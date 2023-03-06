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  •   Uzun Lafın Kısası! Bitcoin Yükselecek Mi? 9 En İyi Kripto Analisti/Şirketi Konuştu!

Uzun Lafın Kısası! Bitcoin Yükselecek Mi? 9 En İyi Kripto Analisti/Şirketi Konuştu!

Kripto paraların geleceği ne? Kısa vadeli beklentiler neler? Uzmanların görüşleri ne yönde?
15:00
6 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi 22.400 dolar bandını korumaya devam ediyor. Peki bu hafta bittiğinde kaç dolar olacak? Güncel veriler bize ne söylüyor? Bu hafta kripto para piyasaları için son derece kritik ve ay sonuna kadar yaşanacaklarla birlikte kriptonun orta vadeli yol haritası büyük ölçüde çizilmiş olacak. Yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketini yakalayabilmeleri için 5 şeye odaklanması gerekecek.

Bitcoin Yükselecek Mi?

Makroekonomik verilerden borsa kurulumlarına ve daha fazlasına kadar pek çok potansiyel katalizör var, ancak hangisinin galip geleceği Bitcoin fiyatının yönünü tayin edecek. Bitcoin sıkıcı bir hafta sonu geçirdi. Silvergate bankasının endişeleri ve borsa marjı çağrılarının bir araya gelmesi nedeniyle 3 Mart’ta yaşanan ani dalgalanmanın ardından gelen bu sessizlik altcoinlerin bir kısmında cılız yükselişlere neden oldu. Popüler kripto analisti Poppe’ye göre, piyasanın kısa vadede mevcut trendin altına bir çizgi çekeceğine inanmak için hala sebep var.

“Düzeltmeden bu yana Bitcoin‘de sıkıcı fiyat hareketi var, ancak burada hala destekleyici hareket ediyor. Endeksler zaten sıçradı ve bunu yapmaya devam edecek gibi görünüyor. Düşük seviyeleri bir kez daha gözden geçirebilir”.

Crypto Tony diğer bir popüler analist ve şunları yazdı;

“Şeffaf kalmak için birkaç gün öncesine kadar 23.200 dolarda stop loss ile short yönlü pozisyonda kalıyorum. Herhangi bir aşağı yönlü hareketten önce 22.800 dolara doğru bir hareket görebiliriz.”

Daan Crypto Trades ise Bitcoin’in net bir yön tayin edebilmesi için 22.000 veya 22.650 doların kalıcı kırılması gerektiğini yazdı. Fiyat eğer 22.000 dolar altında kalırsa 18.800 dolar seviyelerine kadar devam edecek bir düzeltici hareket görebiliriz. Ancak bugünlerde en kötü fiyatlanıyor gibi görünüyor. Ve Bitcoin sürpriz yapmayı sever.

Kripto Paralar Yorum

Skew ise önümüzdeki günlerde volatilitede hızlı bir artış bekliyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın iki tur açıklamalar yapacağı Salı ve Çarşamba günleri son derece kritik olacak. Piyasa volatilitesinin artması için Powell’ın ekonomiden bahsetmesi yeterli ve öyle de yapacak. ABD Kongresi’nin Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde söyleyeceği sözler, gelecekteki ekonomi politikası söz konusu olduğunda kullanacağı dile bağlı olarak genel havayı net biçimde değiştirecektir. Eğer Powell daha iyimser bir yaklaşım benimserse bu durum kripto paralarda hızlı bir toparlanmayı beraberinde getirebilir.

Skew Bitcoin Grafiği

Popüler kripto analisti Crypto Santa şunları yazdı;

“Bitcoin volatilitesinin önümüzdeki hafta ortasında Powell’ın konuşmaları sırasında yükselmesini bekliyoruz.”

Tedtalksmacro da tarım dışı istihdam verilerini ve Japonya Merkez Bankası’nın hafta sonuna doğru yapacağı bir açıklama ve basın toplantısını kriptodaki kırılma için tetikleyici güç olarak işaretledi.

Glassnode, Bitcoin madencileri için kârlılık istatistiklerini paylaştı ve bu durum 2022’nin ikinci yarısına kıyasla belirgin bir şekilde iyileşti. Bu büyük satışların erkenden gelme ihtimalini zayıflatacağı için iyidir.

Decentrader ise Bitcoin fonlama oranına dikkat çekti.

“Bitcoin Fonlama Oranı şu anda Ethereum’a benzer şekilde, birkaç gün önceki nükleer bombadan sonra birkaç kez negatife döndü. Bundan önce, Fonlama Oranları en son 12 Şubat’ta Bitcoin 25.000 dolara çıkmadan önce negatifti.”

Son olarak Santiment ise şunları yazdı;

“Traderlar şu anda short/long pozisyon almak için kararsız görünüyor.”

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