Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Eli Kulağında! Efsane Analist Bitcoin İçin “Olacaksa Bu Olacak” Diyerek Tek Bir Senaryoya İşaret Etti!

Eli Kulağında! Efsane Analist Bitcoin İçin “Olacaksa Bu Olacak” Diyerek Tek Bir Senaryoya İşaret Etti!

Özet

  • Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin'in güçlü göründüğünü belirterek yükseliş beklediğini açıkladı.
  • Analist, fiyatın uzun vadeli hareketli ortalamaların üzerinde kalmasının önemli bir yükseliş sinyali olduğuna inanıyor.
  • Van de Poppe, ootansiyel bir geri çekilme sırasında ise fiyatın 29 bin dolara ve hatta 28 bin dolara düşmesini bekliyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
15:45
27 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), bir süredir oldukça dar bir aralığa sıkışıp kalmışken yakından takip edilen kripto para analisti Michaël van de Poppe, en büyük kripto paranın yıllık bazda rekor tazeleyebileceği muazzam bir yükselişin sinyalini verdiğini iddia etti. İşte analistin BTC için ortaya koyduğu öngörü.

Bitcoin’in Güçlü Görünümü Analistin Heyecanlandırmış Durumda

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin’in hem 200 haftalık Hareketli Ortalama‘yı (MA) hem de 200 haftalık Üstel Hareketli Ortalama‘yı (EMA) destek olarak tutmayı başardığını söyledi. Analistin üzerinde durduğu hareketli ortalamalar, yatırımcıların bir varlığın uzun vadeli eğilimini işaret etme eğiliminde oldukları için bu hareketli ortalamaları yakından takip edilmektedir.

Van de Poppe’ye göre Bitcoin, büyük bir düzeltme hareketinden önce 40 bin dolara çıkaran yılın en yüksek seviyesine ulaşmak için hazır görünüyor:

Bitcoin için haftalık grafikte fiyatın 200 haftalık MA ve EMA’nın her ikisi üzerinde de tutunmuş olması. Bu büyük bir sinyal. Ek olarak, daha yüksek bir dip seviye daha kaydedildi. Bu nedenle önümüzdeki dönemde daha yüksek bir zirveyeye doğru hareket ediyor olacağız. Bunlar ham çizgiler ama yeni bir düzeltmeden önce önemli ölçüde yükselmesini bekliyorum.

Potansiyel Bir Geri Çekilmede 29 Bin Dolar veya 28 Bin Dolar Gelebilir

Van de Poppe, orta vadede en büyük kripto parada yükseliş bekliyor olsa da, Bitcoin’in bir sonraki yükselişine başlamadan önce hafif bir düşüş yaşanabileceği konusunda da uyardı. Analist yaptığı uyarıda “Hala 30 bin doların üzerinde hareket ettiğimiz için Bitcoin güçlü bir şekilde hareket ediyor. Şu anda sabırla tetikleyicileri bekliyorum. 31 bin doların geçilememesi, burada daha fazla akümülasyon olacağının bir sinyali olabilir. Bu durumda, 29 bin dolara (ya da 28 bin dolar) inerek oraları süpürmek benim uzun vadeli oyunumun bir parçası olacak.” notunu düştü.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
İlgili Yazılar
Şaka Değil 900 Milyon Token Yakılacak! Binance Destekli Altcoin Yakım Mekanizmasıyla İlgili Öneri!
Şaka Değil 900 Milyon Token Yakılacak! Binance Destekli Altcoin Yakım Mekanizmasıyla İlgili Öneri!
ABD Kriptoyu Çin’e Alın Tepside Sundu! Neler Oluyor?
ABD Kriptoyu Çin’e Alın Tepside Sundu! Neler Oluyor?
ABD, Japonya, İngiltere ve AB Merkez Bankası Başkanları Konuşuyor! Kripto Ne Olacak?
ABD, Japonya, İngiltere ve AB Merkez Bankası Başkanları Konuşuyor! Kripto Ne Olacak?
Kıdemli Bloomberg Analistinin Spot Bitcoin ETF Yorumu! Tam 27,3 Trilyon Dolar!
Kıdemli Bloomberg Analistinin Spot Bitcoin ETF Yorumu! Tam 27,3 Trilyon Dolar!
Binance Borsasındaki Altcoin Tamamen Değişecek! Fiyatı Yükselebilir!
Binance Borsasındaki Altcoin Tamamen Değişecek! Fiyatı Yükselebilir!
Justin Bennett: Dikkate Almayabilirsiniz Ancak Kripto Paralarda Olacak Şey Bu!
Justin Bennett: Dikkate Almayabilirsiniz Ancak Kripto Paralarda Olacak Şey Bu!
Altcoinler Artmaya Devam Edecek Mi? 28 Haziran Güncel Kripto Para Piyasası Grafikli Yorumu!
Altcoinler Artmaya Devam Edecek Mi? 28 Haziran Güncel Kripto Para Piyasası Grafikli Yorumu!
Sadece İzleyin ve Bunu Bekleyin! Makro Gurusunun 2023 Kripto Para Tahmini!
Sadece İzleyin ve Bunu Bekleyin! Makro Gurusunun 2023 Kripto Para Tahmini!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023