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Yer Yerinden Oynayacak! ABD Adalet Bakanlığı Kripto Para Bankası İçin Harekete Geçti!

ABD Adalet Bakanlığı'nın dolandırıcılık departmanı kripto para bankası Silvergate'in Sam Bankman-Fried'in şirketlerine ait hesaplarla ilgili işlemlerini incelemeye aldı.
09:15
3 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg’in konuya aşina isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı’nın dolandırıcılık departmanı kripto para bankası Silvergate‘in Sam Bankman-Fried’in şirketlerine ait hesaplarla ilgili işlemlerini incelemeye aldı.

FTX ve Alameda Research’le Olan İlişkisi Araştırılıyor

Bloomberg’in haberine göre ABD Adalet Bakanlığı’nın açtığı dolandırıcılık soruşturması, kripto para borsası FTX‘in Alameda Research’ün hesaplarına kullanıcı fonları da dahil olmak üzere para yatırmasına izin verilmesi konusunda olası cezai yanlışlıklara odaklanıyor. Sam Bankman-Fried’a bağlı şirketler arasındaki dikkat çeken çarpıcı ilişki FTX ve Alameda Research‘ün devam eden iflas işlemleri sırasında ortaya çıkmıştı. Bu noktada kripto para bankası Silvergate’in başarısız kripto para imparatorluğu bankası olarak üstlendiği rol daha fazla incelemeyi beraberinde getirdi.

Bundan önce ABD’li senatörlerin Silvergate’in davranışlarını defalarca sorguladığı ve bankanın FTX ile ilgili fonları yönetmedeki rolünü “korkunç bir başarısızlık” olarak nitelendirdikleri görülmüştü.

Silvergate uzun zamandır piyasada faaliyet gösteren ve kripto para piyasası için ABD mevduatları konusunda bir köprü görevi gören en büyük oyunculardan biri. Bu bakımdan ABD Adalet Bakanlığı‘nın şirketi soruşturma altına almış olması oldukça kritik bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Şirketin Hisseleri Sert Düştü

Öte yandan soruşturma haberinin ardından Silvergate’in hisseleri hızla düştü. Seans kapanışı öncesi yüzde 29’un üzerinde yükselişle 20,97 doları gören Silvergate’in hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde 18’in üzerinde değer kaybederek 17,14 dolara geriledi.

Soruşturma haberi ile doğrudan bağlantısı olmasa da Bitcoin‘in (BTC) ve kripto para piyasasının yönünü aşağı çevirmiş durumda. 2 Şubat’ta 24 bin doları gören en büyük kripto para BTC son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,36 düşüşle 23 bin 533 dolardan işlem görüyor. En büyük ikinci kripto para Ethereum (ETH) ise aynı dönemde kaydettiği yüzde 1,74 düşüşle bin 644 dolardan el değiştiriyor.

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