ADA fiyatı 0,26 dolar üzerini test ediyor yükseliş beklentisi artıyor

Cardano’nun (ADA) fiyatı, kısa vadede kritik bir seviyeye geri döndü. Günlük hareketin etkisiyle ADA 0,26 dolar bölgesine yaklaşırken, son 24 saatte yüzde 3,89’luk bir yükseliş kaydedildi. Fiyat, seans boyunca 0,25 ile 0,27 dolar aralığında işlem gördü. Bu seviyelerdeki hareket, direnç hattını test ettiği için piyasa aktörlerinin dikkatini çekti.

Teknik Analizde Dikkat Çeken Kırılım Sinyalleri

Kripto para piyasasında Cardano, aylardır fiyat hareketlerini belirleyen alçalan bir kanalın üst bandına doğru ilerliyor. Deneyimli analistlerin teknik analizlerine göre, bu dirençten gelecek bir yukarı yönlü kırılım, Cardano için erken bir trend dönüşümüne işaret edebilir. Özellikle göreceli güç endeksindeki (RSI) toparlanma, alış yönündeki ivmenin yeniden güçlendiğini gösteriyor.

ADA fiyatı halihazırda 0,263 dolar seviyesine yükselmiş durumda. Grafiklerde, fiyatın kanal direncine yaklaştığı görülüyor. Eğer Cardano fiyatı bu noktayı aşarsa, ilk hedef 0,2985 dolar olarak öne çıkıyor; bu seviye aynı zamanda önemli bir direnç noktası. Ancak fiyatın 0,25–0,26 dolar bölgesinde tutunamaması, konsolidasyona dönüş riskini artırıyor.

Alıcı-Satıcı Dengesi ve Piyasa Baskısı

Bir diğer dikkat çeken gösterge de piyasadaki alıcı-satıcı dengesindeki değişim oldu. TapTools verilerine göre, bu endeks yaklaşık -3,70 seviyesinde olsa da, son dönemde yukarı yönlü bir seyir izliyor. Bu tablo, satıcı baskısının bir miktar azaldığını ve alıcıların piyasada daha fazla söz sahibi olmaya başladığını gösteriyor.

Son endeks değeri hâlâ alıcıların tam olarak öne geçmediğine işaret etse de, direnç noktası test edilirken alıcı baskısının artması, piyasada daha büyük bir hareketin hazırlığına işaret edebilir.

ADA için kritik eşik şöyle özetleniyor: Eğer alıcı baskısı artmaya devam eder ve fiyat 0,26 doların üzerinde kalırsa, yükselişin 0,28–0,30 dolar bandına doğru hızlanması beklenebilir. Ancak göstergenin tekrar satıcı lehine dönmesi, mevcut toparlanmayı zora sokabilir.

Cardano Ağında Temel Görünümler Güçlü

Fiyat hareketinin ötesinde, Cardano ağındaki temel göstergeler de olumlu sinyaller veriyor. TapTools tarafından açıklanan verilere göre, Cardano ağında kayıtlı cüzdan sayısı 4,5 milyonu aştı. Bu artış, fiyat dalgalanmalarına rağmen ağdaki kullanıcı ilgisinin canlı kaldığını gösteriyor.

Uzmanlara göre, uzun vadeli cüzdan artışları genelde ağ genelinde güvenin güçlü olduğuna işaret ediyor. Fiyatın teknik olarak net bir toparlanma göstermesi henüz gerekliliğini korusa da, kullanıcı sayısındaki büyüme Cardano’nun topluluk desteğini kaybetmediğinin altını çiziyor.

Haftalık Kapanış ve Yeni Hedefler

Diğer taraftan, teknik analizlerde haftalık kapanış seviyesi olarak 0,26 doların kritik olduğu vurgulanıyor. Cardano, halen geniş bir birikim bandında hareket ediyor. Haftalık kapanışın 0,26 dolar üzerinde gerçekleşmesi, orta vadede toparlanmanın ilk sinyali sayılacak. Kartlarda 0,32, 0,38 ve 0,45 dolar gibi yeni seviyeler var. Ancak bunlar için önce 0,26–0,30 dolar arasındaki direnç tabanının kalıcı şekilde aşılması gerekiyor.

Üst direnç bölgesinin net şekilde kırılması, hem fiyat ivmesinin hem de teknik göstergelerin olumluya dönmesinin önünü açabilir.

Cardano’da uzun vadede gündeme gelebilecek yeni hedefler ise 0,50, 0,75 ve 1,00 dolar seviyeleri olarak öne çıkıyor. Ancak bu seviyelerin gerçekçi olabilmesi için ADA’nın öncelikle kısa ve orta vadeli dirençleri kuvvetli biçimde kırması şart.

Kısa Vadeli Kırılım Senaryosu

Mevcut verilere göre, ADA fiyatının 0,27–0,28 dolar üzerini görüp burada tutunması durumunda, yeni bir toparlanma döneminin başlaması mümkün olabilir. Bu bölge hem son yükselişin devamı hem de alıcıların güven tazelemesi için önemli bir eşik olarak gösteriliyor. CryptoAppsy verilerine göre, şu anda Cardano fiyatı 0,26 dolar seviyesinde bulunuyor.