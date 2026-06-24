Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

CryptoQuant, Strategy’nin artan temettü yükü nedeniyle Bitcoin alımlarına ara vermesi gerektiğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 CryptoQuant, artan mali baskı nedeniyle Strategy’nin Bitcoin alımlarına ara vermesi gerektiğini söylüyor.
  • 📉 Şirketin yıllık temettü yükü 2026 başındaki 300 milyon dolardan 1,2 milyar dolara çıktı.
  • 💸 Nakit rezervleri %38 gerilerken Strategy’nin gerçekleşmemiş $BTC zararı 10,6 milyar dolara ulaştı.
  • 📊 Tartışma, agresif Bitcoin birikimi yerine mali istikrarın öne çıkıp çıkmayacağına odaklandı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Michael Saylor liderliğindeki Strategy’nin uzun süredir benimsediği temel yaklaşım, piyasa koşullarından bağımsız biçimde Bitcoin alıp elde tutmak oldu. Ancak CryptoQuant tarafından paylaşılan yeni değerlendirme, şirketin bu stratejiyi en azından geçici olarak yavaşlatmak zorunda kalabileceğine işaret etti. Strategy, iş modelini büyük ölçüde Bitcoin birikimi üzerine kuran bir şirket olarak biliniyor.

İçindekiler
1 Nakit dengesi ve temettü yükü öne çıktı
2 Bitcoin zararı ve satış seçeneği tartışılıyor
3 Daha sistemli bir alım modeli önerildi

Nakit dengesi ve temettü yükü öne çıktı

CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno’ya göre Strategy’nin mali durumu son aylarda daha fazla baskı altına girdi. Şirket, Bitcoin alımlarını finanse etmek için STRC imtiyazlı hisse ihracını sürdürdü. Bu süreçte yıllık temettü yükümlülükleri 2026’nın başındaki yaklaşık 300 milyon dolardan bugün 1,2 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde nakit rezervlerinin %38 gerilediği aktarıldı. Strategy’nin ayrıca 2029 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahvillerini geri almak için yakın zamanda 1,5 milyar dolar harcadığı belirtildi. Bu adımların, şirketin mali tamponunu zayıflatırken gelecekteki yükümlülüklerini artırdığı değerlendiriliyor.

Moreno’nun değerlendirmesine göre STRC temettülerini karşılama süresi yılın başında yedi yılın üzerindeyken bugün 14 aya kadar geriledi.

Moreno, temettü ödemeleri için iki yıllık bir güvenlik alanı oluşturulabilmesi adına Strategy’nin yaklaşık 2,8 milyar dolar nakit rezerve ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Bu tutar, şirketin mevcut nakit pozisyonunun neredeyse iki katına karşılık geliyor.

Bitcoin zararı ve satış seçeneği tartışılıyor

Şirketin temettü ödemelerini durdurma seçeneği bulunsa da bu ödemelerin birikimli yapıda olduğu, yani daha sonra mutlaka ödenmesi gerektiği vurgulandı. Moreno, böyle bir kararın yatırımcı güvenini zedeleyebileceği ve şirketin piyasa nezdindeki güvenilirliğine zarar verebileceği görüşünü dile getirdi.

Öte yandan Strategy’nin yaklaşık 10,6 milyar dolarlık gerçekleşmemiş Bitcoin zararı taşıdığı tahmin ediliyor. 2024, 2025 ve 2026 döneminde alınan Bitcoin’lerin önemli bölümünün halen maliyetin altında bulunduğu, bu nedenle mevcut fiyat seviyelerinde büyük çaplı satışların cazip görünmediği ifade edildi.

Moreno, nakit rezervleri ve temettü karşılama kapasitesi güçlenene kadar Strategy’nin Bitcoin alımlarını geçici olarak durdurmasının daha sağlıklı olacağını savunuyor.

Daha sistemli bir alım modeli önerildi

Moreno’ya göre şirketin daha disiplinli ve veriye dayalı bir Bitcoin alım modeline yönelmesi gerekiyor. Piyasada zaman zaman dile getirilen, Strategy’nin Bitcoin’i fiyat zirvelerine yakın seviyelerden topladığı yönündeki eleştirilerin bu şekilde azaltılabileceği düşünülüyor.

İleriye dönük olarak ise güçlü boğa dönemlerinde Bitcoin varlıklarının bir kısmının satılması öneriliyor. Böyle bir yaklaşımın, elde edilen kazançlarla borçluluğu azaltabileceği, nakit rezervlerini yeniden güçlendirebileceği ve ileride doğabilecek fırsatlar için şirkete daha fazla hareket alanı sağlayabileceği belirtiliyor.

Tartışmanın odağında şimdi şu soru yer alıyor: Strategy için öncelik agresif Bitcoin birikimi mi olmalı, yoksa kısa vadede mali istikrar mı daha acil bir ihtiyaç haline geldi?

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

CryptoQuant verilerine göre beş yıldan uzun süredir tutulan Bitcoin’lerde harcama 962 BTC’ye geriledi

Analistler, Bitcoin için kalıcı yükselişin 66.000 doların üzerindeki kırılmaya bağlı olduğunu açıkladı

H100 hissedarları, Bitcoin varlığını 3.500 BTC düzeyine çıkaracak hisse ihracını onayladı

Bitcoin 24 saatte %4 düşerek $62.500 seviyesine geriledi

Bitcoin 62 bin doların altını iki kez gördü! Piyasada şimdi hangi seviye izleniyor?

Bitcoin 65 bin doların üzerinde tutunurken analistler 83 bin dolar eşiğini kritik seviye olarak gösterdi

Bitcoin’de satış baskısı zayıfladı! Piyasa hangi sinyali veriyor?

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
Bir Önceki Yazı XRP 2026 dip bölgesine geri döndü, $1.05 ile $1.10 aralığı yeniden kritik destek olarak öne çıktı
Bir Sonraki Yazı 17 Temmuz oturumu yaklaşırken $XRP için beklenti büyüdü! Ağustosta hangi kritik eşik aşılabilir?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bank of America, FED’in yıl sonuna kadar eylül, ekim ve aralıkta toplam 75 baz puan faiz artıracağını öngörüyor
Ekonomi
17 Temmuz oturumu yaklaşırken $XRP için beklenti büyüdü! Ağustosta hangi kritik eşik aşılabilir?
RIPPLE (XRP)
XRP 2026 dip bölgesine geri döndü, $1.05 ile $1.10 aralığı yeniden kritik destek olarak öne çıktı
RIPPLE (XRP)
Strategy cephesinde 10,6 milyar dolarlık dikkat çeken tablo! Bitcoin alımları için neden frene basılması isteniyor?
Kripto Para
Chainlink 47 bankalık dev ağda öne çıktı! $150 milyarlık koridorda neler değişebilir?
CHAINLINK (LINK)
Lost your password?