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Son Dakika: Müjde Spot Bitcoin ETF İçin Harekete Geçiyorlar! Bitcoin Neden Yükseliyor?

Özet

  • Haberin ardından BTC 30.994 dolara ulaştı.
  • Fidelity daha önce de ETF başvurusunda bulunmuştu.
  • Trilyon dolarlık devlerin spot Bitcoin ETF onayına inancı arttı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
17:05
27 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi kötü gelen makro ekonomik verilere rağmen yeniden 30.700 doları aştı. Çünkü burası sürprizlerle dolu. Haziran ayı kriptonun sürprizlerle dolu olduğunu net biçimde gösteriyor. Eşsiz bir ay yaşadık ve son günlerine koşuyoruz. Büyük müjdenin ardından Bitcoin tekrar 31.000 doları hedefliyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Fidelity spot Bitcoin ETF başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Varlık yönetimi devi Fidelity, spot bitcoin borsa yatırım fonu için kendi başvurusunu yapmaya yakın ve böyle bir ürünle piyasaya ilk giren olmak isteyen uzun bir ihraççı listesine katılıyor. Trilyon dolarlık varlık yöneticisi geçtiğimiz yıl sonunda zaten müşterileri için Fidelity Crypto’yu başlatmıştı.

İlk ETF onayı alan şirketler devasa işlem hacimleriyle ciddi kazançlar elde etmeyi umuyor. Firmanın planlarına aşina olan bir kaynak, varlık yönetimi devi BlackRock’ın öncülüğünü takiben şirketin başvuru yapmak için hazırlandığını söyledi. Bu başvuru birkaç gün içinde olabilir.

Bitcoin İçin Yarışıyorlar

BlackRock’ın 15 Haziran’daki başvurusunu, Invesco, WisdomTree ve Bitwise dahil olmak üzere kendi spot bitcoin fonlarını başlatmak isteyen diğer varlık yöneticileri takip etti. Bu, Fidelity‘nin böyle bir ürün için ikinci girişimi olacak. 2021 yılında, Wise Origin Bitcoin Trust adlı bir bitcoin spot borsa yatırım fonu için başvuruda bulunmuş, ancak 2022’nin başlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından reddedilmişti.

Spot bir Bitcoin ETF‘sinin piyasaya sürülmesi, yatırımcıların dayanak varlıkla uğraşmak zorunda kalmadan piyasaya yatırım yapmalarına olanak tanıyacak. Saklama vesair gibi riskleri almak istemeyen nitelikli yatırımcılar çoğu varlığa ETF’ler aracılığıyla yatırım yapıyor. Böylece fiziksel olarak bu varlıkları elinde tutmazken aynı zamanda ona sahip oluyor.

Ark analisti Yassine Elmandjra şunları söyledi;

BlackRock‘ın bir Bitcoin ETF’si için başvuruda bulunma kararı, büyük kurumsal oyuncuların dijital varlık için uzun vadeli görünüm konusunda olumlu olduklarına işaret ediyor”.

11 Trilyon dolarlık varlık yönetim şirketi BlackRock’ın hamlesinin ardından onay ihtimalini artmış görecek ki bu başvuruyu yeniden gündemine alıyor. Tüm bunlar kral kripto para birimine eski yatırımcıların geri dönmesi için zemini oluşturuyor. Elbette kripto sürprizlerle dolu ve önümüzdeki günlerde fiyatı tam tersi yöne iten sürprizler de görebiliriz. Bu yüzden yatırımcıların temkinli olmasında fayda var.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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