından 35 dolar seviyelerine varan bir yükseliş hareketi başlatan Solana (SOL), Bitcoin’in kritik fiyat seviyelerine gerilemesi ve kripto para piyasasının düşüş ivmesi kazanmasının da etkisiyle yönünü yeniden aşağı çevirdi. SOL, son 24 saatte %10’a yakın bir değer kaybı kaydetti ve 32 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu düşüş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte SOL, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer kayıpları yaşayan kripto para birimleri arasında yer aldı.

Avalanche (AVAX)

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 20.000 dolar seviyelerine gerilemesi ve güncel haber akışlarının etkisiyle birlikte kripto para piyasası hafta içerisinde güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Bu bağlamda Avalanche (AVAX) da hafta içerisinde düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de ortalama %6 değer kaybetti. Son 24 saatte ortalama %6’lık bir değer kaybı kaydeden AVAX, kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 16,4 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
NFT Piyasasında Solana Ağı İçin Tüm Merak Edilenler Cevap Buldu!
NFT Piyasasında Solana Ağı İçin Tüm Merak Edilenler Cevap Buldu!
Solana (SOL) İçin Kritik Kırılma! Yatırımcıları Neler Bekliyor?
Solana (SOL) İçin Kritik Kırılma! Yatırımcıları Neler Bekliyor?
Piyasaya Güncel Bakış: Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) Son Durum!
Önde Gelen Kripto Ağı Solana Kırılım Eşiğinde!
Önde Gelen Kripto Ağı Solana Kırılım Eşiğinde!
En Kötü Ethereum Rakibi Seçildi! 240 Kripto Para Değerlendirildi!
En Kötü Ethereum Rakibi Seçildi! 240 Kripto Para Değerlendirildi!
AVAX Yıl Sonu Hedefleri: AVAX TL Rekoru Ne Kadar?
AVAX Yıl Sonu Hedefleri: AVAX TL Rekoru Ne Kadar?
Ethereum (ETH)’dan Sonraki İkinci Altcoin Oldu!
Ethereum (ETH)’dan Sonraki İkinci Altcoin Oldu!
Bu İki Coin Patlamanın Eşiğinde: Şimdi Durakları Neresi?
Bu İki Coin Patlamanın Eşiğinde: Şimdi Durakları Neresi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Lacoste NFT Koleksiyonu Çıkardı
NFT Piyasasında Solana Ağı İçin Tüm Merak Edilenler Cevap Buldu!
Ünlü İş Adamı Bill Gates Önemli Açıklamalarda Bulundu!
NFT Alanında Meta Şirketinden Önemli Bir Adım Daha!
Son Teknik Analizler
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022