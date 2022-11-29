Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Veriler Bu Altcoin’in Sıçrayabileceğine İşaret Ediyor!

Veriler Bu Altcoin’in Sıçrayabileceğine İşaret Ediyor!

Yakından takip edilen altcoin projesi geçen hafta pek de hevesli olmayan bir performans sergilemiş olsa da işler yakında değişebilir.
14:00
29 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

NEAR Protocol (NEAR) geçen hafta pek de hevesli olmayan bir performans sergilemiş olsa da işler yakında değişebilir. Altcoin’in fiyat performansı, bir önceki hafta yaşanan sert çöküş göz önüne alındığında, yükseliş uyarımı eksikliğini yansıtıyordu. Bu nedenle, bu yeni hafta NEAR’ın yatırımcıları için bazı iyi haberler getirebilir.

NEAR Protocol: Veriler Konuşuyor

NEAR Protocol, ESG DAO ile muhtemelen geliştirme faaliyetlerini yeniden canlandıracak bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu gelişme, protokolün sürdürülebilirlik gündemine doğru ilerleyişini yansıtıyor. Altcoin projesinin böyle bir derecelendirme platformuna dahil olması, özellikle gerçek dünya faydasına odaklanarak ağın büyüyen ekosistemini daha da öne çıkarabilir.

Duyuru, ortaklığın üstün bir ESG derecelendirme türünün oluşturulmasını kolaylaştırmayı amaçlayacağını da ortaya koydu. Ancak bu, geliştirme aktivitesinin yeniden canlanmasını tetiklemek için yeterli olmamış olabilir. Geliştirici aktivitesi metriği bu yazının yazıldığı sırada aylık bazda en düşük seviyede bulunuyordu.

Düşük geliştirme aktivitesi genellikle yatırımcı güveninin azalmasına neden olur. NEAR‘ın fiyat hareketlerinin özellikle son iki haftada düşüş eğilimi gösteriyor olması da bu bakımdan şaşırtıcı değil.

Ağırlıklı hissiyat, yatırımcıların hissiyatının Kasım ortasından bu yana önemli ölçüde düştüğünü gösteriyor. Bununla birlikte, metrik mevcut aylık seviyesinde hala önemli ölçüde yüksek bir noktada bulunuyor.

Türevler segmentinde NEAR’a olan talep tam olarak piyasa duyarlılığı gözlemlerini yansıtıyor. Yukarıda bahsedilen metrikler ayıların lehine olsa da, bir yön değişikliğine işaret eden özel bir veri söz konusu. NEAR’ın işlem hacmi kısa süre önce yeni bir düşük seviyeye geriledi. Ancak, özellikle son 24 saat içinde işlem hacminde hafif bir artış kaydedildi. NEAR’ın mevcut fiyat seviyesi göz önüne alındığında bu özellikle önemli bir veri olarak öne çıkıyor.

NEAR’ın Fiyat Hareketlerinin Yansıması

NEAR son 24 saat içinde 1,48 dolara kadar gerilediği görüldü. Böylece, mevcut aylık en düşük seviyesinin yeniden test etmiş oldu. Bu fiyat hareketinde daha da dikkat çekici olan, fiyatın şu anda mevcut tarihi düşük seviyesiyle aynı alt aralıkta olması.

Tarih tekerrür edecek olursa, NEAR yatırımcıları yeni bir sıçrama için hazırlıklı olmalı. İlginç bir şekilde, son 24 saat içinde hacimde gözlenen hafif artış, para akışı göstergesinde bir yükseliş trendini yansıtıyor. Bu, mevcut dip aralığına yakın bir konsolidasyon işareti olabilir.

Altcoin, mevcut aylık en yüksek seviyesinden yüzde 55’in üzerinde bir düşüş yaşadı. Böyle bir düşüş muhtemelen yatırımcılar için cazip olabilir. Bu nedenle mevcut düşük seviyelerin yakınında talebin artarak devam etme ihtimali bulunuyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme: Popüler Kripto Cüzdanından Önemli Duyuru! Peki Airdrop?
Sıcak Gelişme: Popüler Kripto Cüzdanından Önemli Duyuru! Peki Airdrop?
Bitcoin Ve Bu 6 Altcoin Performanslarıyla Dikkat Çekti! İşte Günün Kazananları!
Bitcoin Ve Bu 6 Altcoin Performanslarıyla Dikkat Çekti! İşte Günün Kazananları!
Veriler Konuşuyor! 3 Altcoin Zirvede! İşte Her Şeyi Özetleyen Rapor!
Veriler Konuşuyor! 3 Altcoin Zirvede! İşte Her Şeyi Özetleyen Rapor!
Terra Classic’te (LUNC) Beklenen Veri Açıklandı! İşte Yıl Sonu Tahmini!
Terra Classic’te (LUNC) Beklenen Veri Açıklandı! İşte Yıl Sonu Tahmini!
Son Dakika! Az Bilinen Altcoin Ethereum’un Kurucu Ortağı Sayesinde Sert Zıpladı!
Son Dakika! Az Bilinen Altcoin Ethereum’un Kurucu Ortağı Sayesinde Sert Zıpladı!
Kripto Para Camiası Bunu Konuşuyor! DOGE’de Olacaklara Şaşa Kalacaksınız!
Kripto Para Camiası Bunu Konuşuyor! DOGE’de Olacaklara Şaşa Kalacaksınız!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük Başarı! Terra Classic’te (LUNC) Güncel Veriler Paylaşıldı! İşte Kritik Tarih!
Büyük Başarı! Terra Classic’te (LUNC) Güncel Veriler Paylaşıldı! İşte Kritik Tarih!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Güncel NFT Haberleri
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Opensea NFT Pazarında Analiz Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 2
Opensea NFT Pazarında Al Sat İşlemleri Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 3
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022