Ripple Treasury 13 trilyon dolarlık işlem hacmiyle kademeli blokzincir geçişinin sinyalini verdi

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Consensus Miami 2026 etkinliğinde yaptığı açıklamalarda şirketin küresel finans alanındaki stratejisini açıkladı. Garlinghouse, blockchain teknolojisinin finans sektörüne ani bir şekilde entegre olmayacağına dikkat çekerek, aşamalı bir yol haritası izlemeyi tercih edeceklerini belirtti. Ripple’ın yol haritasında kurumların adım adım sürece alınması, ardından finansal akışların blokzincir altyapısına entegre edilmesi ve son aşamada bu akışların kurumsal derinlikte zincire taşınmasının planlandığı aktarıldı.

Küresel finans altyapısında Ripple’ın yeri

Brad Garlinghouse’un verdiği bilgiye göre, Ripple Treasury bugüne dek yaklaşık 13 trilyon dolarlık işlem hacmini yönetti. Bununla birlikte, bu işlemlerin hiçbirinin kripto tabanlı altyapı üzerinden gerçekleşmediği vurgulandı. Bu durum, Ripple’ın halihazırda geleneksel finans sisteminin önemli bir parçası olduğunu gösteriyor ve blokzincir tabanlı yerleşim süreçlerinin henüz hayata geçmediğine işaret ediyor.

Ripple, merkezi ABD’de bulunan ve finansal kurumlara blokzincir temelli çözümler sunan bir teknoloji şirketi. 2012 yılında kurulan Ripple, özellikle uluslararası ödemelerde hız ve maliyet avantajı sağlamasıyla biliniyor. XRP ise Ripple ekosisteminin yerel kripto para birimi olarak merkeziyetsiz finansal işlemlerde rol alıyor.

Garlinghouse, şirketin mevcut finansal sistemlerle rekabet etmekten ziyade, bu altyapıların evriminde kademeli bir entegrasyon hedeflediklerinin altını çizdi.

Blokzincir entegrasyonunda temkinli ilerleyiş

Ripple’ın planına göre, önümüzdeki beş yıl içinde Ripple Treasury işlemlerinin yüzde 30’una kadar olan kısmı blokzincire taşınacak. Bu geçiş, yalnızca teknolojik bir güncellemeye değil, aynı zamanda kurumlar arasındaki likidite yönetiminin yeniden yapılandırılmasına işaret ediyor.

Garlinghouse, finans dünyasının spekülasyon değil, gerçekten programlanabilir ve tokenlaştırılmış ödeme akışlarına geçiş yaptığına vurgu yaptı.

Bu yaklaşım, XRP için somut bir kurumsal kullanım yolunu gündeme getiriyor. Uzmanlar, bu süreçte Ripple Treasury’nin geleneksel finans ile blokzincir arasındaki köprü rolünün giderek daha görünür hale geldiğini belirtiyor.

Kurumsal ortaklıklar ve yeni açılımlar

Ripple’ın son dönemde Volvo gibi otomotiv devleriyle iş birliği yaptığı, şirketin global çapta endüstriyel finansal ağını genişlettiği öne çıkarıldı. Buna paralel olarak, geleneksel piyasa altyapılarında da Ripple teknolojisine olan ilginin arttığı gözlendi. Özellikle ABD merkezli menkul kıymet takası şirketi DTCC’nin, BlackRock, Goldman Sachs, JPMorgan Chase ve Nasdaq gibi devlerle birlikte tokenlaştırılmış piyasa temellerini keşfetmek üzere Ripple Prime ile iş birliğine gittiği aktarıldı.

Ripple’ın mevcut yaklaşımı, sektörün köklü oyuncularını ani bir değişime zorlamak yerine, mevcut sistemlerle paralel biçimde blokzincir entegrasyonunu sağlamayı amaçlıyor. Bu strateji sayesinde finansal altyapının dönüşümünde keskin bir kopuş yerine, adım adım ve kontrollü bir ilerleme öne çıkıyor.

Genel tabloya bakıldığında, Ripple ve iş birliklerinin finansal piyasalarda blokzincir teknolojisinin temkinli fakat kaçınılmaz bir şekilde yayılmasına öncülük ettiği görülüyor. Şirket yöneticilerinin ifadelerine göre, bu dönüşüm uzun vadeye yayılmış bir yolculuk olarak görülüyor.