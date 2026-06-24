Chainlink 47 bankalık dev ağda öne çıktı! $150 milyarlık koridorda neler değişebilir?

Chainlink, Avrupa ve Güney Kore’de faaliyet gösteren toplam 47 finans kuruluşunu bir araya getiren Project Pangea kapsamında sınır ötesi ödeme mutabakatı için teknoloji sağlayıcıları arasında öne çıktı. Girişimde yer alan kurumların toplam varlığı 10 trilyon doların üzerine çıkarken, hedef mevcut döviz mutabakat süresini iki günden neredeyse anlık işleme indirmek olarak açıklandı.

Project Pangea’nın hedefi

Projede, 37 Avrupa bankasının desteklediği euro bazlı stabilcoin konsorsiyumu Qivalis ile Güney Kore’de 10’dan fazla ticari finans kuruluşunu temsil eden UniKA yer alıyor. Chainlink ise bu yapıda teknik altyapı katmanını sağlıyor. Kurulan sistemin, euro ve Güney Kore wonuna endeksli stabilcoinler üzerinden daha hızlı sınır ötesi ödeme akışı sunması amaçlanıyor.

Mini sözlük: PvP, yani payment versus payment, iki farklı para birimindeki transferin aynı anda tamamlanmasını sağlayan mutabakat yöntemidir. İşlemin iki ayağından biri gerçekleşmezse transfer iptal edilir; bu da taraf riskini azaltır.

Sistemde atomik PvP mutabakat modeli denenecek. Buna göre döviz işleminin iki tarafı aynı anda tamamlanacak ya da işlem tamamen iptal edilecek. Böylece taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getirip diğerinin getirmemesi riskinin azaltılması bekleniyor.

Chainlink Asya Pasifik ve Orta Doğu Başkan Yardımcısı Niki Ariyasinghe, yasal ve düzenleyici çerçeveye uygun canlı işlemlerin gelecek 12 ay içinde başlamasının hedeflendiğini belirtti.

Avrupa ile Güney Kore arasındaki ticaret hacmi

Project Pangea, Avrupa ile Güney Kore arasındaki ticaret koridoruna odaklanıyor. İki bölge arasındaki yıllık mal ve hizmet ticareti 150 milyar doların üzerinde bulunuyor. Bu büyüklük, söz konusu hattı dünyanın en dikkat çeken ticaret ilişkileri arasına taşıyor.

Projeye katılan bankalar, işlem başlatma aşamasında mevcut Swift altyapılarını kullanmayı sürdürecek. Ardından Chainlink’in teknoloji katmanı bu talimatları Pangea L1 Network üzerinde anlık atomik takaslara dönüştürecek. Bu mimari sayesinde kurumların eski ödeme sistemlerini baştan kurmasına gerek kalmadan yeni modele geçiş yapması hedefleniyor.

Ariyasinghe ayrıca küresel stabilcoin ödeme faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 60’ının Asya kaynaklı olduğunu söyledi. Bu veri, bölgede bu tür çözümlere yönelik talebin güçlü seyrettiğine işaret ediyor.

LINK fiyatında izlenen kritik bölge

Piyasa tarafında ise analistler LINK’in 7 ila 8 dolar bandında işlem gördüğünü aktarıyor. Teknik değerlendirmelerde 6.50 ile 7.50 dolar aralığı önemli destek bölgesi olarak öne çıkarken, 10 doların üzerine güçlü bir çıkışın düşüş yapısında kırılma sinyali verebileceği belirtiliyor.

Analist Crypto Patel’in haftalık grafiğine göre LINK, 2021 zirvesinde gördüğü yaklaşık 50 dolardan sonra uzun süreli bir düşen kanal içinde hareket etti. Patel, 4.75 ile 7.85 dolar aralığını güçlü talep bölgesi olarak değerlendirirken, ilk hedef olarak 21.35 doları, ardından önceki döngü zirvesi olan 52.22 doları izlediğini paylaştı. Daha uzun vadeli iyimser senaryolarda 2028 ile 2029 döneminde 100 dolar seviyesi de telaffuz ediliyor.

Buna ek olarak bazı piyasa gözlemcileri, Chainlink’in merkeziyetsiz finans veri altyapısındaki genişleyen etkisini, Grayscale’in borsa yatırım fonu başvurusunu ve kurumsal taraftaki bazı alımları da Project Pangea gelişmesiyle birlikte değerlendirmeye aldı.