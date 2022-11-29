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Bitcoin (BTC) 16.000 dolar seviyesini tutama çabalarken, mevcut ayı piyasasında dip seviyenin henüz görülüp görülmediği odak noktası oldu.
14:20
29 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) 16.000 dolar seviyesini tutama çabalarken, mevcut ayı piyasasında dip seviyenin henüz görülüp görülmediği odak noktası oldu.

Geçmişteki Ayı Piyasaları, Neye İşaret Ediyor?

Bitcoin, bir yıl önce  69.000 dolara ulaştıktan sonra sert bir düşüş yaşadı. BTC, zirveden %76 oranında değer kaybetti. Bitcoin, Fed‘in sıkılaştırma politikası ve yüksek faiz oranları nedeniyle büyük darbe aldı. Geçmişteki ayı piyasalarını inceleyen Alpha analistlerine göre Bitcoin yakında daha fazla düşebilir. Uzmanlar BTC’nin 10.000 ile 12.000 dolar seviyelerine düşebileceğini tahmin ediyor. Piyasada son dönemde yaşanan krizlerin yatırımcı güvenine zarar verdiğine dikkat çeken analistler, uzun vadede yeni zirveler için piyasasın içinde bulunduğu krizden çıkmasını bekliyor. 2021’de zirveye ulaştıktan sonra, Bitcon son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Analistlere göre, duyarlılık zayıf kalmaya devam ederken, yakın vadede daha fazla düşüş görebiliriz. Ancak analistler uzun vadede BTC’nin yine ivme kazanacağından emin.

Son on yılda birkaç büyük Bitcoin zirveleri gördük. 2013’ün sonlarında, Bitcoin yaklaşık 1.200 dolar ile zirve yaptı. Bu ilk zirveyi, BTC‘nin fiyatını yaklaşık 200 dolara düşüren %85’lik bir çöküş izledi. Bir sonraki önemli zirve, 2017 sonlarında yaklaşık 19.500 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu zirveyi, sonraki toparlanma ve boğa piyasası başlamadan önce BTC’yi yaklaşık 3.500 dolara düşüren %82’lik bir düşüş izledi. Bitcoin, bu ayı piyasasında da %80-85’lik bir değer kabı yaşayabilir. Dolayısıyla BTC’nin 10.000 ila 12.000 dolar  aralığına düşmesi büyük ihtimal. Bu, Bitcoin için geleneksel bir ayı piyasasında rasyonel düşüş oranı. Bu nedenle, 10.000-12.000 dolar, Bitcoin için ideal satın alma noktası olabilir, ancak mevcut seviyelerde bile, fiyatı önümüzdeki yıllarda muhtemelen çok daha yükseleceği için Bitcoin iyi bir satın alma fırsatı sunuyor.

Uzun Vadede İyimserlik, Devam Ediyor!

Bitcoin’in dominance oranı 2017’den önceki seviyelere yakın olmasa da, piyasa değeri hala tüm kripto para piyasasının yaklaşık %38’ini oluşturuyor. Ayrıca, Ethereum‘un (ETH) %18’lik payını dikkate alırsak, ilk iki varlık, 820 milyar dolarlık 22.000 kripto varlığın yaklaşık %56’sını oluşturuyor.

5.000’den fazla borsada  işlem gören birçok umut verici proje görüyoruz. Bu nedenle, kripto para piyasası hala iyi durumda. Analistler, önümüzdeki boğa koşusunda Bitcoin ve altcoin’lerin büyük işler başaracağına inanıyor.

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