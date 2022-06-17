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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisinde güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı ve kaydettiği son düşüş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 20.700 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, hafta içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), son 24 saatte kaydettiği değer kayıplarının ardından 1.090 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 938 milyar dolara geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Solana (SOL)

Hafta içerisinde 26 dolar seviyelerine kadar gerilemesinin ardından 35 dolar seviyelerine varan bir yükseliş hareketi başlatan Solana (SOL), Bitcoin’in kritik fiyat seviyelerine gerilemesi ve kripto para piyasasının düşüş ivmesi kazanmasının da etkisiyle yönünü yeniden aşağı çevirdi. SOL, son 24 saatte %10’a yakın bir değer kaybı kaydetti ve 32 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu düşüş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte SOL, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer kayıpları yaşayan kripto para birimleri arasında yer aldı.

Avalanche (AVAX)

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 20.000 dolar seviyelerine gerilemesi ve güncel haber akışlarının etkisiyle birlikte kripto para piyasası hafta içerisinde güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Bu bağlamda Avalanche (AVAX) da hafta içerisinde düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de ortalama %6 değer kaybetti. Son 24 saatte ortalama %6’lık bir değer kaybı kaydeden AVAX, kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 16,4 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.