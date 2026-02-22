Winvest — Bitcoin investment
KRİPTO PARA BORSALARI

Türkiye’nin de Arasında Olduğu Milyarlarca Dolarlık Hayalet Ağ: Rusya’nın Gizli Kripto Para Limanları İfşa Oldu

Özet

  • Elliptic raporu beş kripto borsasının Rusya'ya yönelik küresel yaptırımları sistematik olarak deldiğini ortaya çıkardı.
  • Borsalar Moskova, Dubai ve Türkiye üzerinden milyarlarca dolarlık anonim işlem trafiği yönetiyor.
  • Kapatılan platformların yerini alan bu yapılar kripto paralar üzerinden yeni bir finansal koridor oluşturdu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Blockchain analiz şirketi Elliptic tarafından yayımlanan güncel rapor, Rusya bağlantılı beş kripto para borsasının uluslararası yaptırımları sistematik olarak deldiğini ve milyarlarca dolarlık şüpheli işleme aracılık ettiğini ortaya koydu. Mart 2025’te ABD tarafından kapatılan dev borsa Garantex’in bıraktığı boşluğu dolduran bu platformlar, geleneksel bankacılık denetiminden kaçarak Rus kurumlarına finansal bir koridor açıyor. Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik topyekün kripto yasağını tartıştığı bir dönemde gün yüzüne çıkan veriler, dijital varlıkların yaptırım rejimindeki en zayıf halka haline geldiğini kanıtlıyor.

İçindekiler
1 Hayalet Borsaların Küresel Ağı ve İz Kaybettirme Taktikleri
2 Dubai’den İstanbul’a Uzanan Finansal Kaçış Yolları

Hayalet Borsaların Küresel Ağı ve İz Kaybettirme Taktikleri

Raporda mercek altına alınan beş borsadan sadece Bitpapa’nın resmi yaptırım listelerinde yer alması, illegal ekosistemin ne denli geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. OFAC tarafından Mart 2024’te listeye alınan Bitpapa, transferlerin yaklaşık %10’unu doğrudan yaptırımlı hedeflere yönlendirirken sürekli cüzdan adresi değiştirerek izleme sistemlerini felç ediyor. Öte yandan, Moskova’nın ünlü Federasyon Kulesi’nde faaliyet gösteren ABCeX, 11 milyar dolarlık işlem hacmiyle yaptırımların merkez üssü konumuna yerleşmiş durumda.

Exmo ve Exmo.me arasındaki organik bağ ise sektördeki yanıltıcı taktiklerin en çarpıcı örneğini oluşturuyor. 2022 işgali sonrası Rusya’dan çekildiğini iddia eden Exmo’nun, bölgedeki işlerini devrettiği yeni yapıyla aynı teknik altyapıyı ve sıcak cüzdanları paylaştığı saptandı. Elliptic verilerine göre Exmo, Garantex ve Chatex gibi yasaklı platformlarla 19,5 milyon doların üzerinde doğrudan temas kurarak “çekilme” iddialarının sadece kağıt üzerinde kaldığını belgeledi.

Dubai’den İstanbul’a Uzanan Finansal Kaçış Yolları

Gürcistan merkezli Rapira ve çok uluslu bir ağa sahip Aifory Pro, Rus sermayesinin dünyaya açılan kapıları olarak tanımlanıyor. Rapira’nın Moskova ofislerine 2025 sonunda Dubai’ye sermaye kaçışı şüphesiyle baskın düzenlenmesi, yerel otoritelerin bile kontrolü kaybetmeye başladığına işaret ediyor. Aifory Pro ise Moskova, Dubai ve Türkiye üçgeninde nakit-kripto hizmeti sunarak Batılı servislerin kısıtlamalarını aşmak isteyen kullanıcılara USDT tabanlı sanal kartlar sağlıyor. Bu yöntemle Rus vatandaşları, Airbnb ve ChatGPT gibi yasaklı platformlara ödeme yapabiliyor.

Blockchain içindeki yasadışı faaliyetlerin 2025 yılında 150 milyar dolar barajını aşması, yaptırım duvarlarındaki çatlakların derinleştiğini kanıtlıyor. Özellikle Rus rublesine endeksli A7A5 stabil coininin 93 milyar dolardan fazla işleme aracılık etmesi yerel kripto düzenlemelerinin yakında yürürlüğe gireceği Rusya’nın stratejik hamlelerini destekliyor. Analizler, tek bir büyük borsayı kapatmanın ekosistemi yok etmediğini, aksine suç ağını daha küçük ve çevik platformlara dağıttığını net bir biçimde sergiliyor.

Ömer Ergin
Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
