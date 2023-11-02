Uzun Bekleyiş Sonrası 0,30 Doları Geçen Dev Altcoin’de Mutlu Sona Doğru!

Cardano (ADA), altcoin piyasasındaki ralliye aktif olarak katılıyor ve ADA’nın fiyatı son 24 saatte yüzde 8 artarak 0,30 dolar seviyesini geçmiş durumda. ADA yazım sırasında 0,3044 dolardan işlem görüyor ve işlem hacmi yüzde 15 artışla 358 milyon doların üzerinde. Peki dev altcoin için sırada ne var?

Kasım Ayı İçin ADA Fiyat Beklentileri

CryptoRank‘ın sağladığı geçmiş veriler ADA için daha nüanslı bir bakış açısı sunuyor. Fiyat geçmişi göz önünde bulundurulduğunda altcoin’in Kasım ayında yüzde 43,5’lik etkileyici bir ortalama aylık getiri sağladığı görülüyor. Bununla birlikte daha temkinli bir görünüm sunan aylık medyan getirisi yüzde -2,5 seviyesinde.

ADA’nın geçmiş performansına daha yakından bakıldığında bir dizi bulgu elde ediliyor. Son beş yıla bakıldığında, sadece Kasım 2020’yi yüzde 84 kazançla kayda değer olumlu bir sonuçla tamamladığı görülüyor. Bu tarihsel bağlam göz önüne alındığında ADA yatırımcılarının Kasım ayı için iki potansiyel senaryo ile karşı karşıya kaldıklarını söylenebilir; fiyatın yüzde 43,5’lik güçlü artışla 0,41 dolara ulaşması ya da 0,279 dolara düşmesi.

IntoTheBlock‘tan elde edilen veriler ADA yatırımcıları arasında altcoin’e yönelik güvenin arttığını gösteriyor. Geçtiğimiz birkaç ay içinde ADA’nın fiyatına yönelik uzun vadeli güven belirgin bir şekilde arttı ve altcoin’i uzun süre satmadan tutan cüzdan adreslerinin sayısı 2.7 milyona ulaştı. İlginç bir şekilde, ADA’yı bir yıldan daha kısa bir süredir satmadan tutan cüzdan adreslerinin sayısında da gözle görülür bir düşüş söz konusu. Bu yatırımcılar arasındaki ‘hodling’ yaklaşımında önemli bir değişime işaret ediyor.

Önemli Cardano Gelişmeleri

Ethereum‘un kurucu ortağı ve Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson kısa süre önce yaptığı açıklamalarla Cardano topluluğundaki endişeleri gidermeye çalıştı. Hoskinson, ağın geliştirilmesinin arkasındaki kuruluş olan IOG’nin (Input Output Global) kendini Cardano ekosistemini inşa etmeye, genişletmeye ve platforma yeni kullanıcılar ve deneyimler kazandırmaya adadığının altını çizdi.

Hoskinson, Nami, Midnight ve diğerlerini vurgulayarak çeşitli projelerin ve bireylerin ekosisteme olan önemli katkılarını kabul etti. Cardano’daki tüm merkeziyetsiz uygulama şirketleri gibi IOG’nin de milyonlarca kullanıcıyı platforma dahil etme hedefiyle ürün ve hizmetler sunduğunu vurguladı. Cardano’nun kurucusu ayrıca kuruluşun plan ve projelerini toplulukla paylaşma konusundaki şeffaflığa atıfta bulundu.

Ağın ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan CIP 1694’ten de söz eden Hoskinson, IOG’nin amacının kripto para sektörünün en iyi cüzdan adresini oluşturmak ve Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) kullanıcılarını zaman içinde Cardano ile tanıştırmak olduğunu açıkladı.