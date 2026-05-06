BITCOIN (BTC)

Strategy, Bitcoin satışını gündeme aldı temkinli mesaj verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Michael Saylor, Strategy'nin gelecekte BTC satabileceğini açıkladı.
  • Şirketin 818.334 Bitcoin’i 66,7 milyar dolar değere ulaştı ve büyük kısmı yeni hisse ürünleriyle alındı.
  • Analistler, imtiyazlı temettü hisselerinin uzun vadede risk yaratabileceğine dikkat çekiyor.
  • 🌐 Ama asıl dikkat çeken, Bitcoin satış sinyalinin tüm kurumsal yatırımcılar için yeni bir dönemi başlatabileceği.
Bitcoin savunuculuğuyla tanınan Michael Saylor, liderliğini yaptığı Strategy şirketinin Bitcoin varlıklarının bir kısmını ileride satabileceği ihtimalini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Yıllardır “asla satmayacağız” tutumuyla hareket eden Saylor’ın bu açıklaması, şirketin üç aylık mali tablosu sonrasında geldi.

İçindekiler
1 Beklenmedik açıklama ve piyasa tepkileri
2 Şirketin Bitcoin pozisyonu ve yeni finansal ürünler
3 Uzmanlar ve yatırımcıların endişeleri

Beklenmedik açıklama ve piyasa tepkileri

Şirketin yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Michael Saylor, gelecekte temettü ödemeleri için az miktarda Bitcoin satışının gündeme gelebileceğini söyledi. Saylor, bu olası satışların şirketin yükümlülüklerini sürdürülebilir kılmayı amaçladığını vurguladı. Şirketin ana amacı ayakta kalmak ya da borç yönetimini garanti altına almak değil; daha çok, iş modelini zorlu piyasa koşullarında bile istikrarlı tutmak olarak öne çıkıyor.

Bu açıklama, kripto para piyasasında anında yankı uyandırdı. Yıllardır agresif bir şekilde Bitcoin biriktiren Strategy’nin satış ihtimalini gündeme getirmesiyle, kurumsal Bitcoin yatırımcılarının gelecekte likidite ve temettü gibi ihtiyaçlar için nasıl hareket edebileceğine dair tartışmalar hızlandı.

“Sekiz-on iki hafta önce bu tarz satışlar ya da temettü için Bitcoin kullanımı hiç gündemde değildi, şimdi ise onlarca girişimin bu konuyla ilgilendiğini görüyorum,” ifadelerini kullanan Saylor, yeni finansal modellerin hızla doğduğunu belirtti.

Şirketin Bitcoin pozisyonu ve yeni finansal ürünler

Son çeyrekte Bitcoin fiyatında yaşanan yüzde 24’lük düşüş sonucu, Strategy yılın ilk üç ayında 12,5 milyar dolar net zarar açıkladı. Buna rağmen, şirket Bitcoin toplamaya devam etti ve şu anda 818.334 BTC’ye sahip. Söz konusu bakiyenin güncel değeri 66,7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Strategy, Bitcoin alımlarının büyük kısmını bu yıl içinde çıkardığı sonsuz vadeli imtiyazlı hisse (perpetual preferred shares) ürünleriyle finanse etti. Özellikle şirketin Stretch (STRC) ürünü ile beraber, yılın başından bu yana alınan 145.834 adet Bitcoin’in önemli bir bölümü bu enstrüman sayesinde karşılandı.

Saylor, Stretch’in gelecekte piyasalardaki en büyük kredi aracı haline gelebileceğini öne sürüyor. Böylece yönetilen varlık büyüdükçe likiditenin ve ürünün adaptasyonunun hızlı artabileceğini belirtiyor.

Bunun yanı sıra, Pendle ve Saturn isimli merkeziyetsiz finans platformlarının, STRC temettüsünü tokenize ederek bu ürünleri zincir üstünde alınıp satılabilir hale getirdiği bilgisi paylaşıldı. Saylor’a göre, ileride Bitcoin destekli finansal ürünlerin yıllık yüzde 8’e kadar getiri sunabilmesi mümkün görünüyor; bu oran güncel kripto faizlerinin üzerinde seyrediyor.

Uzmanlar ve yatırımcıların endişeleri

Analistler, imtiyazlı temettü hisselerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sorgulamaya devam ediyor. Bu finansal araçlarda vade olmamasına karşın, Bitcoin fiyatındaki uzun süreli düşüşler temettü ödemelerinin yönetimini güçleştirebilir.

Nisan başından itibaren Bitcoin yaklaşık yüzde 20 değer kazanarak, yılın ilk döneminde oluşan zararın bir kısmının telafi edilmesini sağladı. Buna rağmen, Strategy hisseleri bilanço açıklamasının ardından saat sonrası işlemlerde yüzde 4,33 düşerek 178,80 dolara geriledi.

Şirketin Bitcoin biriktirme stratejisindeki bu yeni tartışma, gelecekte benzer kurumsal yatırımcıların da BTC varlık yönetiminde esnekliğe yönelebileceğine dair sinyal olarak değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
