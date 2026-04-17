STABILCOIN

Avrupa’dan kritik hamle çağrısı euro stablecoin için düğmeye basıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Avrupa euro stabilcoin için harekete geçiyor, bankalara çağrı yapıldı.
  • ING, UniCredit ve BNP Paribas 2026 için ortak stabilcoin planlıyor.
  • 📊 USDT 'nin piyasa değeri ise 185 milyar doları aştı.
COINTURK
COINTURK

Fransa Ekonomi Bakanı Roland Lescure, Paris’te düzenlenen kripto konferansında yaptığı açıklamada, Avrupa’nın euro bazlı stabilcoinler konusunda daha hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Önceden kaydedilen konuşmasında Lescure, euroya endeksli stabilcoinlerin hacminin dolar bazlı olanlara kıyasla oldukça düşük kalmasını yeterli bulmadığını ifade etti.

İçindekiler
1 Euro bazlı stabilcoin ihtiyacı gündemde
2 Avrupa bankaları ortak girişim başlattı
3 Dolar hakimiyeti sürüyor

Euro bazlı stabilcoin ihtiyacı gündemde

Lescure, stabilcoinlerin finansal sistemde giderek daha fazla yer edindiğini ve Avrupa’nın bu alanda geri kalmaması gerektiğini belirtti. Stabilcoinler, değerini sabit tutmak amacıyla geleneksel para birimlerine sabitlenen kripto varlıklar olarak biliniyor ve özellikle dijital ödemeler ile finansal işlemlerde kullanım alanı buluyor.

Euroya endeksli stabilcoinlerin mevcut hacmi tatmin edici değil. Avrupa’nın bu alanda daha güçlü bir varlık göstermesi gerekiyor.

Dünya genelinde birçok banka stabilcoin teknolojisini test ederken, özellikle ABD’deki düzenleyici gelişmeler bu süreci hızlandırmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz yıl stabilcoinlere yönelik bir yasal çerçeve oluşturması, küresel ölçekte finans kuruluşlarının bu alana ilgisini artırdı.

Avrupa bankaları ortak girişim başlattı

Avrupa’da bu alandaki en somut adımlardan biri, ING, UniCredit ve BNP Paribas gibi büyük bankaların yer aldığı bir konsorsiyumdan geldi. Söz konusu grup, 2026’nın ikinci yarısında euroya endeksli bir stabilcoin piyasaya sürmek amacıyla ortak bir şirket kurdu.

Bu girişim, özellikle dijital ödemelerde ABD merkezli dolar bazlı sistemlerin hakimiyetine karşı bir denge oluşturmayı hedefliyor. Lescure da bu projeye açık destek vererek, Avrupa’nın kendi dijital finans altyapısını güçlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Aynı zamanda Lescure, bankaların yalnızca stabilcoinlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Finans kuruluşlarını tokenleştirilmiş mevduat ürünlerini araştırmaya ve geliştirmeye teşvik etti. Bu yaklaşım, geleneksel bankacılık ürünlerinin blokzincir tabanlı hale getirilmesini içeriyor.

Dolar hakimiyeti sürüyor

Piyasa verileri, dolar bazlı stabilcoinlerin açık ara önde olduğunu ortaya koyuyor. Tether tarafından çıkarılan dolar sabitli tokenlerin dolaşımdaki toplam değeri 185 milyar doların üzerine çıkmış durumda.

Buna karşılık, Societe Generale tarafından 2023 yılında piyasaya sürülen euro bazlı stabilcoinin dolaşımdaki büyüklüğü yalnızca 107 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Bu fark, Avrupa’nın dijital varlık ekosisteminde henüz yeterli ölçeğe ulaşamadığını gösteriyor.

Uzmanlara göre Avrupa’nın bu alanda rekabetçi olabilmesi için hem düzenleyici netlik sağlaması hem de bankalar arası iş birliklerini artırması gerekiyor. Lescure’un çağrısı, bu sürecin hızlandırılması yönünde siyasi bir irade ortaya koyması açısından dikkat çekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

