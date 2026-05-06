XRP 70 günlük konsolidasyonun ardından 1,46 dolara yükseldi

XRP’de son dönemde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kripto para piyasasında analizleriyle bilinen Crypto Patel, son yükselişin ardından XRP’nin yeniden biriktirme (re-accumulation) evresine girdiğini aktarıyor. Bu süreçte fiyat hareketinin net bir yön göstermediği, bunun yerine daha geniş bir yapı içine sıkıştığı ifade ediliyor. Analistler böyle dönemlerin genellikle keskin fiyat hareketlerinden önce yaşandığını vurguluyor.

Piyasa Duyarlılığı ve Tarihi Dalgalanmalar

XRP, geçmişte yatırımcıların duygularında ani değişimlerin yaşandığı bir dijital varlık oldu. 2017’de 0,006 dolar seviyesindeyken şüpheyle karşılanan XRP, kısa süre içerisinde 3 doları aşarak eleştirileri boşa çıkarmıştı. Sonraki yıllarda ise zaman zaman “işi bitti” açıklamalarıyla gündeme gelirken, Kasım 2024’te 0,50 dolardan 2,60 dolara hızlı bir yükseliş yaşadı. Bu örnekler, piyasa duygusunun hızla değişebileceğini ve güçlü bir momentum oluştuğunda XRP’de ani sıçramalar görülebileceğini gösteriyor.

Crypto Patel’in analizine göre, fiyat hareketinde öne çıkan ilk güçlü destek 1,10–1,30 dolar aralığında oluştu. Bu bölgede alıcıların defalarca satış baskısını karşıladığı belirtiliyor. Yukarı yönde ise ilk direnç 3,20 dolar civarında yer alırken, genel piyasa döngüsünde hedeflerin 9–10 dolar gibi daha yüksek seviyelere ulaşabileceği düşünülüyor.

XRP şu anda sadece toparlanmaya hazırlanmakla kalmıyor; gerekli piyasa koşulları oluşursa, çok daha büyük bir döngü hareketinin aşamasını da hazırlıyor.

Fiyat ve On-Chain Veriler: Balinaların Rolü

XRP, şu anda 1,46 dolar seviyesinde işlem görüyor ve geçtiğimiz hafta yüzde 3,85 oranında yükseldi. CryptoAppsy verilerine göre bu kısa vadeli artış birçok yatırımcı için sakin gibi görünse de, fiyatın son 70 gündür dar bir bantta konsolide olması dikkat çekiyor. Analistler bu tür sıkışık dönemlerin çoğunlukla patlayıcı fiyat hareketlerinin öncesinde yaşandığını belirtiyor.

Piyasa derinliğine bakıldığında ise zincir üstü veriler önemli işaretler barındırıyor. Özellikle büyük yatırımcıların yani “balinaların” borsalardan aldıkları XRP’leri soğuk cüzdanlara aktardıkları görülüyor. Bu hareket, genellikle satış değil, uzun vadeli tutma ve biriktirme şeklinde yorumlanıyor.

Dolaşımdaki arzın zamanla azalması potansiyel bir talep artışının, fiyat üzerinde daha hızlı ve keskin hareketlere yol açabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor. Bu durum özellikle kritik destek ve direnç seviyelerinde volatiliteyi artırabilir.

Farklı Senaryolar ve Beklentiler

Piyasa uzmanları önümüzdeki süreçte XRP’nin nasıl bir yol izleyeceği konusunda iki farklı görüşün öne çıktığını belirtiyor. Crypto Patel, yükseliş döngüsünün devam etmesi durumunda 10 ila 20 dolar bandının teknik olarak mümkün olduğunu dile getiriyor. Fakat bazı analistler sert yükselişlerin genellikle kar realizasyonları ve uzun konsolidasyon dönemleriyle birlikte geldiğine dikkat çekiyor.

Şu an itibarıyla XRP, kritik bir eşikte bulunuyor. Fiyat hareketleri daralmış durumda ve zincir üstü göstergeler pozitif sinyaller veriyor. Bu ortamda yatırımcıların bir sonraki güçlü hareket için pozisyon aldığı, ancak bunun sürdürülebilir bir yükselişe mi yoksa yeni bir yatay döneme mi evrileceği henüz belirsizliğini koruyor.

Özetle, XRP piyasanın odağında olmaya devam ederken, önümüzdeki dönemde oluşacak arz talep dengesi fiyatın yönünü tayin edecek.