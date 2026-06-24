Strategy cephesinde 10,6 milyar dolarlık dikkat çeken tablo! Bitcoin alımları için neden frene basılması isteniyor?

Zincir üstü veri şirketi CryptoQuant, Strategy’nin bitcoin alımlarında fazla ileri gitmiş olabileceğini belirterek şirketin nakit rezervlerini yeniden güçlendirmeden yeni alımlara ara vermesi gerektiğini bildirdi. Rapora göre şirketin STRC kodlu imtiyazlı hissesi üzerindeki baskı artarken, yüksek temettü yükümlülükleri ve azalan dolar rezervi dikkat çekiyor.

STRC’deki gerileme uyarı işareti olarak görülüyor

CryptoQuant’ın CoinDesk ile paylaşılan çarşamba tarihli değerlendirmesinde, Strategy’nin bitcoin birikimini finanse etme biçiminin artık daha kırılgan bir yapıya işaret ettiği aktarıldı. Şirketin amiral gemisi niteliğindeki STRC hissesi geçen hafta yaklaşık 82,50 dolara kadar indi. Bu seviye, hissenin çevresinde işlem görmesi hedeflenen 100 dolarlık nominal değerin yaklaşık yüzde 17,5 altına karşılık geliyor.

STRC, sabit temettü ödeyen bir imtiyazlı hisse sınıfı olarak öne çıkıyor ve mevcut getirisi yüzde 11,5 düzeyinde bulunuyor. CryptoQuant, bitcoin fiyatındaki düzeltme ile şirketin nakit tamponundaki daralmanın aynı döneme denk gelmesinin, bu baskıyı belirgin hale getirdiğini ifade etti.

CryptoQuant, Strategy’nin bitcoin alımlarını durdurup önce nakit rezervini yeniden oluşturması, ardından sermaye topladığı her dönemde alım yapmak yerine daha sistemli bir zamanlama disiplini benimsemesi gerektiğini savundu.

Nakit rezervi 14 aylık temettü kapsamına geriledi

Raporda yer alan verilere göre Strategy’nin ABD doları rezervi 2026 başından bu yana yüzde 38 azaldı. Aynı dönemde yıllık temettü yükümlülükleri ise yaklaşık dört kat artarak 1,2 milyar dolara çıktı. Böylece rezervlerin temettü ödemelerini ne kadar süre karşılayabildiğini gösteren kapsam oranı, yedi yılı aşan seviyelerden yaklaşık 14 aya kadar düştü.

CryptoQuant, bu zayıflamanın başlıca nedenlerinden birinin şirketin mayıs ayında dönüştürülebilir tahvillerini geri almak için 1,5 milyar dolar harcaması olduğunu belirtti. Söz konusu adım, STRC’yi destekleyen nakit tamponunu önemli ölçüde inceltti. Ayrıca şirket, bitcoin alımlarını finanse etmek için daha fazla STRC ihraç ettikçe yıllık temettü yükü de hızla büyüdü.

Mini sözlük: Dönüştürülebilir tahvil, belirli koşullarda şirket hissesine çevrilebilen borçlanma aracıdır. İmtiyazlı hisse ise genellikle sabit temettü önceliği sunan, ancak sıradan hisselere göre farklı haklar taşıyan bir özkaynak türü olarak kullanılır.

CryptoQuant’a göre hedef 2,8 milyar dolarlık tampon

CryptoQuant, STRC’nin daha istikrarlı bir görünüme kavuşabilmesi için rezervlerin yaklaşık 2,8 milyar dolara, başka bir ifadeyle 24 aylık temettü kapsamına ulaşması gerektiğini hesapladı. Buna karşılık Strategy, haziran ortası itibarıyla 1,1 milyar dolarlık rezerv bildirdi. Bu tablo, şirketin elindeki yaklaşık 847 bin bitcoinin büyüklüğüne rağmen kısa vadeli destek kapasitesinin sanıldığı kadar güçlü olmayabileceğine işaret etti.

Strategy, iş zekası yazılımları alanında faaliyet gösterirken son yıllarda bitcoin odaklı bilanço stratejisiyle öne çıktı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, uzun süredir kesintisiz bitcoin birikimini kurum kimliğinin merkezine yerleştiriyor.

Zorunlu satış yakın görünmüyor

Bununla birlikte rapor, yakın vadede zorunlu bir bitcoin satışını düşük olasılık olarak değerlendiriyor. Strategy’nin STRC’yi savunmak için doğrudan bitcoin satma mecburiyeti bulunmuyor. Şirketin temettü oranını artırması ya da yeni hisse satışı yoluna gitmesi gibi seçenekler masada kalmayı sürdürüyor.

CryptoQuant, temettü ödemelerinin basit şekilde durdurulamayacağını da vurguladı. Çünkü STRC’nin temettüleri birikimli yapıda bulunuyor; atlanan ödeme daha sonra yine yapılmak zorunda kalıyor. Rapora göre böyle bir askıya alma kararı, şirketin ihtiyaç duyduğu yatırımcı güvenini de zedeleyebilir.

Değerlendirme, salı günü Benchmark analisti Mark Palmer’ın daha ılımlı yorumundan daha sert bir çerçeve sundu. Palmer, STRC ile Terra’nın çöken stabilcoin yapısı arasında kurulan benzetmeleri reddetmiş ve şirketin finansman mekanizmasının bozulmadığını, ancak veriminin düştüğünü savunmuştu.