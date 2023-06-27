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Çin kripto paraları yasaklamayı tercih etti, ABD ise yatırım yoluyla kriptoyu dizginlemeye çalışıyor. Ancak AB doğru yolda. Kripto paraları regüle etmek için çabalayan Avrupa Birliği önemli bir adım attı. Bankaların önümüzdeki yıllarda kripto paralarla daha fazla içli dışlı olacağı bir gerçek. Elbette bu ortam için düzenleyici çerçevenin de oluşması gerekiyor.

AB Kripto Anlaşması

AB milletvekilleri, daha kapsamlı reformlar uygulanana kadar geçiş döneminin bir parçası olarak kripto tutan bankalar için sermaye gereksinimleri konusunda anlaştı. Milletvekilleri bugün kripto varlıkları için geçici bir ihtiyati rejim ve bankaların ESG risklerinin yönetimini geliştirmeye yönelik değişiklikler üzerinde anlaştı. Rejim, Avrupa Komisyonu (AK) Basel III bankacılık reformlarını uygulayana kadar geçerli olacak ve “bankaların kripto varlıklara maruziyetlerini açıklamak zorunda kalmalarını sağlamayı” amaçlıyor.

Desteklenmeyen kripto para birimleri gibi riskli varlıklara atıfta bulunan AP milletvekilleri, “Komisyon, bu gelecekteki Basel standartlarını uygulamak ve geçiş dönemi boyunca bu tür risklerin ihtiyati muamelesini belirlemek için ilgili bir yasa teklifi hazırlamalıdır” dedi.

MEP Jonás Fernandez, geçiş düzenlemelerinin “Komisyon belirli bir yasa teklifi sunana kadar kripto varlıkları için sermaye gerekliliklerinin belirlenmesini” içereceğini de sözlerine ekledi. Yeni bankacılık mevzuatının gelecekteki bankacılık krizleri riskini azaltması gerektiğini de söyledi.

Kripto Para Yasası

AB zaten MiCA ile önemli bir adım atmıştı. Bankalar özelinde de hamleler yapan AB önümüzdeki dönemde detayları açıklayacak. Almanya’nın en büyük kurumlarından olan Deutsche Bank kripto saklama hizmeti için zaten başvuruda bulunmuştu. Bunun dışında HSBC hali hazırda Hong Kong merkezli müşterileri için kripto yatırım seçenekleri üzerinde çalışıyor. Diğer taraftan BlackRock gibi trilyon dolarlık devlerin kriptoya girme niyeti bu alandaki düzenlemeleri de zorunlu kılıyor.

2024 yılında birçok kurumun oluşan yasal çerçeveye uygun biçimde kriptoya fiilen girdiğini görebiliriz. BlackRock ve diğerleri müşterileri kriptoya yatırım yapmak istediği için bu riski alıyor. O halde önümüzdeki yıllarda kriptoya talepte büyük bir patlama bekliyor olmalılar. Siyasilerin regülasyon, kurumların lisans peşinde koşmasının başka bir açıklaması yok gibi görünüyor.