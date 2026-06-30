Tether danışmanı Gurbacs, Bitcoin’in zayıf performansını sektördeki spekülatif gürültüye bağladı

Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yarısının altında işlem görmeye devam ederken S&P 500, Nasdaq 100 endeksini izleyen QQQ ve altın yeni zirveler test ediyor. Tether danışmanı Gabor Gurbacs, bu ayrışmanın temel nedeninin kripto sektöründeki tartışma kalitesinin bozulması olduğunu savundu. Gurbacs’a göre Bitcoin’in değeri, altyapı geliştirmek ve dağıtımı güçlendirmek yerine kısa vadeli ilgi peşindeki zayıf ürünler ve spekülatif içerikler nedeniyle baskı altında kalıyor.

Erken dönem kripto anlayışıyla bugünkü piyasa arasında fark

Gurbacs, bugünkü piyasa yapısıyla 2017 öncesindeki kripto topluluğu arasında belirgin bir ayrım kurdu. Ona göre Bitcoin’in ilk yıllarında ekosistem, cypherpunk yaklaşımı, sağlam para fikri ve profesyonel sermaye piyasası katılımcıları etrafında şekilleniyordu. Şimdi ise sektörün önemli bir bölümü, kalıcı değer üretmekten çok hızlı ilgi toplamayı hedefleyen aktörlerin etkisine açık hale geldi.

Mini sözlük: Cypherpunk, bireysel mahremiyeti ve sansüre dayanıklılığı güçlendirmek için kriptografi kullanımını savunan bir teknoloji ve düşünce akımıdır. Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ise tahvil, fon, gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital token olarak temsil edilmesi anlamına gelir.

Gabor Gurbacs, geçmiş dönemde topluluğun daha ilkesel ve daha güçlü bir misyona sahip olduğunu, kendi tercihinin 2017’de ICO dalgası yerine gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunun öne çıkması yönünde olduğunu belirtiyor.

Gurbacs, mevcut döngüdeki temel çelişkinin Bitcoin’in geleneksel savunma araçları ve teknoloji hisseleriyle senkronunu kaybetmesi olduğunu düşünüyor. Kurumsal sermaye piyasaya girse de ekosistemdeki yoğun spekülatif gürültü, uzun vadeli değerin içeride kalmasını zorlaştırıyor.

Arz baskısı ve kurumsal akışlar öne çıkıyor

Bitcoin fiyatı üzerindeki baskının yalnızca algıyla sınırlı kalmadığı, arz tarafında da belirginleştiği aktarılıyor. Kurumsal emilim ile erken dönem yatırımcı dağıtımı arasındaki dengeyi izleyen modele göre geçen hafta döngünün en zayıf net sermaye akışı kaydedildi. Bu göstergenin kümülatif dengesi, Ekim 2025’teki zirveden bu yana eksi 154.169 BTC seviyesine geriledi.

Gösterge Durum Bitcoin fiyat görünümü Tüm zamanların zirvesinin yarısının altında S&P 500, QQQ ve altın Yeni rekor seviyeler Kurumsal emilim ve erken yatırımcı dağıtımı modeli Geçen hafta döngünün en zayıf sonucu Kümülatif denge Ekim 2025 zirvesinden bu yana eksi 154.169 BTC

Bu tablo, Bitcoin’in hem dış piyasalara karşı göreli zayıflığını hem de içerideki sermaye dengesinin bozulduğunu gösteriyor. Gurbacs, yine de uzun vadeli görünüm konusunda karamsar değil. Sorunun teknolojiden değil, teknoloji etrafında oluşan kısa vadeli spekülasyon kültüründen kaynaklandığını vurguluyor.

Gurbacs, Bitcoin’in uzun vadede yine öne çıkacağını, mevcut sorunların ağın yapısından değil onun etrafında işlem yapan aktörlerin niteliğinden kaynaklandığını savunuyor.

Tether, kripto piyasasının en büyük stabilcoin ihraççısı olarak biliniyor. Gurbacs’ın değerlendirmesi, kurumsal ilginin arttığı bir dönemde Bitcoin’in neden diğer büyük varlık sınıflarıyla aynı ivmeyi yakalayamadığına dair sektör içinden gelen eleştiriler arasında öne çıkıyor.