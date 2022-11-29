Yakından takip edilen altcoin projesi geçen hafta pek de hevesli olmayan bir performans sergilemiş olsa da işler yakında değişebilir.

Okuma Süresi: 3 Dakika

NEAR Protocol (NEAR) geçen hafta pek de hevesli olmayan bir performans sergilemiş olsa da işler yakında değişebilir. Altcoin’in fiyat performansı, bir önceki hafta yaşanan sert çöküş göz önüne alındığında, yükseliş uyarımı eksikliğini yansıtıyordu. Bu nedenle, bu yeni hafta NEAR’ın yatırımcıları için bazı iyi haberler getirebilir.

NEAR Protocol: Veriler Konuşuyor

NEAR Protocol, ESG DAO ile muhtemelen geliştirme faaliyetlerini yeniden canlandıracak bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu gelişme, protokolün sürdürülebilirlik gündemine doğru ilerleyişini yansıtıyor. Altcoin projesinin böyle bir derecelendirme platformuna dahil olması, özellikle gerçek dünya faydasına odaklanarak ağın büyüyen ekosistemini daha da öne çıkarabilir.

Duyuru, ortaklığın üstün bir ESG derecelendirme türünün oluşturulmasını kolaylaştırmayı amaçlayacağını da ortaya koydu. Ancak bu, geliştirme aktivitesinin yeniden canlanmasını tetiklemek için yeterli olmamış olabilir. Geliştirici aktivitesi metriği bu yazının yazıldığı sırada aylık bazda en düşük seviyede bulunuyordu.

Düşük geliştirme aktivitesi genellikle yatırımcı güveninin azalmasına neden olur. NEAR‘ın fiyat hareketlerinin özellikle son iki haftada düşüş eğilimi gösteriyor olması da bu bakımdan şaşırtıcı değil.

Ağırlıklı hissiyat, yatırımcıların hissiyatının Kasım ortasından bu yana önemli ölçüde düştüğünü gösteriyor. Bununla birlikte, metrik mevcut aylık seviyesinde hala önemli ölçüde yüksek bir noktada bulunuyor.

Türevler segmentinde NEAR’a olan talep tam olarak piyasa duyarlılığı gözlemlerini yansıtıyor. Yukarıda bahsedilen metrikler ayıların lehine olsa da, bir yön değişikliğine işaret eden özel bir veri söz konusu. NEAR’ın işlem hacmi kısa süre önce yeni bir düşük seviyeye geriledi. Ancak, özellikle son 24 saat içinde işlem hacminde hafif bir artış kaydedildi. NEAR’ın mevcut fiyat seviyesi göz önüne alındığında bu özellikle önemli bir veri olarak öne çıkıyor.

NEAR’ın Fiyat Hareketlerinin Yansıması

NEAR son 24 saat içinde 1,48 dolara kadar gerilediği görüldü. Böylece, mevcut aylık en düşük seviyesinin yeniden test etmiş oldu. Bu fiyat hareketinde daha da dikkat çekici olan, fiyatın şu anda mevcut tarihi düşük seviyesiyle aynı alt aralıkta olması.

Tarih tekerrür edecek olursa, NEAR yatırımcıları yeni bir sıçrama için hazırlıklı olmalı. İlginç bir şekilde, son 24 saat içinde hacimde gözlenen hafif artış, para akışı göstergesinde bir yükseliş trendini yansıtıyor. Bu, mevcut dip aralığına yakın bir konsolidasyon işareti olabilir.

Altcoin, mevcut aylık en yüksek seviyesinden yüzde 55’in üzerinde bir düşüş yaşadı. Böyle bir düşüş muhtemelen yatırımcılar için cazip olabilir. Bu nedenle mevcut düşük seviyelerin yakınında talebin artarak devam etme ihtimali bulunuyor.