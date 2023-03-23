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ARK Invest CEO’su Cathie Wood, ABD bankacılık sorunlarının kurumları portföylerini çeşitlendirmek için Bitcoin’e (BTC) yatırım yapmaya sevk edeceğini ileri sürdü.

Bitcoin’e Fırsat!

Cathie Wood, Bloomberg ile yaptığı yeni bir röportajda, Bitcoin’in ABD bankalarının başarısız olduğu dönemde güçlü bir performans göstermesi durumunda, kripto para birimi adına daha geniş çapta benimsenmesini teşvik edeceğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bir krizde meydana gelen şeylerden biri likiditenin azalması, bu durumunda varlıklara zarar verme eğiliminde olmasıdır. Özellikle Bitcoin’in hisse senedi piyasalarından çok farklı bir şekilde hareket etmesi oldukça öğreticiydi.

Tanınan isim Cathie Wood, ARK’nın 2030 yılına kadar 680.000 dolardan fazla olan Bitcoin fiyatı için temel durum tahminine güvendiğini tekrarladı. Cathie Wood konu hakkında şunları söyledi:

ARK Big Ideas 2023’te Bitcoin fiyat hedeflerinin yapı taşlarını bulacaksınız. Ve bunlar, temel durum için oldukça muhafazakâr. Geçen yıldan beri bazılarını değiştirdik. Düzenleyiciler bilançolarında onları Bitcoin’den çektiği için kurumsal hazinelerin Bitcoin’den çekildiğini biliyorum. Bu yüzden oraya geri çekildik. Örneğin, bu kriz boyunca fiyat davranışının daha fazla kurumu çekeceğine inanıyoruz.

BTC’ye Kurumsal İlgi!

Kurumların portföylerini Bitcoin ile önceki yıllarda diğer varlık sınıflarında yaptıkları gibi çeşitlendireceğini tahmin eden Ark Invest CEO’su kurumsal yatırımcılar hakkındaki görüşlerinde şunlardan bahsettti:

Kurumsal yatırımcıları ve portföylerini çeşitlendirerek bu yeni varlık sınıfını önemsiyorlarsa yapmaları gereken tahsisi hedefleyen bir rapor hazırladık. %2,5 ile %6,5 arasında bir yerde olduğuna inanıyorum. Yani belli değil. Bunlar, 70’lerde emlak, gelişmekte olan piyasalar ve 80’lerde ve 90’larda küçük sermaye gibi ortaya çıkan yeni varlık kategorilerine yapacakları türden tahsisatlardı.

Öte yandan Cathie Wood kısa bir süre önce, Federal Rezerv bir kez döndüğünde ileride ortaya çıkan Blockchain gibi yenilikçi teknolojileri takip edeceğini ileri sürdü.