Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

Tokenizasyon büyüyor ama likidite tartışması alevlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Tokenizasyon tek başına likidite yaratmıyor, sektör temsilcileri bu algıya karşı çıktı.
  • 📊 RWA piyasası 8,8 milyar dolardan 29,9 milyar dolara yükseldi.
  • ⚠️ Ama asıl sorun, artan değere rağmen ikincil piyasalarda işlem hacminin sınırlı kalması.
Paris Blockchain Week kapsamında yapılan bir panelde, gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonunun likiditeyi otomatik olarak artıracağı yönündeki yaygın görüş sorgulandı. Sektör temsilcileri, özel kredi, gayrimenkul gibi doğası gereği düşük likiditeye sahip varlıkların blokzincir üzerine taşınmasının tek başına aktif bir piyasa oluşturmadığını vurguladı.

İçindekiler
1 Tokenizasyon likiditeyi garanti etmiyor
2 Pazar büyüyor ancak yoğunlaşma sürüyor
3 Likidite sorunu devam ediyor

Tokenizasyon likiditeyi garanti etmiyor

Panelde konuşan Ondo Finance Avrupa, Orta Doğu ve Afrika satış direktörü Oya Çeliktemur, piyasada önemli bir yanlış algı bulunduğunu ifade etti. Çeliktemur, tokenizasyonun teknik olarak erişimi artırsa da, varlığın doğasında likidite yoksa bunun değişmeyeceğini belirtti.

Likiditesi düşük bir varlığı tokenleştirmenin onu sihirli şekilde likit hale getireceği düşüncesi hâlâ yaygın, ancak bu doğru değil. Gayrimenkul ve özel kredi zaten başlangıçta da yüksek likiditeye sahip değildi.

Benzer bir değerlendirme Tether tokenizasyon genişleme yöneticisi Francesco Ranieri Fabracci’den geldi. Fabracci, blokzincir üzerine taşınan her varlığın otomatik olarak alınıp satılabilir hale gelmediğini, bunun yerine belirli varlık sınıflarının öne çıktığını dile getirdi.

Fabracci’ye göre özellikle devlet tahvilleri, para piyasası fonları ve stabilcoinler gibi daha standart ve geniş kabul gören enstrümanlar, tokenize edilmiş piyasalarda daha sürdürülebilir likidite oluşturma potansiyeline sahip görünüyor.

Pazar büyüyor ancak yoğunlaşma sürüyor

RWA.xyz verilerine göre tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları piyasası son bir yılda dikkat çekici bir büyüme kaydetti. 16 Nisan 2025’te 8,8 milyar dolar seviyesinde olan toplam piyasa değeri, 16 Nisan 2026 itibarıyla yaklaşık 29,9 milyar dolara yükselerek üç katından fazla arttı.

Bu büyümenin önemli bölümü ABD Hazine tahvilleri ve emtia gibi daha standart ve işlem görmesi kolay varlıklardan kaynaklandı. Bu tür enstrümanlar, yatırımcılar tarafından daha iyi anlaşılması ve daha geniş piyasa kabulü nedeniyle öne çıktı.

Buna karşılık, likiditesi daha düşük kabul edilen kategorilerde büyüme oranları yüksek olsa da toplam hacim sınırlı kaldı. Tokenize edilmiş gayrimenkul yaklaşık 35 milyon dolardan 296 milyon dolara çıkarken, özel sermaye varlıkları 60 milyon dolardan 223 milyon dolara yükseldi.

Likidite sorunu devam ediyor

Uzmanlara göre piyasa değerindeki artış, doğrudan likidite artışı anlamına gelmiyor. Daha fazla varlık ihraç edilmesi toplam değeri büyütebilir, ancak ikincil piyasalarda yeterli alım satım gerçekleşmediği sürece likidite sınırlı kalmaya devam ediyor.

Bu durum, RWA sektöründe odak noktasının değişmeye başladığını gösteriyor. Artık yalnızca yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi değil, bu ürünlerin gerçek anlamda işlem görüp görmediği ve geniş yatırımcı tabanına ulaşıp ulaşamadığı daha fazla önem kazanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
