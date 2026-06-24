XRP 2026 dip bölgesine geri döndü, $1.05 ile $1.10 aralığı yeniden kritik destek olarak öne çıktı

XRP, son aylardaki kademeli gerilemenin ardından 2026 yılında güçlü alım ilgisinin görüldüğü destek bölgesine yeniden yaklaştı. Varlık, önemli teknik seviyelerin altına sarkmasının ardından yeniden $1.05 ile $1.10 bandında işlem görüyor. XRP, Ripple ile bağlantılı bir kripto varlık olarak sınır ötesi ödeme kullanım alanıyla biliniyor.

Teknik görünümde zayıflık sürüyor

Grafikteki teknik yapı henüz güç kazanmış değil. İlkbahar döneminin büyük bölümünde fiyatı dengeleyen $1.28 seviyesi aşağı yönlü kırıldı. Bu kırılma, aylar süren sıkışma yapısını geçersiz kılarken satış baskısını da artırdı ve fiyatı daha düşük banda taşıdı.

XRP için kısa vadede öne çıkan tablo, $1.28 desteğinin kaybedilmesiyle birlikte satışların hızlandığı ve fiyatın yeniden $1.05 ile $1.10 aralığına çekildiği yönünde şekilleniyor.

O tarihten bu yana 50 günlük hareketli ortalama, her toparlanma denemesinin önünde direnç oluşturdu. Bu da genel eğilimde satıcıların etkisinin sürdüğüne işaret ediyor. Buna karşın mevcut fiyat bölgesi, yılın önceki bölümünde güçlü tepkinin geldiği alanla örtüşüyor. Piyasalarda kalıcı dipler oluşmadan önce önemli desteklerin yeniden test edilmesi sık görülen bir durum olarak değerlendiriliyor.

Zincir üstü veriler karışık sinyaller veriyor

Zincir üstü göstergeler daha temkinli bir tablo çiziyor. Son bir ayda XRP ödemelerinin hem sayısı hem de hacmi belirgin biçimde geriledi. Bu düşüş, ağ etkinliğinde zayıflamaya ve spekülatif ilginin azalmasına bağlanıyor.

Mini sözlük: Zincir üstü veri, bir blokzincir ağında doğrudan kaydedilen işlem sayısı, transfer hacmi ve adres hareketleri gibi ölçümlerdir. Bu veriler, piyasa ilgisinin artıp azaldığını takip etmek için kullanılır.

İşlem sayılarındaki aşağı yönlü eğilim korunurken, daha önce hareketli dönemlerde 1 milyar XRP’nin üzerine çıkan ödeme hacminde de belirgin geri çekilme görüldü. Normal koşullarda bu tür veriler daha olumsuz bir görünümü destekler. Ancak piyasalarda duyarlılığın ve etkinliğin en zayıf olduğu dönemler, zaman zaman dip oluşumlarına da denk gelebiliyor.

İzlenecek seviyeler netleşti

Momentum göstergeleri ise sınırlı da olsa dengelenme işaretleri veriyor. Göreceli Güç Endeksi, fiyat zayıf kalmasına rağmen aşırı satım bölgesine yakın seyrediyor ve yeni dipler üretmiyor. Bu tür ayrışmalar, satış dalgasının son evrelerinde görülebiliyor.

Yakın vadede alıcılar için iki eşik öne çıkıyor: 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık $1.18 seviyesinin geri alınması ve $1.05 ile $1.10 destek bölgesinin korunması.

Bu iki koşulun sağlanması halinde, daha geniş direnç alanı olan $1.28 ile $1.34 bandı yeniden gündeme gelebilir. Yine de mevcut görünümde XRP tüm ana hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürüyor. Bu nedenle 2026 dip bölgesine dönüş tek başına yön değişimi anlamına gelmiyor; piyasa güveninin yeniden kurulup kurulamayacağı belirleyici olacak.