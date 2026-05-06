OpenTrade 17 milyon dolarlık yatırım turunu tamamladı toplam fonunu 30 milyon dolara çıkardı

  • 🚀 OpenTrade 17 milyon dolar yatırım alarak toplam fonunu 30 milyon dolara yükseltti.
  • 💼 Yatırım, şirketin stablecoin altyapısı ve varlık yönetimi ekibini büyütmesinin önünü açtı.
  • 🌍 Pazar dinamikleri stablecoinlerin 310 milyar doları aşan arzıyla büyük ilgi gördüğüne işaret ediyor.
  • ⚡ Ama asıl gelişme, $stablecoin tabanlı getiri ürünlerinin fintech ve kurumlar için daha erişilebilir olması.
Londra’da faaliyet gösteren stablecoin altyapı platformu OpenTrade, 17 milyon dolarlık yeni bir yatırım turunu başarıyla tamamladı. Bu turda başı Mercury Fund ve Notion Capital çekti. Ayrıca a16z Crypto, AlbionVC ve CMCC Global de yatırımcılara dahil oldu. Yapılan bu yatırım, şirketin bugüne kadar elde ettiği toplam fon miktarını 30 milyon doların üzerine taşıdı.

Yatırımın Kullanım Alanları

OpenTrade, yatırım sonrası elde ettiği kaynağı özellikle platformun erişim alanını ve teknik kapasitesini artırmak için kullanmayı hedefliyor. Şirket, hem izinli hem de izinsiz altyapılarını genişletmeyi; ayrıca varlık yönetimi ve alım-satım ekiplerini güçlendirmeyi planlıyor. Buna ek olarak, OpenTrade’in açıklamasına göre, yatırımla birlikte yeni işe alımlar ve geliştirmeler de gündemde yer alıyor.

Hedef Kitle ve Hizmet Alanı

OpenTrade’in sunduğu altyapı hizmetleri fintech şirketleri, kripto para borsaları, dijital cüzdanlar ve çeşitli kurumsal yatırımcılara odaklanıyor. Bu kurumların stablecoin tabanlı getiri ürünlerini müşterilerine sunabilmeleri için gereken desteği ve teknik altyapıyı sağlıyor. OpenTrade’in toplam kilitlenen varlık miktarı şu anda 5,67 milyon dolar seviyesinde. 2023 yılında ise şirketin altyapısı üzerinden 250 milyon dolardan fazla işlem hacmi gerçekleşti.

OpenTrade CEO’su ve kurucu ortağı David Sutter, “OpenTrade, fintech’lerin ve yeni nesil bankaların kendi ürünlerine kurumsal seviyede stablecoin getirisi entegre etmesini oldukça kolay hale getirdi” ifadesini kullandı. Ayrıca platformun, gözetim dışı platformlar, şirket hazineleri ve varlık ihraççılarını da içerecek şekilde hizmet alanını genişletme sürecinde olduğunu belirtti; stablecoin’lerin çeşitli getiri stratejilerine güvenli ve ölçeklenebilir şekilde bağlanmasına yardımcı olmayı amaçladıklarını aktardı.

Stablecoin Pazarında Büyüme ve Trendler

OpenTrade, stablecoin ekosisteminin hızla büyüdüğüne dikkat çekiyor. Güncel verilere göre, global stablecoin arzı 310 milyar doları aşmış durumda. Bu hızlı büyüme, geleneksel finans ile merkeziyetsiz finans alanlarını birleştiren yeni altyapı çözümlerine olan talebi ciddi biçimde artırıyor. OpenTrade de bu talebe yanıt vererek, gerçek dünyadaki finansal varlıkları teminat gösteren stablecoin ürünlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Şirket ayrıca, platformu sayesinde fintech’lerin ve diğer kurumsal kullanıcıların stablecoin tabanlı getiri ürünlerini müşterilerine daha güvenli ve verimli biçimde sunabilmesine destek oluyor. Özellikle gerçek dünyadaki varlıklara dayalı platformlarla entegre edilen çözümler, stablecoinlerin kullanım alanlarını genişletiyor.

OpenTrade’in yatırımcı portföyünde yer alan a16z Crypto, küresel çapta teknoloji ve kripto girişimlerine yaptığı yatırımlarla tanınıyor. Mercury Fund ve Notion Capital ise, Avrupa’daki finans ve teknoloji şirketlerine sağladıkları desteklerle öne çıkıyor. OpenTrade, son yatırım raundunda bu deneyimli fonların desteğini arkasına alarak, ürün geliştirme ve pazardaki yayılım çalışmalarını hızlandırmayı planlıyor.

Özetle, OpenTrade’in yeni yatırım turu, stablecoin tabanlı yenilikçi finansal çözümler ve altyapılara ilginin arttığını bir kez daha gösteriyor. Şirket, hem geleneksel hem de dijital finansal kurumlara yönelik hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
