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2021 yılında BAYC NFT’leri son derece popülerdi ve insanlara devasa paralar ödeyip bunları profil resmi yapıyordu. Twitter’ın NFT’leri profile yükleyebilme özelliğiyle popülerlik katlandı. Ancak sonrasında ayı piyasalarından BAYC yatırımcıları da nasibine düşeni aldı. Fiyatlar son derece hızlı düştü ve tarihi dip seviyeleri gördü.

BAYC Neden Çöktü?

Geçtiğimiz hafta, Bored Ape Yacht Club NFT holderları i için kayıtlardaki en kötü haftalardan biri oldu ve fiyatlar 2021’in sonlarından bu yana görülmemiş düşük bir noktaya ulaştı. BAYC’nin kurucusu ve 4 milyar dolarlık startup Yuga Labs’ın yatırımcılarından biri bu çöküşten traderları sorumlu tutuyor.

The Block Research verilerine göre, BAYC’nin taban fiyatı Kasım 2021’den bu yana ilk kez 34 ETH’nin (64.000 dolar) altına düştü. Bu, yoğun satışların yaşandığı bir döneme denk geldi. Taban fiyat koleksiyondaki en düşük parçanın listelenmiş fiyatını temsil ediyor.

Bazıları bu çöküşü, Machi Big Brother olarak da bilinen ve aniden 50 maymunu elden çıkaran rapçi kökenli NFT meraklısı Jeffrey Huang’ın eylemlerine bağladı. Huang kısa süre önce blockchain hafiyesi ZachXBT’ye hakaret davası açtığı için kripto Twitter’ın öfkesini üzerine çekti. Ancak kripto girişim firması ve Yuga Labs destekçisi Eden Block’u yöneten Lior Messika, BAYC fiyatlarındaki düşüşün en büyük nedeni olarak yaygın spekülasyonları görüyor.

Kriptoya Yatırımcıların Yaklaşımı

Fonu kısa süre önce İsrail’deki Goldman Sachs’ın eski CEO’sunu işe alan Messika, “Günümüzün NFT piyasası, temel fikri mülkiyet haklarını yaratıcı ve değerli şekillerde kullanan inşaatçıları değil, traderları ve spekülatörleri ödüllendiriyor” dedi. Messika, NFT‘lerin oldukça riskli varlıklar olduğunu ve dalgalı piyasalarda genellikle “ilk zarar gören” varlıklar olduğunu da sözlerine ekledi.

Buradaki sorun yatırımcıların çoğunun NFT veya kriptoya yatırım yapma motivasyonuyla ilgili. Bugün Bitcoin alan yatırımcıların önemli kısmı Nakamoto’nun ideallerinden habersizdir. Aynı şekilde NFT yatırımcıları da para yatırdıkları koleksiyondan dünyayı değiştirmelerini beklemiyor. Tek bir amaç var, para kazanmak. 10 Mart çöküşünü hatırsanız, borsayla birlikte Bitcoin düşüşe geçtiği için bugün kripto, Bitcoin maksimalisti olarak görünen çoğu ismin ona lanetler okuduğunu göreceksiniz. En popüler isimlerin bile yaklaşımı buradan biraz kazanç elde edip kenara çekilmekken normal yatırımcıların geleceği değiştirme, finansal özgürlük, mali gizlilik, sansür karşıtlığı gibi ideallerle hareket etmeleri beklenemez. Hele ki metaverse gibi bundan birkaç yıl sonra gerçek potansiyelini görebileceğimiz ideallere koşmaları da mantıklı değildir.

Son olarak Messika şunları söyledi;