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Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezinmeye devam ederken, Glassnode raporu ve analist yorumları durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Kasım: Bitcoin’de Gerçekleşen Kayıp Oranı Tarihe Geçti!

Uzmanlara göre piyasada yaşanan İflaslar, madenci krizi ve çöküşler kapitülasyona işaret ediyor. Kapitülasyon, fiyatların artacağına dair umudunuzu ve inancınızı kaybettiğiniz için kripto para birimlerini önemli bir kayıpla satma sürecidir. Analistler, daha fazla satışın devam edip etmeyeceğini ve mevcut ayı piyasasında dip seviyenin görülüp görülmediği konusunda bölünmüş durumda. Madenci kapitülasyonu, büyük endişe yaratırken geçmişte bu kritik olay BTC fiyatının birkaç gün içinde yüzde 30 düşmesine neden oldu. Analitik şirketi Glassnode’un on chain verilerine göre, Bitcoin yatırımcıları arasındaki hem gerçekleşmiş hem de gerçekleşmemiş kayıp oranı BTC tarihindeki en ağır kapitülasyon olaylarından birine işaret ediyor.

Artan iflaslar ve madencilerin içine bulunduğu zor durum, krizi daha da çıkmaza sokuyor. Glassnode verilerine göre, gerçekleşmemiş kayıplar artarken, Bitcoin’in gerçekleşen kayıp oranı BTC tarihindeki en büyük dördüncüsü oldu. Kasım ayında Bitcoin’de 7 günlük gerçekleşen kayıp 10,8 milyar dolar oldu. Bitcoin tarihinde kaydedilen en büyük gerçekleşen kayıp, 19,8 milyar doların kaydedildiği Haziran 2022 olmuştu. Bu tür kayıplar, büyük oranda panik satışa neden olmuştu.

Kapitülasyon, Sağlıklı Bir Süreç mi?

Kripto para piyasasında popüler bir söz vardır: “satmazsanız kaybedemezsiniz”. Bu nedenle hodl metriği yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Kasım ayı %56’lık gerçekleşmemiş kayıp oranı ile mevcut ayı piyasasındaki en büyük kayba neden oldu. 2014-2015’te gerçekleşmemiş kayıplar, Bitcoin sahipleri için tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %86’ya ulaşmıştı. Mevcut gerçekleşmemiş kayıplar, Bitcoin tarihindeki en büyük dördüncü kayıp. Glassnode raporunda, “Bu metrik, son zamanlarda %56 ile zirve yaptı. Bu oran, mevcut döngü için en yüksek rakam ve önceki ayı piyasası tabanlarıyla karşılaştırılabilir.” ifadesini kullandı. Mevcut piyasada kapitülasyon sürecinden geçen tek grup Bitcoin yatırımcıları değil.

Bitcoin madenciler de artan enerji maliyetleri ve düşen BTC fiyatı ile zor durumda. Bitcoin madencileri finansal olarak ayakta kalma baskısı altında olduğundan, bu durum BTC madenciliği hash oranını etkiler. Bitcoin hash oranındaki bir düşüş, BTC işlemlerini yavaşlatır. HashRate Index’e göre blok süreleri 11 dakikanın üzerine çıktı. Mevcut zorluklara rağmen analistler, kapitülasyonun bir sonraki boğa koşusunu başlatmak için sağlıklı olduğuna inanıyor. Glassnode’a göre, kapitülasyon ayıdan boğa piyasasına geçişi ön ayak olan tutarlı bir olay. Ancak FTX çöküşü sonrası ayı piyasasının uzadığına dair fikir birliği var.