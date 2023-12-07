ALTCOIN

Tüm Piyasa Düşerken 7 Aralık’ta Bu 2 Altcoin’e Dikkat! Short Pozisyonların Başı Belada Mı?

Özet

  • Genel kripto piyasasında coşku var, ancak dYdX ve Chainlink'te kısa pozisyonlar artıyor.
  • dYdX'de açılan short pozisyonlar dikkat çekiyor. DYDX'in 2,95 dolarlık fiyatı üzerinde etkisi olabilir.
  • LINK'in 15,62 dolardan işlem görürken ve artan talebin short sıkışmasını tetikleyebileceği belirtiliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alican Ülker
Alican Ülker

Kripto para piyasalarında uzun bir sürenin ardından coşku ve açgözlülük hakimiyeti görülüyor. Çoğu yatırımcı ve yatırımcı daha fazla büyüme bekliyor ve önümüzdeki günlerde Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler için bir boğanın yaşanabileceği ile ilgili spekülasyonlar da arttı.

İçerikler
dYdX (DYDX) Son DurumChainlink (LINK) Geleceği

Tüm yaşanan kripto para olaylarına rağmen, son zamanlarda kısa pozisyonların sayısında artış oldu. dYdX ve LINK’te de artan short pozisyonlarına istinaden düşüş eğiliminin yükseldiği düşünülüyor. Genel olumlu havanın yeniden oluşması durumunda ise bu iki dikkat çekici coin’de gözle görülür bir yükseliş olabilir.

dYdX (DYDX) Son Durum

İlginç bir şekilde, dYdX artık kendi chain’ine yeni bir token geçişi gerçekleştirdi. DYDX’te büyük miktarda token’ın kilidinin açılmasıyla birlikte, kısa pozisyonların artışında da artış gözlemlendi.

DYDX’te short işlem gerçekleştirenler son 12 saatte 173,84 milyon dolar (%54,46) ve bir günde ise 301,98 milyon dolarlık (%53,73) pozisyonu açarak dikkatleri üzerlerine çektiler. Bu arada token, yazım saati itibariyle %4,41 kayıpla 2,95 dolar seviyesinde alıcı buluyor.

Short pozisyonlar özelinde yaşanan toplam açık faiz artışı, coin’in 24 saatlik hacmi olan 220,29 dolardan 1,37 kat daha fazla ve bu da durum daha da dikkat çekici bir biçimde DYDX’in piyasa değerinin %34,27’sini ifade ediyor.

Bu da büyük bir değer ağırlığının yansıması olarak kabul ediliyor. Piyasanın en büyük long/short pozisyon oranlarından birine sahip coin’lerden olan DYDX, short pozisyon sıkıştırması için cazip bir aday olabilir ve fiyat artışı yaşanabilir.

Chainlink, çerçevesinin merkezi olmayan finans (DeFi) alanındaki birçok protokol tarafından kullanıldığı düşünüldüğünde bir başka cazip adaydır. Esasen, küresel bir boğa piyasası, mevcut düşüş hakimiyetinden dönerek çözümüne olan talebi artırabilir.

Son 24 saatlik işlem geçmişi incelendiğinde oluşturulan 675,07 milyon dolarlık short pozisyon (%52) dikkat çekici oldu. Daha dikkat çekici olan ise 331,54 milyon dolarlık pozisyonun son 12 saat içinde açılması oldu. Bir diğer yandan yazım saati itibariyle LINK 15,62 dolardan işlem görüyor.

Bunlar, 7 Aralık itibariyle %51 oranında yükselen 802 milyon dolarlık hacme kıyasla da önemli bir çoğunluğu temsil ediyor. LINK’in şu anda 8,7 milyar dolarlık bir piyasa değeri bulunuyor. Altcoin özelinde artan talep beklenen short sıkışmasının yolunu açabilir.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, ortaya çıkan tüm durumlara rağmen kripto paralarda short sıkışması olmasının garantisi verilemez.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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