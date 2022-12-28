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Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler zor bir dönemden geçerken, önde gelen 3 analist 2023 için tahminlerini paylaştı.

Bitcoin ve Ethereum: İyimser Tablo!

2022, kripto para piyasası tarihine en kötü yıllardan biri olarak geçti. Büyük şirketlerin iflas etmesi ve sektöre yönelik güvensizliğin zirveye ulaşmasıyla, Bitcoin ve altcoin’ler büyük darbe aldı. Makroekonomik şartlar ve sektördeki krizlerden etkilenen Bitcoin, değerinin %66,8’ini kaybetti. Ancak, altcoin’ler daha büyük oranda düşüşler kaydetti. Ethereum (ETH), son bir yılda %70 değer kaybetti. ETH’nin rakipleri de sert düzeltmeler yaşadı. Cardano (ADA), ilk 10’da kalmayı başardı ancak %82’lik bir düşüş yaşadı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte analistler Bitcoin ve altcoin’ler için değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor. Önde gelen analistilerden Michael van de Poppe, Bitcoin konusunda oldukça iyimser. Stratejist, 2023 tahmininde BTC’nin hızla yükselebileceğini ve piyasa değerini ikiye katlayabileceğini tahmin ediyor. Ancak bunu yapabilmek için Bitcoin’in 20.600 doları geçmesi gerekiyor. BTC 16.000 doların üzerinde tutunmak için mücadele ederken, an itibariye 16.618 dolardan işlem görüyor. Van de Poppe, BTC‘nin 38.500 dolara ulaşmasını öngörüyor.

Popüler youtube kanallarından Coin Bureau’nun analisti “Guy”, önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum için büyük beklentilere sahip. Analiste göre, 2023’te Ethereum yatırımcıları ETH’yi staking sözleşmesinden çıkarmalarına ve istedikleri şekilde kullanabilmelerine olanak tanıyan Şangay yükseltmesinin gelişine tanık olacak. Guy, bunun Ethereum için iyi bir katalizör olabileceğine inanıyor çünkü bu güncellemer, diğer insanları milyarlarca doların kilidini açarak Ethereum’u stake etmeye teşvik edebilir. Ancak analist, altcoin kesin bir fiyat tahmini yapmadı. Ancak uzman ETH’nin yeni zirvelere ulaşabileceğini tahmin ediyor. Stratejiste göre, ETH’nin beş haneye ulaşması mümkün.

Cardano, İvme Kazanacak!

Ethereum’un 2022 boyunca ilk 10’da kalmayı başaran tek rakibi Cardano, stablecoin’ler, NFT’ler ve merkeziyetsiz finans (DeFi) gibi sektörlerde büyüme olasılığı yüksek. Uzmanlar, bunun akıllı sözleşme platformunun fiyatına yansıyabileceğine inanıyor. Kripto para borsası Changelly, ADA tahmini açıkladı. ADA’nın son yıllardaki performansına bakıldığında ve tarih tekerrür ederse, 2023 gerçekten de krizde Cardano’yu satın alanlar için iyi bir yıl olabilir. Changelly, ADA’nın 0.55 doları aşabileceğini düşünüyor.