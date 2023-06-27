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Kripto para yatırımcıları Bitcoin’in yeniden 31.000 doları zorlamasından mutlu fakat kurumsallar daha heyecanlı. Ağırlıklı olarak kurumsalların ve nitelikli yatırımcıların tercih ettiği kripto para odaklı hisse senetlerine ilgi artıyor. Üstelik fiyat artışları çift haneye yaklaştı. Peki hangi hisseler yükselişe geçti? Bu FOMO neden kaynaklanıyor?

FUD Bitti Artık FOMO

Kripto para yatırımcılarının son 1,5 yıldır görmediği FUD kalmadı. Borsa dolandırıcılıkları, siber saldırılar, iflas eden hedge fonlar, çöken yatırım şirketleri, müşterilerini aldatan lending şirketleri ve daha ne görülmesi gerekiyorsa hepsini gördüler. Altcoin yatırımcılarının kayıpları %95’i aştı. Şimdiyse işler tersine dönüyor.

Trilyon dolarlık varlık yöneten Fidelity’nin Spot Bitcoin ETF için yeniden başvuracağına dair iddialar ABD borsalarındaki kripto odaklı hisse senetlerinin hızla yükselmesine neden oldu. Şimdi FUD bitmişken kurumsallar ve nitelikli yatırımcılar kripto FOMO’suna giriyor.

Coinbase %6,4

Riot Platforms %6,1

Marrathon Digital %10

Bit Digital %5,7

Hut8 %9,4

BITFARMS %7,9

Çoğu kripto madencilik şirketlerine ait ve piyasaların durumuna bağlı olarak onlara da talep artıp azalabiliyor.

Spot Bitcoin ETF Onayı Nedir?

Bugün altın yatırımı yapmak için birkaç seçeneğiniz vardır. Mesela Bireysel Emeklilik Sözleşmesi imzalayıp altına endeksli birikim yapabilirsiniz. Böylece düzenli olarak altın arttıkça yatırımınızdan kazanç elde edersiniz. Veya mahallenizdeki kuyumcuya giderecek fiziksel altın alabilirsiniz. Ya da bir altın ETF’i alırsınız.

Fiziksel altın aldığınızda bunu saklamak sorundur. Evinize hırsız girebilir, banka kasasında saklamak isterseniz bunun için hizmet bedeli ödersiniz. BES ise istediğiniz zaman hızla çıkış yapabileceğiniz bir sistem değildi. O halde geriye daha az risk alarak altına yatırım yapabileceğiniz tek seçenek olarak altın ETF’i kalıyor.

Peki bankadan altın alırsam? Bu da aslında (işleyiş bakımızdan benzer) bir nevi ETF’dir. Banka altını sizin için alır, saklar ve istediğiniz zaman bozarsınız.

Aynı şeyi Bitcoin için düşünelim. İlk ETF onaylandıktan sonra kullandığınız bankanın yatırım bölümünden bu ETF’i alarak Bitcoin tutabileceksiniz. Dünyanın her yerinden yatırımcılar portföyüne kolayca Bitcoin ekleyip çıkabilecek. Borsalarda varken ETF neyi değiştirecek? Bugün kurumlar, nitelikli yatırımcılar evlerinde külçelerce altın saklamıyor. Aynı şey Bitcoin için de geçerli. BTC varlıklarının muhafazası hususu altındaki hırsız riskine benzer riskler (hackerlar, 0day zafiyetler, kullanıcı hataları, cüzdanın silinmesi) doğuruyor.

ETF onayı ihtimali yatırımcıları heyecanlandırıyor ve haksız da değiller.