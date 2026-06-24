Solana’da $78 direnci aşılmadıkça $60 ve altı riskinin sürdüğü belirtiliyor

Solana son 24 saatte yüzde 5’ten fazla gerileyerek 68 ila 69 dolar aralığına çekildi. Kısa vadeli işlemlerde satış baskısının öne çıktığı görülürken, fiyat gün içi en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Verilere göre 24 saatlik işlem hacmi 5,07 milyar dolar, piyasa değeri ise 39,92 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Kısa vadede öne çıkan seviyeler

Gün içi fiyat hareketi 68,41 dolar ile 72,80 dolar arasında gerçekleşti. Seans içinde sınırlı bir toparlanma denemesi görülse de 70 doların üzeri korunamadı ve fiyat yeniden gün içi bandın alt kısmına yöneldi. Bu görünüm, 68 dolar seviyesinin kısa vadede yakından izlendiğine işaret ediyor.

Analistlerin odaklandığı ilk destek seviyeleri 68, 64 ve 60 dolar olarak sıralanıyor. Buna karşılık 70 doların geri alınması ve ardından 72 doların aşılması, düşüş baskısının hafiflemesi açısından ilk işaretler arasında görülüyor.

Metrik Seviye Gün içi en düşük 68,41 dolar Gün içi en yüksek 72,80 dolar İlk dirençler 70 dolar, 72 dolar İlk destekler 68 dolar, 64 dolar, 60 dolar

Büyük yatırımcının açtığı kısa pozisyon dikkat çekti

Blokzincir veri platformu Lookonchain’e göre büyük bir yatırımcı, 554.680 SOL için 20 kat kaldıraçlı kısa pozisyon açtı. Yaklaşık 38,15 milyon dolar büyüklüğündeki işlemin 69,23 dolar civarında kurulduğu, başa baş seviyesinin ise 69,19 dolar olduğu aktarıldı. Lookonchain, zincir üstü hareketleri izleyen bir veri platformu olarak biliniyor.

Lookonchain verilerine göre büyük bir cüzdan, yaklaşık 38,15 milyon dolar büyüklüğünde 20 kat kaldıraçlı SOL kısa pozisyonu açtı.

Fiyatın halen bu seviyelere yakın işlem görmesi, söz konusu pozisyonun başa başa yakın ya da sınırlı artıda kalmasına imkan tanıyor. Piyasanın 69 ila 70 dolar bandının altında kalması halinde bu işlemin yatırımcı algısı üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.

Analistler için kritik eşik 75 ila 78 dolar bandı

AltCryptoGems analisti Sjuul, satışların Solana üzerinde etkili olmaya devam ettiğini, buna karşın alıcıların kısa vadede savunma kurmaya çalıştığını belirtiyor. Analiste göre yükseliş yönlü senaryonun güç kazanması için 78 dolar seviyesinin geri alınması gerekiyor. Bu eşik aşılmadıkça uzun pozisyonlarda temkinli olunması gerektiği görüşü öne çıkıyor.

Sjuul, 78 dolar seviyesinin yeniden kazanılması halinde daha güçlü bir genişleme hareketinin görülebileceğini, ancak bu gerçekleşmeden önce uzun işlemlerde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Piyasada 75 ila 78 dolar aralığı belirleyici direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu bandın üzerine yerleşilmesi halinde 85 dolar ve ardından 90 dolar bölgesi gündeme gelebilir. Tersi durumda, bu alandan gelecek yeni bir reddin 64 ila 60 dolar destek alanını yeniden öne çıkarması bekleniyor.

60 doların altı için daha geniş destek alanı izleniyor

60 dolar desteğinin korunamaması halinde daha geniş zaman dilimlerinde 55 ila 40 dolar aralığının bir sonraki olası birikim bölgesi olarak öne çıktığı ifade ediliyor. Bu nedenle kısa vadeli dalgalanmanın ötesinde, orta vadeli yapı açısından da 60 dolar seviyesi kritik önem taşıyor.

Teknik göstergelerde ise MACD çizgisi eksi 1,81, sinyal çizgisi eksi 2,59 ve histogram değeri artı 0,79 seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, satış momentumunun yavaşlıyor olabileceğine işaret etse de kalıcı toparlanma için fiyatın 68,72 dolar civarındaki orta Bollinger bandının üzerine çıkması gerekiyor. Üst Bollinger bandı ise 75,69 dolarda yer alıyor ve bu seviye analistlerin öne çıkardığı direnç bölgesiyle büyük ölçüde örtüşüyor.

Solana, yüksek hızlı işlemler ve düşük maliyetli transferler için geliştirilen bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Son veriler, SOL fiyatının 70 dolar eşiğinin hemen altında kaldığını ve daha sağlıklı bir yükseliş yapısı için daha geniş ölçekte 80 ila 90 dolar bölgesinin yeniden kazanılmasının gerektiğini gösteriyor.