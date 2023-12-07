Balinalar Şaşırttı! Fiyatı Uçan Bu Altcoin’i Kimselere Satmıyorlar!

Altcoin yatırımcıları, yaptığı sert yükseliş sonrası büyük bir dikkatle ORDI‘yi (ORDI) takip etmeye devam ediyor. Altcoin’in fiyatı son bir ayda yüzde 500’ün üzerinde arttı ve Bitcoin çekirdek geliştiricisi Luke Dashjr’ın attığı olumsuz tweet’ler sonrası ORDI yönünü aşağı çevirdi. Peki balinalar ORDI satıyor mu yoksa tutmaya ve hatta biriktirmeye devam mı ediyor, gelin daha yakından bakalım.

Balinalar ORDI Birikimine Devam Ediyor

Zincir içi veri sağlayıcısı Lookonchain, ORDI için önemli veriler sağladı. Güncel verilerle ORDI, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 4,63 düşüşle 48,95 dolardan işlem görüyor. Altcoin, Dashjr’in attığı olumsuz tweet’lerden bu yana satış baskısı altında kalan altcoin için veriler ağırlıklı olarak balinaların sakinliğini koruyarak satış yapmadıklarını gösteriyor.

Özellikle en büyük 30 ORDI yatırımcısının cüzdan adreslerinde şu anda toplamda 950 milyon dolar değerinde 16.78 milyon adet ORDI bulunuyor. Bu rakam toplam arzın yüzde 79,94’üne karşılık geliyor. Zincir içi veriler 9 Kasım’la karşılaştırıldığında ORDI’nin bu cüzdan adresleri arasındaki dağılımının daha da yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Dahası en büyük 50 ORDI yatırımcısının cüzdan adresinde şu anda 143 milyon dolar değerinde toplamda 12.4 milyon adet ORDI bulunuyor. Bu rakam ise toplam arzın yüzde 58,95’ine karşılık geliyor.

Zincir içi veriler kripto para balinalarının son zamanlarda yoğun şekilde ORDI biriktirdilerine işaret ediyor. Özellikle iki kripto para balinası 20 Mayıs’tan bu yana Bybit, Gateio, KuCoin ve Binance borsalarından Aralık ayının başından bu yana 3.15 milyon dolar değerinde 57 bin 299 adet ORDI satın aldı. Veriler bu iki kripto para balinasının ikinci ve onuncu en büyük ORDI yatırımcısı olduğunu gösteriyor.

Veriler bazı kripto para balinalarının ise fiyattaki artıştan hemen önce ORDI biriktirdiklerini ve hala satmadan tuttuklarına işaret ediyor. bc1q8… ile başlayan bir cüzdan adresi 22 Mayıs ve 27 Kasım tarihlerinde Binance ve Gateio’dan yaklaşık ortalama 13.5 dolar fiyattan 2 milyon dolar değerinde 149 bin 999 adet ORDI alırken, bc1qr… ile başlayan cüzdan adresi ise 17 Kasım ile 23 Kasım tarihleri arasında ortalama 23 dolar fiyatan 4.26 milyon dolar değerinde 184 bin 637 adet ORDI satın aldı.

Yukarıdaki tabloda yer alan ve kırmızı çizgiyle işaretlenen 10 büyük cüzdan adresinde şu anda 68 milyon dolar değerinde toplam 1.2 milyon adet ORDI bulunuyor. Yatırımlar bunların tamamını mint’leme yoluyla elde ettiler ve henüz herhangi bir satış yapmış değiller.

ORDI Satan Balinaların Sayısı Oldukça Sınırlı

Öte yandan Bitcoin çekirdek geliştiricisi Dashjr’ın attığı tweet’lerin ardından bir an evvel kar almak amacıyla oldukça sınırlı sayıdaki kripto para balinalarının kripto para borsalarına ORDI boşalttıkları göze çarpıyor.

bc1pu… ile başlayan bir cüzdan adresi altcoin’in fiyatının düşmeden hemen önce, 3.54 milyon dolar değerindeki 59 bin adet ORDI’yi satarak yaklaşık 2.3 milyon dolar kazanç sağladı.