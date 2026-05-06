XRP 70 gün sonra 2 doları hedefliyor, Zcash 24 saatte yüzde 40 yükseldi, Bitcoin 82.511 doları gördü

Kripto para piyasasında Mayıs ayının ilk haftasında öne çıkan gelişmeler, yatırımcıların yüzünü yeniden piyasaya çevirmesine yol açtı. En dikkat çeken yükseliş, uzun süren durgunluğun ardından gelen XRP’de yaşandı. Zcash’in 24 saat içinde yüzde 40’lık ani yükselişi ve Dogecoin ETF’lerindeki fon girişleri de piyasanın çeşitli segmentlerinde hareketliliğe işaret ediyor. Diğer yandan, Bitcoin ve önde gelen altcoinler makro ekonomik gelişmelerin ve büyük finans kuruluşlarının adımlarının etkisiyle yeni seviyeleri test etmekte.

XRP’de psikolojik 2 dolar hedefi

XRP, yaklaşık 70 günlük yatay seyrin ardından, haftanın ortasında yüzde 3’ten fazla değer kazandı. Fiyatın 1,43 dolar seviyesindeki Bollinger orta bandının üstüne çıkması, piyasada yeni bir yükseliş dalgasına işaret ediyor. Orta Doğu’da taraflar arasında tansiyonun düşmesiyle birlikte piyasadaki risk algısının azalması, bu yükselişi destekleyen başlıca faktörlerden biri olarak görülüyor.

Teknik açıdan 2 dolar seviyesi artık yalnızca psikolojik bir seviye olmaktan çıktı. Haftalık grafiklerde bu nokta, fiyat aralığının üst sınırını oluştururken, aylık bazda ise kritik bir dönüm çizgisine denk geliyor. XRP’nin 2 dolara ulaşması, son dönemde işlem gördüğü dar banttan tamamen çıkması anlamına gelecek.

İlgili kaynaklara göre, Orta Doğu’da diplomatik ilişkilerde atılacak yeni adımlar, bölge için risk ortamını değiştirebilir. Şu anda XRP 1,45 dolar civarında işlem görüyor. Hafta sonuna kadar bu seviyenin üzerinde kalınırsa, grafikte “yükselişin genişlemesi” senaryosunun teyit edilmesi bekleniyor.

Beklentiler, jeopolitik risklerdeki azalmanın ve teknik sinyallerin birleşmesiyle XRP’nin 2 dolara doğru yol alacağı yönünde şekilleniyor.

Zcash’te 24 saatte yüzde 40’lık sıçrama

Zcash, özellikle ABD’de “gerçekleşmemiş kazançlar” üzerinden vergilendirme tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde, kurumsal yatırımcıların dikkatini çekti ve son 24 saatte yüzde 40 değerlendi. San Francisco merkezli Multicoin Capital’in de dâhil olduğu önemli kurumların Zcash’e yönelmesiyle token’ın piyasa değeri 9,64 milyar dolara ulaşarak en büyük 12’nci kripto paraya dönüştü.

Bitcoin’in fiyatının yüzde 10’una ulaşabileceği iddiası piyasada sıkça konuşuluyor. Arthur Hayes’in yaptığı değerlendirmede, ZEC’in adil değerinin bu hesaba göre 8.000 dolar seviyelerine çıkabileceği öngörülüyor. Zcash’in günümüzde finansal mahremiyeti koruma işlevi öne çıkarken, yıllarca regülasyon baskısıyla gölgede kalan bir varlığın aniden kurumsal sermaye için cazip konuma yükselmesi dikkat çekiyor.

Dogecoin ETF’lerinde fon girişi serisi başladı

Bitcoin’in 82.000 dolar üzerindeki performansıyla altcoin piyasasında hareketlilik kendini gösterdi. Uzun süre “sıfır fon” günleriyle gündeme gelen Dogecoin ETF’leri, Nisan ayı sonundan bu yana ilk kez yeni bir fon girişine sahne oldu. SoSoValue verilerine göre Dogecoin ETF’leri 400.190 dolarlık giriş kaydetti.

Fon girişinin küçük çaplı görünse de, zamanlaması önemli kabul ediliyor. 27 Nisan’dan beri ilk kez gerçekleşen bu hareket, toplam ETF net girişini 10,03 milyon dolara çıkardı. Dogecoin ETF’lerinin toplam varlığı ise 14,14 milyon dolar ile token’ın piyasa değerinin sadece yüzde 0,08’ine denk geliyor.

Mayıs başından bu yana fiyatında yüzde 9,72, bahar döneminde ise toplamda yüzde 25 yükselen Dogecoin, şu an 0,1167 dolardan işlem görüyor ve 200 günlük hareketli ortalama olan 0,124 doları hedefliyor.

Bu gelişmeler paralelinde TOTAL2 endeksinde, yani Bitcoin dışındaki tüm altcoin’leri takip eden göstergede, altı günde yüzde 6’lık bir artış ile toplam piyasa değeri 1 trilyon dolar bandının üzerine çıktı. ZEC ve TON gibi varlıklar da çift haneli kazançlar saptadı.

Bitcoin ve piyasa görünümü

Orta Doğu’daki tansiyonun düşmesiyle birlikte Bitcoin, yeni bir direnç testi sürecine girdi. Bu esnada Morgan Stanley, ABD’li 8,6 milyon E*Trade kullanıcısına yüzde 0,5 komisyon ile kripto işlem imkanı sunarak geleneksel finans ile kripto piyasaları arasındaki entegrasyonu derinleştiriyor.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin şu anda 82.511 dolardan işlem görürken, direncin 83.292 dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Bu direncin aşılmasıyla Bitcoin için 91.000 dolara kadar yeni bir hedefin gündeme gelmesi mümkün. Destek ise 77.300 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ekonomik takvimde ise gözler 8 Mayıs’ta açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisine çevrildi. Enerji maliyetlerini aşağı çeken ABD-İran anlaşması, enflasyon karşıtı bir unsur ortaya koyarken, istihdamda olası bir zayıflama FED’in faiz indirim beklentisini güçlendirebilir. Bu durum Bitcoin’in 85.000 dolara yönelmesini sağlayabilir.

Morgan Stanley’nin agresif fiyatlandırma stratejisinin, ABD’de komisyon rekabetini artırıp, geleneksel bankacılık müşterilerinin BTC ile ETH gibi kripto paralara hızlıca erişimini sağlaması bekleniyor. Bu hamle, bireysel yatırımcılar açısından piyasada yeni bir dönemin başlangıcı olarak gösteriliyor.