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İnişlerin ve çıkışların bol olduğu kripto para dünyasında bazı altcoin’ler Bitcoin’den ayrışarak günlük ve dönemlik olarak yüksek getirilere ve götürülere yol açan hareketler gerçekleştirebiliyorlar. Bunların birden çok sebebi olabiliyor. Stellar (XLM) da bunlardan birisini gerçekleştirmiş gibi görünüyor.

Stellar (XLM) Coin Yorum

Geniş kripto para piyasasının yükseliş ivmesini korumak için devam eden mücadelesinin ortasında, Stellar (XLM) radarın altında kaldı ve tüm grafiklerinde kazançlar kaydetti, özellikle de kripto varlığın %20’den fazla tırmandığı son yedi günde dikkat çekti.

Nebraskangooner isimli gözde bir kripto para analistinin 27 Haziran’da attığı tweet’te paylaştığı grafik desen analizinde de görüldüğü üzere, XLM’nin fiyatı 0,10 dolarlık kritik bir eşiğe yaklaşırken “Stellar’ın değeri resmen çıldırıyor ve kimse bundan bahsetmiyor” şeklinde de bir açıklama yaptı ve yatırımcıların dikkatini çekti.

XLM Kaç Dolar?

Nitekim Stellar, yazım saatine göre 0,0977 dolar fiyatla işlem görüyordu ki bu da gün içinde %6,30’luk bir kazancı, bir önceki hafta boyunca %20,81’lik bir artışı ve en son verilere göre aylık grafiğinde %8,32’lik bir yükselişi temsil ediyordu.

Bu arada, fiyat artışını tetikleyen faktörlerden biri, kripto borsası Coinbase’in Stellar ağında USD Coin (USDC) için destek sunarak 180’den fazla ülkede neredeyse anında ve düşük maliyetli işlemler sağladığını duyurması olabilir.

Ekibin Twitter sayfasında açıklaması ise şu şekilde oldu:

Havale ve gerçek zamanlı ödemelerden küresel fiat ve kripto açma/kapama rampalarına kadar, Stellar ağındaki USDC hem işletmeler hem de bireyler için gerçek dünya faydası sunuyor.

Ayrıca platform, kripto ödemeleri altyapı şirketi MoonPay ile entegrasyonunu duyurarak kullanıcıların dünya çapında 160’tan fazla ülkede sorunsuz bir şekilde kripto para birimleri (XLM dahil) alıp satmasına olanak tanıdı.

Aynı zamanda Stellar, şirketin 21 Haziran’da belirttiği gibi, bir banka hesabı olmadan Stellar’daki USDC aracılığıyla kripto cüzdanlarından nakit para yatırma ve çekme işlemlerini kolaylaştırmak için para transfer platformu MoneyGram ile entegre oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.