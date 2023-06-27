Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), bir süredir oldukça dar bir aralığa sıkışıp kalmışken yakından takip edilen kripto para analisti Michaël van de Poppe, en büyük kripto paranın yıllık bazda rekor tazeleyebileceği muazzam bir yükselişin sinyalini verdiğini iddia etti. İşte analistin BTC için ortaya koyduğu öngörü.

Bitcoin’in Güçlü Görünümü Analistin Heyecanlandırmış Durumda

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin’in hem 200 haftalık Hareketli Ortalama‘yı (MA) hem de 200 haftalık Üstel Hareketli Ortalama‘yı (EMA) destek olarak tutmayı başardığını söyledi. Analistin üzerinde durduğu hareketli ortalamalar, yatırımcıların bir varlığın uzun vadeli eğilimini işaret etme eğiliminde oldukları için bu hareketli ortalamaları yakından takip edilmektedir.

Van de Poppe’ye göre Bitcoin, büyük bir düzeltme hareketinden önce 40 bin dolara çıkaran yılın en yüksek seviyesine ulaşmak için hazır görünüyor:

Bitcoin için haftalık grafikte fiyatın 200 haftalık MA ve EMA’nın her ikisi üzerinde de tutunmuş olması. Bu büyük bir sinyal. Ek olarak, daha yüksek bir dip seviye daha kaydedildi. Bu nedenle önümüzdeki dönemde daha yüksek bir zirveyeye doğru hareket ediyor olacağız. Bunlar ham çizgiler ama yeni bir düzeltmeden önce önemli ölçüde yükselmesini bekliyorum.

Potansiyel Bir Geri Çekilmede 29 Bin Dolar veya 28 Bin Dolar Gelebilir

Van de Poppe, orta vadede en büyük kripto parada yükseliş bekliyor olsa da, Bitcoin’in bir sonraki yükselişine başlamadan önce hafif bir düşüş yaşanabileceği konusunda da uyardı. Analist yaptığı uyarıda “Hala 30 bin doların üzerinde hareket ettiğimiz için Bitcoin güçlü bir şekilde hareket ediyor. Şu anda sabırla tetikleyicileri bekliyorum. 31 bin doların geçilememesi, burada daha fazla akümülasyon olacağının bir sinyali olabilir. Bu durumda, 29 bin dolara (ya da 28 bin dolar) inerek oraları süpürmek benim uzun vadeli oyunumun bir parçası olacak.” notunu düştü.