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“Tarihin En Büyük Balonu” Uyarısı Yapan Ekonomistten Kritik Bitcoin Tahmini Geldi!

Küresel ekonomi resesyon tehlikesi ila karşı karşıya kalırken, açıklamalarıyla gündemden düşmeyen popüler bir ekonomistten Bitcoin (BTC) yorumu geldi. 
12:20
28 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Küresel ekonomi resesyon tehlikesi ila karşı karşıya kalırken, açıklamalarıyla gündemden düşmeyen popüler bir ekonomistten çarpıcı Bitcoin (BTC) yorumu geldi.

Kiyosaki: Bitcoin, Altın ve Gümüş!

ABD’de en  çok satanlar listesinin zirvesinde yer alan  ‘Zengin Baba Yoksul Baba’ kitabının ünlü yazarı Robert Kiyosaki, altın ve gümüşü düşük fiyatlarla satın almak  son şans olabileceğini iddia ediyor. Ekonomiste göre, enflasyon yükseliyor. Faiz oranları yükseliyor. Borsa, büyük bir risk ile karşı karşıya. Bitcoin,  altın ve gümüş bu krizde yatırımcının servetini korumak için en iyi tercih. Küresel ekonomideki resesyon tehlikesine dikkat çeken Robert Kiyosaki, altın ve gümüş fiyatlarının yükselmek üzere olduğunu söylüyor.  ‘Zengien Baba, Yoksul Baba’, Kiyosaki ve Sharon Lechter tarafından ortak yazılan 1997 tarihli bir kitaptır. Altı yılı aşkın bir süredir New York Times En Çok Satanlar Listesi’nde yer almaktadır. Kitabın 32 milyondan fazla kopyası 109’dan fazla ülkede 51’den fazla dilde satıldı. Kiyosaki Pazartesi günü tweet atarak altının şu anda 1.800 doların üzerinde, gümüşün ise 24 doların üzerinde olduğunu söyledi.

Analiste göre,  altın ve gümüş, yeni zirvelere çıkacak. Bu düşük fiyatlardan altın ve gümüş almak için son şansınız olabilir. Ünlü yazar, yatırımcılara bir süredir altın, gümüş ve Bitcoin almalarını söylüyor. Uzman, daha önce, altın veya gümüşe dayalı  borsa yatırım fonlarına (ETF’ler) değil, yalnızca fiziksel altın ve gümüşe yatırım yaptığını vurguladı. Twitter’da birçok kişi Kiyosaki’ye yıllardır aynı uyarıyı yaptığını hatırlattı. Bazıları, altının fiyatının mevcut seviyesinden düşmesini bekleyerek ünlü yazarı eleştirdi. Kiyosaki Ekim ayında “Fed faiz oranlarını artırmaya devam ettikçe, küresel ekonomin resesyon ile büyük darbe alacağını iddia etmişti.

‘Büyük Çöküş Gelmeden..!’

Uzmana göre, faiz oranlarını yükseltmek ekonomiyi öldürür. Hisse senedi, bono ve gayrimenkul çökecek. Fed mevcut para politikasından geri adım atmak zorunda. Yatırımcılara seslenen Kiyosaki, altın, gümüş ve Bitcoin satın almalarını önerdi.  Ekonomist  “Sadece altın, gümüş, Bitcoin servetinizi koruyabilir ” uyarısında bulundu. Stratejiste göre,  ekonomi çöktüğünde, borsalar iflas ettiğinde, emekli maaşları düştüğünde ve işsizlik arttığında, insanların gelir getiren önemli bir yatırıma ihtiyaçları var.

Bu süreçte, Bitcoin ve altın en iyi seçenek.  Bu ayın başlarında, ünlü yazar, altın, gümüş ve Bitcoin sahibi insanların, Fed tekrar trilyonlarca dolar bastığında zengin olmasını beklediğini söyledi. Temmuz ayında gümüşün fiyatı 20 dolar civarına düştüğünde, gümüşü bugünün en iyi yatırım değeri olarak nitelendirdi. Ayrıca Kiyosaki, genellikle altın ve gümüşün yanı sıra Bitcoin almayı da öneriyor. Kısa süre önce kendisinin bir trader değil, bir Bitcoin yatırımcısı olduğunu açıkladı, bu nedenle BTC yeni bir dibe vurduğunda heyecanlanıyor. Eylül ayında, yatırımcıları  büyük ekonomik çöküş olmadan önce Bitcoin almaya çağırdı.

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