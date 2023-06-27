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Bitcoin (BTC) fiyatı, 30 bin doların üzerinde hareket etmeye devam ediyor. Güncel fiyat verileri en büyük kripto paranın son 12 ayın en yüksek seviyesi olan 31 bin 428 doların üzerinde beklenen bir kırılma öncesinde akümülasyonun öncelik kazanmasına izin verilmiş olmasıyla boğaların ayılar karşısında güç topladıklarını ortaya koyuyor. Analistler, Bitcoin fiyatının bu hafta 30 bin doların üzerinde kalmasının daha fazla alıcının çoğunluğa katılmasını sağlayacağına ve böylece 31 bin dolar ila 32 bin dolar arasındaki bölgede yuvalanan satıcı duvarının aşılması için yeterli ivmenin yaklanabileceği görüşündeler.

Yaklaşan Türbülans Bitcoin’i Vurabilir

Kripto para piyasasında şu anda hakim olan sakinliğe rağmen, kripto opsiyonları devi Deribit’in Baş Risk Sorumlusu Shaun Fernando, CoinDesk’e yaptığı son yorumda Bitcoin için ‘maksimum acı’ eşiğine vurgu yaptı. Opsiyon piyasalarındaki maksimum acı eşiği, opsiyon sahiplerinin en çok zarara uğrayacakları ve aynı zamanda opsiyon satıcılarına maksimum kazanç sağlayacak kritik bir fiyat noktasıdır.

Fernando, bu eşiğin şu anda 26 bin dolarda bulunduğuna dikkat çekerek, üç aylık opsiyonların sona ermesinin ardından Bitcoin üzerindeki aşağı yöndeki baskının kısmen hafifleyeceğini belirtti. Fernando CoinDesk’e sunduğu yazılı açıklamada, “30 bin dolar seviyesinde 350 milyon doların üzerinde etkileyici bir açık faizle, üç aylık opsiyon döneminin sona erecek olması, çeşitli gama riskinden korunma stratejileri arasında fiyat türbülansı potansiyeli taşıyan heyecan verici bir sonuç vaat ediyor.” dedi.

Bitcoin Fiyat Analizi

Bitcoin fiyatı, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesinden gelen alım sinyali sayesinde yükseliş trendini koruyor. Her ne pahasına olursa olsun fiyatın 30 bin doların üzerinde kalması BTC’nin çok uzağa gitmeden önce gemiye atlamaları için hem bireysel hem de kurumsal olmak üzere daha fazla yatırımcının gelmesini sağlayabilir.

Mavi renkteki MACD çizgisinin kırmızı renkteki sinyal çizgisinin üzerinde kalması, ihtimallerin yükseliş tarafına doğru eğrilmeye devam etmesi anlamına geliyor olacak. BTC’nin ayrıca 50 günlük EMA (kırmızı), 100 günlük EMA (mavi) ve 200 günlük EMA (mor) dahil olmak üzere kullanılan tüm hareketli ortalamaların üzerinde kalması, artan yükseliş trendi beklentisini besleyerek artırıyor.

En büyük kripto paranın 30 bin doların üzerinde devam ederek akümüle oluyor olmasına rağmen yatırımcıların yine de temkinli olması şart. Bu uyarı, Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) aşırı alım bölgesinden nötr bölgeye geri çekilmesini takip ediyor. Bu geri çekilme devam edecek olursa 30 bin doların altına 25 bin dolara uzanan sert düşüşler görülebilir.